المنافسة تشتعل في دوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اشتعلت المنافسة على بطاقتي التأهل لدوري المحترفين لكرة القدم
بين عدد من الفرق الطامحة إلى تجاوز عقبات منافسات دوري الدرجة الأولى، وبينتت الأرقام مع نهاية الجولة التاسعة أن فريق السرحان يتربع على الصدارة برصيد 19 نقطة، ويحل العربي ثانيا برصيد 17 نقطة، والبقعة بالمركز الثالث وله 17 نقطة، واليرموك رابعا برصيد 12 نقطة متقدما على جرش الخامس واتحاد الرمثا السادس بفارق الأهداف والمواجهات، وذلك بعد استبعاد نتائج رديفي الحسين إربد والوحدات، حيث إنه لا يتم احتساب نتائج مباريات
الفريقين لغايات تحديد مراكز الفرق النهائية والصعود والهبوط، فيما يتم اعتماد نتائجهما لتحديد مراكز الفرق، لغايات منح المكافآت المالية للمراكز الثلاثة الأولى بعد انتهاء البطولة.
وحسب جدول مباريات البطولة تبقى لكل فريق 6 مباريات حاسمة في الطريق الشاق والصعب وسط منافسات شديدة ومثيرة، بحسب نظام البطولة، تلعب المنافسات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، حيث يتأهل الفريقان صاحبا المركزين الأول والثاني إلى دوري المحترفين للموسم المقبل، بينما تهبط آخر أربعة فرق إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.
وتعاني بعض الفرق من شبح الهبوط لدوري الدرجة الثانية حيث يقبع فريق الجليل بالمركز السادس عشر والأخير برصيد 3 نقاط، سحاب بالمركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط، كفرسوم بالمركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط، صما بالمركز الحادي عشر بالرصيد نفسه، أم القطين عاشرا والكرمل تاسعا برصيد 10 نقاط.
وشهدت مباريات الجولة التاسعة تذبذبا بالمستويات الفنية في ظل عدم اكتمال جاهزية معظم الفرق، في الوقت الذي برزت فيه الفوارق الفنية الكبيرة بين بعض الفرق المشاركة، حيث انعكس ذلك على النتائج المسجلة، ومن المتوقع أن يرتفع المستوى الفني للدوري تدريجيا مع توالي المباريات، في ظل ارتفاع معدلات اللياقة والأداء الفردي للاعبين.
واستمر الحضور الجماهيري الكبير لمباريات الدوري، وأظهرت مباريات الفرق أنها تتمتع بمتابعة من فئات مختلفة من الأعمار وخصوصا كبار السن "المخضرمين"، الذين شجعوا فرقهم بأسلوب نال إعجاب واستحسان المتابعين.
وتنطلق مواجهات الجولة العاشرة يوم السادس والعشرين من الشهر الحالي، حيث يلتقي العربي مع البقعة على ستاد الأمير هاشم، فيما يواجه أم القطين نظيره الجليل على ملعب السرحان، على أن يستقبل ستاد الأمير محمد مواجهة سحاب وجرش، يواجه كفرسوم نظيره صما على ستاد الأمير هاشم، ويلتقي السرحان مع عمان اف سي على ملعب السرحان، فيما يواجه اليرموك نظيره الهاشمية على ستاد الأمير محمد، ويلتقي اتحاد الرمثا مع الوحدات على ستاد الأمير هاشم على ستاد هاشم، فيما يلتقي الكرمل مع الحسين إربد على ملعب جرش.
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