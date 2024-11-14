بعد غياب طويل.. حرثا يعود لصدارة دوري السيدات بكرة اليد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بعد غياب طويل امتد لأكثر من ثلاث سنوات، عاد فريق حرثا إلى موقعه الذي أحبه منذ زمن طويل، وهو اعتلاء صدارة الترتيب العام لدوري أندية السيدات لكرة اليد، بعد ختام منافسات مرحلة الذهاب، متخطيا منافسه التقليدي فريق عمان، بعد أن حقق الفوز عليه بنتيجة 19-14، في مباراة
جرت في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، وهي النتيجة التي عبدت الطريق أمام فريق حرثا لاستعادة لقبه الذي تركه لمنافسه فريق عمان في السنوات الثلاث الأخيرة.
وبات فريق حرثا على مقربة من التتويج باللقب، كون اللقاءات التي سيخوضها في هذه المرحلة سهلة جدا له وفي متناول اليد، باستثناء مباراته الختامية التي ستجمعه مع فريق عمان، وستقام في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، وبعدها مراسم تتويج الفرق الفائزة، ولعل الفوز الكبير وبفارق 5 أهداف ترك مؤشرا واضحا على قدرة فريق حرثا على استعادة اللقب، رغم المنافسة القوية التي سيواجهها من فريق عمان، الذي سيرمي بكل قوته في مباراة الإياب، لعله يتحصل على الفوز وبفارق يزيد على 5 أهداف، حتى يضمن الصعود إلى منصة التتويج الذهبية ويحافظ على اللقب.
فريق حرثا لم يجد صعوبة تذكر في تخطي الفرق التي واجهها في مرحلة الذهاب، ولعبت الخبرة التي يمتلكها الفريق من خلال وجود العديد من اللاعبات، ومدرب كبير قاد الفريق في سنوات سابقة إلى التتويج بالعديد من الألقاب، وهو موفق فتح الله الذي يمتلك خبرة كافية في هذا المجال، وكذلك الحال لفريق عمان، الذي حقق الفوز في لقاءاته كافة، في مرحلة الذهاب باستثناء خسارته من المتصدر فريق حرثا، وهو يملك أيضا لاعبات يتمتعن بمستويات قوية، ولديه جهاز فني بقيادة المدرب محمد فضل قادر على العودة إلى الصدارة بشرط الفوز في المباراة الختامية، على صاحب الصدارة فريق حرثا.
بقية الفرق ابتعدت عن دائرة المنافسة نظرا لفارق المستوى بينها وبين المتصدر والوصيف، وتميز فريق كفرسوم بقائمة لاعبات أغلبهن من الشابات والناشئات، والفريق الذي تقوده المدربة رشا عبيدات، نجح في الفوز على فرق الفجر، البتراء واتحاد السلط لكن خسر في مباراتيه أمام حرثا وعمان.
من ناجية أخرى، ينتظر أن يعلن اتحاد اللعبة اليوم برنامج منافسات مرحلة الإياب، في الوقت الذي سيعلن فيه الاتحاد أيضا في الأيام المقبلة، برنامج مباريات بطولة كأس الأردن للسيدات، الذي سيقام وفق نظام خروج المغلوب من مرة واحدة، حيث اعتاد الاتحاد على إقامة هذه البطولة سنويا، وهي تحمل اسم الأميرة سمية الرئيسة الفخرية للاتحاد. وكان فريق عمان تحصل على لقب النخسة الأخيرة من هذه البطولة، فيما نال في الموسم الحالي لقب كأس السوبر، بعد أن تغلب على فريق حرثا في بداية الموسم، عقب مباراة جيدة المستوى أقيمت في صالة مدينة الحسن بإربد.
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