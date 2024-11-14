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بعد غياب طويل.. حرثا يعود لصدارة دوري السيدات بكرة اليد

11/14/2024 2:40:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بعد غياب طويل امتد لأكثر من ثلاث سنوات، عاد فريق حرثا إلى موقعه الذي أحبه منذ زمن طويل، وهو اعتلاء صدارة الترتيب العام لدوري أندية السيدات لكرة اليد، بعد ختام منافسات مرحلة الذهاب، متخطيا منافسه التقليدي فريق عمان، بعد أن حقق الفوز عليه بنتيجة 19-14، في مباراة جرت في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، وهي النتيجة التي عبدت الطريق أمام فريق حرثا لاستعادة لقبه الذي تركه لمنافسه فريق عمان في السنوات الثلاث الأخيرة.
وبات فريق حرثا على مقربة من التتويج باللقب، كون اللقاءات التي سيخوضها في هذه المرحلة سهلة جدا له وفي متناول اليد، باستثناء مباراته الختامية التي ستجمعه مع فريق عمان، وستقام في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، وبعدها مراسم تتويج الفرق الفائزة، ولعل الفوز الكبير وبفارق 5 أهداف ترك مؤشرا واضحا على قدرة فريق حرثا على استعادة اللقب، رغم المنافسة القوية التي سيواجهها من فريق عمان، الذي سيرمي بكل قوته في مباراة الإياب، لعله يتحصل على الفوز وبفارق يزيد على 5 أهداف، حتى يضمن الصعود إلى منصة التتويج الذهبية ويحافظ على اللقب.
فريق حرثا لم يجد صعوبة تذكر في تخطي الفرق التي واجهها في مرحلة الذهاب، ولعبت الخبرة التي يمتلكها الفريق من خلال وجود العديد من اللاعبات، ومدرب كبير قاد الفريق في سنوات سابقة إلى التتويج بالعديد من الألقاب، وهو موفق فتح الله الذي يمتلك خبرة كافية في هذا المجال، وكذلك الحال لفريق عمان، الذي حقق الفوز في لقاءاته كافة، في مرحلة الذهاب باستثناء خسارته من المتصدر فريق حرثا، وهو يملك أيضا لاعبات يتمتعن بمستويات قوية، ولديه جهاز فني بقيادة المدرب محمد فضل قادر على العودة إلى الصدارة بشرط الفوز في المباراة الختامية، على صاحب الصدارة فريق حرثا.
بقية الفرق ابتعدت عن دائرة المنافسة نظرا لفارق المستوى بينها وبين المتصدر والوصيف، وتميز فريق كفرسوم بقائمة لاعبات أغلبهن من الشابات والناشئات، والفريق الذي تقوده المدربة رشا عبيدات، نجح في الفوز على فرق الفجر، البتراء واتحاد السلط لكن خسر في مباراتيه أمام حرثا وعمان.
من ناجية أخرى، ينتظر أن يعلن اتحاد اللعبة اليوم برنامج منافسات مرحلة الإياب، في الوقت الذي سيعلن فيه الاتحاد أيضا في الأيام المقبلة، برنامج مباريات بطولة كأس الأردن للسيدات، الذي سيقام وفق نظام خروج المغلوب من مرة واحدة، حيث اعتاد الاتحاد على إقامة هذه البطولة سنويا، وهي تحمل اسم الأميرة سمية الرئيسة الفخرية للاتحاد. وكان فريق عمان تحصل على لقب النخسة الأخيرة من هذه البطولة، فيما نال في الموسم الحالي لقب كأس السوبر، بعد أن تغلب على فريق حرثا في بداية الموسم، عقب مباراة جيدة المستوى أقيمت في صالة مدينة الحسن بإربد.

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