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الأمير فيصل بن الحسين يعطي شارة الانطلاق لباها الأردن العالمي

11/14/2024 2:40:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن الخطيب






العقبة - أعطى سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس هيئة مديري الأردنية لرياضة السيارات، أمس من ساحة الثورة العربية في مدينة العقبة، شارة الانطلاق، لرالي باها الأردن - الجولة السابعة وقبل الأخيرة من كأس العالم للراليات الكروس كانتري القصيرة - فيا - باها.
واطلع سموه على تجهيزات رالي باها الأردن العالمي، حيث أبدى سموه ارتياحه الكبير لعدد المشاركين في الباها مؤكدا أهمية هذا الحدث الرياضي العالمي في تعزيز مكانة الأردن على خريطة الرياضة الدولية.
وأقيمت أمس المرحلة الاستعراضية (3 كم) في الشاطئ الجنوبي في العقبة، والتي على ضوء نتائجها سيتم ترتيب انطلاق المشاركين، لمنافسات يوم غد، والنتائج يتم احتسابها ضمن التصنيف العام في كأس العالم للباها – فيا، وفي بطولة كأس العالم - فيم.
وتبلغ مسافة الباها 566.46 كم، مقسمة على مرحلتين على مسار يبلغ طوله 775.31 كم.
وسيخوض المنافسون اليوم من خلال مرحلة وادي رم وهي مقسمة إلى قسمين الأول بطول 200 كم، والثاني بطول 133.53 كم، ومن ثم سيخوض المشاركون مرحلة الديسي يوم غد، ويبلغ طولها 214.32 كم.
وفي المرحلة الاستعراضية (3 كم) حقق أمس المتسابق الأرجنتيني دييغو مارتينيز اسرع وقت في الجولة السابعة وقبل الأخيرة من كأس العالم للراليات الكروس كانتري القصيرة - فيا – باها، وحقق الدراج الأردني عبد الله أبو عيشة أسرع وقت في فئة الدراجات النارية ضمن الجولة السابعة وقبل الأخيرة من كأس العالم لفئة الدراجات النارية والدراجات رباعية الدفع "كوادز"- فيم – باها، وحقق السعودي عبد العزيز الشيباني أسرع وقت في فئة الدراجات رباعية الدفع "كوادز"، وحقق الفلسطيني طه مسعود (فلسطين) أسرع وقت في باها الأردن الوطني.
ويقام باها الأردن لهذا العام، بدعم من شركة زين الأردن، والبنك الأردني الكويتي، وكان ام، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (ASEZA) ، وشركة تطوير العقبة ((ADC، ومحطة العقبة للسفن السياحية (جزء من مجموعة موانئ أبو ظبي)، وشركة جرانتي للسياحة والسفر، وراديو هلا وبلس اف ام ، وتم اتخاذ منتجع حياة ريجنسي العقبة أيلة، كمقر للباها.
نتائج المرحلة الاستعراضية
- المركز الأول: دييغو مارتينيز (الأرجنتين) وملاحه سيرجو لافوينتي (الأوروغواي) - (كان ام - مافيرك -اكس 3)، بزمن 2.51.7 دقيقتين.
- المركز الثاني: إدوار بونز (إسبانيا) وملاحه بيتريو جاومي (إسبانيا) - (توروس تي 3 ماكس)، بزمن 2.54.5 دقيقتين.
المركز الثالث: جواو دياس (البرتغال) وملاحه جونكالو ريس (البرتغال) - (كان ام )
فئة الدراجات النارية
- المركز الأول: عبد الله أبو عيشة (الأردن) - (غاز- غاز- رالي ريبليك)، بزمن 3.00.9 دقائق.
- المركز الثاني: عبد الله الشطي (الكويت) - (هوسكفارنا 450)، بزمن 3.12.0 دقائق.
- المركز الثالث: رفيق عيد (لبنان) - (غاز- غاز- اتش اكس 450 اف)، بزمن 3.18.1 دقائق.
- المركز الرابع: حمزة الزواهرة (الأردن) - (ياماها دبليو ار- 450 اف)، بزمن 3.18.7 دقائق.
المركز الخامس: طلعت الشيشاني (الأردن) - (ياماها دبليو ار - 450 ار)، بزمن 3.28.2
المرحلة الاستعراضية
لباها الأردن
- المركز الأول: طه مسعود (فلسطين) وملاحه عمران الكايد (فلسطين) - (كان ام - مافيرك)، بزمن 3.10.7 دقائق.
- المركز الثاني: محمد الصانع (فلسطين) وفادي الصناع (فلسطين) - (كان ام - مافيرك)، بزمن 3.27.5 دقائق.
- المركز الثالث: محمود معابدة (فلسطين) وملاحه اسامة البطل (فلسطين)- (بي ام دبليو - باغي)، بزمن 3.28.5 دقائق
- المركز الرابع: جمعة فيروان (فلسطين) وملاحه معاذ العرجا (الأردن) - (نيسان نيفارا)، بزمن 3.36.5 دقائق.
- المركز الخامس: هاشم كلبونة (الأردن) وملاحه مصطفى البيطار(الأردن) - (بلاك أيرس)، بزمن 3.45.8 دقائق.

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