الأمير فيصل بن الحسين يعطي شارة الانطلاق لباها الأردن العالمي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أيمن الخطيب
العقبة - أعطى سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس هيئة مديري الأردنية لرياضة السيارات، أمس من ساحة الثورة العربية في مدينة العقبة، شارة الانطلاق، لرالي باها الأردن - الجولة السابعة وقبل الأخيرة من كأس العالم للراليات الكروس كانتري القصيرة - فيا - باها.
واطلع سموه على تجهيزات رالي
باها الأردن العالمي، حيث أبدى سموه ارتياحه الكبير لعدد المشاركين في الباها مؤكدا أهمية هذا الحدث الرياضي
العالمي في تعزيز مكانة الأردن على خريطة الرياضة الدولية.
وأقيمت أمس المرحلة الاستعراضية (3 كم) في الشاطئ الجنوبي في العقبة، والتي على ضوء نتائجها سيتم ترتيب انطلاق المشاركين، لمنافسات يوم غد، والنتائج يتم احتسابها ضمن التصنيف العام في كأس العالم للباها – فيا، وفي بطولة كأس العالم - فيم.
وتبلغ مسافة الباها 566.46 كم، مقسمة على مرحلتين على مسار يبلغ طوله 775.31 كم.
وسيخوض المنافسون اليوم من خلال مرحلة وادي رم وهي مقسمة إلى قسمين الأول بطول 200 كم، والثاني بطول 133.53 كم، ومن ثم سيخوض المشاركون مرحلة الديسي يوم غد، ويبلغ طولها 214.32 كم.
وفي المرحلة الاستعراضية (3 كم) حقق أمس المتسابق الأرجنتيني دييغو مارتينيز اسرع وقت في الجولة السابعة وقبل الأخيرة من كأس العالم للراليات الكروس كانتري القصيرة - فيا – باها، وحقق الدراج الأردني عبد الله أبو عيشة أسرع وقت في فئة الدراجات النارية ضمن الجولة السابعة وقبل الأخيرة من كأس العالم لفئة الدراجات النارية والدراجات رباعية الدفع "كوادز"- فيم – باها، وحقق السعودي عبد العزيز الشيباني أسرع وقت في فئة الدراجات رباعية الدفع "كوادز"، وحقق الفلسطيني طه مسعود (فلسطين) أسرع وقت في باها الأردن الوطني.
ويقام باها الأردن لهذا العام، بدعم من شركة زين الأردن، والبنك الأردني الكويتي، وكان ام، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (ASEZA) ، وشركة تطوير العقبة ((ADC، ومحطة العقبة للسفن السياحية (جزء من مجموعة موانئ أبو ظبي)، وشركة جرانتي للسياحة والسفر، وراديو هلا وبلس اف ام ، وتم اتخاذ منتجع حياة ريجنسي العقبة أيلة، كمقر للباها.
نتائج المرحلة الاستعراضية
- المركز الأول: دييغو مارتينيز (الأرجنتين) وملاحه سيرجو لافوينتي (الأوروغواي) - (كان ام - مافيرك -اكس 3)، بزمن 2.51.7 دقيقتين.
- المركز الثاني: إدوار بونز (إسبانيا) وملاحه بيتريو جاومي (إسبانيا) - (توروس تي 3 ماكس)، بزمن 2.54.5 دقيقتين.
المركز الثالث: جواو دياس (البرتغال) وملاحه جونكالو ريس (البرتغال) - (كان ام )
فئة الدراجات النارية
- المركز الأول: عبد الله أبو عيشة (الأردن) - (غاز- غاز- رالي ريبليك)، بزمن 3.00.9 دقائق.
- المركز الثاني: عبد الله الشطي (الكويت) - (هوسكفارنا 450)، بزمن 3.12.0 دقائق.
- المركز الثالث: رفيق عيد (لبنان) - (غاز- غاز- اتش اكس 450 اف)، بزمن 3.18.1 دقائق.
- المركز الرابع: حمزة الزواهرة (الأردن) - (ياماها دبليو ار- 450 اف)، بزمن 3.18.7 دقائق.
المركز الخامس: طلعت الشيشاني (الأردن) - (ياماها دبليو ار - 450 ار)، بزمن 3.28.2
المرحلة الاستعراضية
لباها الأردن
- المركز الأول: طه مسعود (فلسطين) وملاحه عمران الكايد (فلسطين) - (كان ام - مافيرك)، بزمن 3.10.7 دقائق.
- المركز الثاني: محمد الصانع (فلسطين) وفادي الصناع (فلسطين) - (كان ام - مافيرك)، بزمن 3.27.5 دقائق.
- المركز الثالث: محمود معابدة (فلسطين) وملاحه اسامة البطل (فلسطين)- (بي ام دبليو - باغي)، بزمن 3.28.5 دقائق
- المركز الرابع: جمعة فيروان (فلسطين) وملاحه معاذ العرجا (الأردن) - (نيسان نيفارا)، بزمن 3.36.5 دقائق.
- المركز الخامس: هاشم كلبونة (الأردن) وملاحه مصطفى البيطار(الأردن) - (بلاك أيرس)، بزمن 3.45.8 دقائق.
MENAFN14112024000072011014ID1108887760