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المنافسة تشتعل في دوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم

11/14/2024 2:40:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اشتعلت المنافسة على بطاقتي التأهل لدوري المحترفين لكرة القدم بين عدد من الفرق الطامحة إلى تجاوز عقبات منافسات دوري الدرجة الأولى، وبينتت الأرقام مع نهاية الجولة التاسعة أن فريق السرحان يتربع على الصدارة برصيد 19 نقطة، ويحل العربي ثانيا برصيد 17 نقطة، والبقعة بالمركز الثالث وله 17 نقطة، واليرموك رابعا برصيد 12 نقطة متقدما على جرش الخامس واتحاد الرمثا السادس بفارق الأهداف والمواجهات، وذلك بعد استبعاد نتائج رديفي الحسين إربد والوحدات، حيث إنه لا يتم احتساب نتائج مباريات الفريقين لغايات تحديد مراكز الفرق النهائية والصعود والهبوط، فيما يتم اعتماد نتائجهما لتحديد مراكز الفرق، لغايات منح المكافآت المالية للمراكز الثلاثة الأولى بعد انتهاء البطولة.
وحسب جدول مباريات البطولة تبقى لكل فريق 6 مباريات حاسمة في الطريق الشاق والصعب وسط منافسات شديدة ومثيرة، بحسب نظام البطولة، تلعب المنافسات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، حيث يتأهل الفريقان صاحبا المركزين الأول والثاني إلى دوري المحترفين للموسم المقبل، بينما تهبط آخر أربعة فرق إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.
وتعاني بعض الفرق من شبح الهبوط لدوري الدرجة الثانية حيث يقبع فريق الجليل بالمركز السادس عشر والأخير برصيد 3 نقاط، سحاب بالمركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط، كفرسوم بالمركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط، صما بالمركز الحادي عشر بالرصيد نفسه، أم القطين عاشرا والكرمل تاسعا برصيد 10 نقاط.
وشهدت مباريات الجولة التاسعة تذبذبا بالمستويات الفنية في ظل عدم اكتمال جاهزية معظم الفرق، في الوقت الذي برزت فيه الفوارق الفنية الكبيرة بين بعض الفرق المشاركة، حيث انعكس ذلك على النتائج المسجلة، ومن المتوقع أن يرتفع المستوى الفني للدوري تدريجيا مع توالي المباريات، في ظل ارتفاع معدلات اللياقة والأداء الفردي للاعبين.
واستمر الحضور الجماهيري الكبير لمباريات الدوري، وأظهرت مباريات الفرق أنها تتمتع بمتابعة من فئات مختلفة من الأعمار وخصوصا كبار السن "المخضرمين"، الذين شجعوا فرقهم بأسلوب نال إعجاب واستحسان المتابعين.
وتنطلق مواجهات الجولة العاشرة يوم السادس والعشرين من الشهر الحالي، حيث يلتقي العربي مع البقعة على ستاد الأمير هاشم، فيما يواجه أم القطين نظيره الجليل على ملعب السرحان، على أن يستقبل ستاد الأمير محمد مواجهة سحاب وجرش، يواجه كفرسوم نظيره صما على ستاد الأمير هاشم، ويلتقي السرحان مع عمان اف سي على ملعب السرحان، فيما يواجه اليرموك نظيره الهاشمية على ستاد الأمير محمد، ويلتقي اتحاد الرمثا مع الوحدات على ستاد الأمير هاشم على ستاد هاشم، فيما يلتقي الكرمل مع الحسين إربد على ملعب جرش.

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