الحسين إربد والسلط يتسابقان نحو نهائي درع الاتحاد اليوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان- يتسابق فريقا الحسين إربد والسلط اليوم على بطاقة التأهل نحو نهائي درع الاتحاد للكرة بنسخته السابعة والثلاثين، عندما يلتقيان عند الساعة السادسة مساء على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، في أول مباريات
الدور نصف النهائي من البطولة.
ويتطلع الفريقان في تسجيل فوز يمكنهما من المنافسة على البطولة التنشيطية، إذ يطمح الحسين إربد التتويج بأول الألقاب المحلية للموسم الحالي والرابع في تاريخه بمسابقة الدرع، فيما يسعى السلط بلوغ المشهد الختامي أملا بالظفر بأول لقب له ببطولات المحترفين، علما بأنه في حال انتهى الوقت الأصلي للقاء بنتيجة التعادل، يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة.
وتقام غدا السبت المواجهة الثانية لحساب المربع الذهبي، والتي تجمع الصريح مع الوحدات على الملعب والتوقيت ذاته، فيما يلعب الفائزان من كل مواجهة المباراة النهائية يوم الأربعاء المقبل على الملعب نفسه.
ونجح الحسين إربد في تسجيل العلامة الكاملة بمباريات المجموعة الأولى، حيث فاز في 5 مباريات مسجلا 13 هدفا واستقبل هدفين فقط، حيث فاز على كل من الوحدات (3-1)، وشباب العقبة (1-0)، ومعان (5-0)، وشباب الأردن (2-1)، والجزيرة (2-0).
وصعد السلط وصيفا عن المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، بالتعادل في 4 مباريات أمام كل من الأهلي (0-0)، والصريح (0-0)، ومغير السرحان (1-1)، والفيصلي (1-1)، وفاز في لقاء وحيد أمام الرمثا (2-0).
وتقام المسابقة بغياب اللاعبين الدوليين، حيث يعاني الحسين إربد من غياب 8 لاعبين بسبب التحاقهم بصفوف المنتخب الوطني، وخوض مباراتين بتصفيات كأس العالم، إلا أنه يملك أسماء في صفوفه قادرة على تعويض الغيابات المهمة، فيما لا يعاني السلط من أي غيابات بسبب عدم وجود أي لاعب بصفوفه في أي منتخب.
ويعتمد المدير الفني لفريق الحسين إربد جواو موتا في خياراته الأساسية على كل من محمود الكواملة، أدهم القرشي، أنس بني ياسين، سليم عبيد، إيتالو سيلفا، أحمد ثائر، عبد الجليل أجاغون، سيف الدين درويش، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، مجدي عطار وعبد الله العطار.
وعلى الطرف المقابل، نجح السلط في تسجيل فوز وحيد بدور المجموعات مكنه من حجز مقعد بين الأربعة الكبار بفارق المواجهات المباشرة على الرمثا، إلا أنه يعاني في الفترات الماضية من مواجهاته المباشرة أمام الحسين، إذ خسر مؤخرا بدوري المحترفين على ملعبه أمام المنافس ذاته بهدفين دون رد.
ويعول المدير الفني لفريق السلط هيثم الشبول في التشكيلة الأساسية على كل من سيف أبو هزيم، أيسر صباح، محمد زريقات، جاي أوليفيرا، ماهر الشحري، محيسن أبو جبلة، منير آيت الهادي، يزن عبد العال، أحمد العواودة، محمد غانم ومحمد عبد المطلب "بوجبا".
ويقود لقاء الحسين إربد والسلط طاقم تحكيم مكون من حكم الساحة محمود السوالمة، المساعد الأول حمزة سعادة، المساعد الثاني محمد محرم، والحكم الرابع إسراء مبيضين.
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