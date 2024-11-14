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الحسين إربد والسلط يتسابقان نحو نهائي درع الاتحاد اليوم

11/14/2024 2:40:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان- يتسابق فريقا الحسين إربد والسلط اليوم على بطاقة التأهل نحو نهائي درع الاتحاد للكرة بنسخته السابعة والثلاثين، عندما يلتقيان عند الساعة السادسة مساء على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، في أول مباريات الدور نصف النهائي من البطولة.
ويتطلع الفريقان في تسجيل فوز يمكنهما من المنافسة على البطولة التنشيطية، إذ يطمح الحسين إربد التتويج بأول الألقاب المحلية للموسم الحالي والرابع في تاريخه بمسابقة الدرع، فيما يسعى السلط بلوغ المشهد الختامي أملا بالظفر بأول لقب له ببطولات المحترفين، علما بأنه في حال انتهى الوقت الأصلي للقاء بنتيجة التعادل، يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة.
وتقام غدا السبت المواجهة الثانية لحساب المربع الذهبي، والتي تجمع الصريح مع الوحدات على الملعب والتوقيت ذاته، فيما يلعب الفائزان من كل مواجهة المباراة النهائية يوم الأربعاء المقبل على الملعب نفسه.
ونجح الحسين إربد في تسجيل العلامة الكاملة بمباريات المجموعة الأولى، حيث فاز في 5 مباريات مسجلا 13 هدفا واستقبل هدفين فقط، حيث فاز على كل من الوحدات (3-1)، وشباب العقبة (1-0)، ومعان (5-0)، وشباب الأردن (2-1)، والجزيرة (2-0).
وصعد السلط وصيفا عن المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، بالتعادل في 4 مباريات أمام كل من الأهلي (0-0)، والصريح (0-0)، ومغير السرحان (1-1)، والفيصلي (1-1)، وفاز في لقاء وحيد أمام الرمثا (2-0).
وتقام المسابقة بغياب اللاعبين الدوليين، حيث يعاني الحسين إربد من غياب 8 لاعبين بسبب التحاقهم بصفوف المنتخب الوطني، وخوض مباراتين بتصفيات كأس العالم، إلا أنه يملك أسماء في صفوفه قادرة على تعويض الغيابات المهمة، فيما لا يعاني السلط من أي غيابات بسبب عدم وجود أي لاعب بصفوفه في أي منتخب.
ويعتمد المدير الفني لفريق الحسين إربد جواو موتا في خياراته الأساسية على كل من محمود الكواملة، أدهم القرشي، أنس بني ياسين، سليم عبيد، إيتالو سيلفا، أحمد ثائر، عبد الجليل أجاغون، سيف الدين درويش، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، مجدي عطار وعبد الله العطار.
وعلى الطرف المقابل، نجح السلط في تسجيل فوز وحيد بدور المجموعات مكنه من حجز مقعد بين الأربعة الكبار بفارق المواجهات المباشرة على الرمثا، إلا أنه يعاني في الفترات الماضية من مواجهاته المباشرة أمام الحسين، إذ خسر مؤخرا بدوري المحترفين على ملعبه أمام المنافس ذاته بهدفين دون رد.
ويعول المدير الفني لفريق السلط هيثم الشبول في التشكيلة الأساسية على كل من سيف أبو هزيم، أيسر صباح، محمد زريقات، جاي أوليفيرا، ماهر الشحري، محيسن أبو جبلة، منير آيت الهادي، يزن عبد العال، أحمد العواودة، محمد غانم ومحمد عبد المطلب "بوجبا".
ويقود لقاء الحسين إربد والسلط طاقم تحكيم مكون من حكم الساحة محمود السوالمة، المساعد الأول حمزة سعادة، المساعد الثاني محمد محرم، والحكم الرابع إسراء مبيضين.

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