تعادل ثمين لـالنشامى أمام العراق يبقيه بالمركز الثاني

MENAFN - Alghad Newspaper) عمر الزعبي - موفد اتحاد الإعلام الرياضي

البصرة- تقاسم المنتخب الوطني نقاط مباراته أمام العراق، عندما خيم التعادل السلبي على نتيجة اللقاء، في المباراة الجماهيرية التي أقيمت مساء الخميس على ملعب جذع النخلة في مدينة البصرة العراقية ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم المقبل 2026.



وحافظ“النشامى” بهذا التعادل الثمين على المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط بفارق الأهداف عن العراق، فيما عززت كوريا الجنوبية موقعها في الصدارة رافعة رصيدها إلى 13 نقطة بعد الفوز على الكويت 3-1، وشهدت المجموعة ذاتها فوز عُمان على فلسطين 1-0، ليبقى المنتخب العماني بالمركز الرابع برصيد 6 نقاط.



المباراة التي طغى حماس الجماهير على مجرياتها مبكرا، حيث أغلقت مداخل مدرجات جذع النخلة قبل انطلاق صافرة البداية بساعات قليلة، وسط حضور جماهيري وصل إلى 65 ألف مشجع.



أفضلية أردنية

المدير الفني للنشامى المغربي جمال سلامي دخل اللقاء بتشكيلة 3-4-3 بحراسة المرمى يزيد أبو ليلى وفي قلب الدفاع يزن العرب وعبدالله نصيب ومحمد ابو النادي، وعلى الأطراف احسان حداد ومهند أبو طه، وفي وسط الميدان نزار الرشدان ورجائي عايد بديلا للمصاب نور الروابدة، وثلاثي خط الهجوم علي علوان وموسى التعمري ويزن النعيمات. بينما دخل كاساس بتشكيلة 4-3-3 في حراسة المرمى احمد باسل البديل للمصاب جلال حسن، وفي الدفاع دوسكي وسولاقا ومناف يونس ومصطفى سعدون، وفي خط الوسط كل من امجد عطوان وسعد عبد الأمير والعماري، وقاد الهجوم أيمن حسين وعلي جاسم وابراهيم بايش.



الربع ساعة الأولى شهدت جس نبض لكلا المدربين، حيث كانت محاولات الطرفان خجولة، منها تسديدة التعمري الضعيفة التي استقرت بأحضان أحمد باسل، وتسديدة العراقي امجد عطوان الذي ابعدها يزن العرب قبل تشكيلها لخطورة امام يزيد ابو ليلى.



ونجح المدير الفني لمنتخبنا بفرض طريقة لعبه الخاصة، من خلال بناء الهجمات من الخلف، واستغلال تقدم فريق الخصم نحو منتصف الملعب، ثم استغلال سرعات موسى التعمري ويزن النعيمات لتشكيل الخطورة من خلال استخدام المساحات للوصول الى مرمى أحمد باسل، وكادت رأسية يزن النعيمات أن تضع النشامى في المقدمة، لولا انها افتقدت للقوة لتستقر بأحضان الحارس أحمد باسل.



مع مرور دقائق المباراة، حاول منتخبنا استغلال مهارات التعمري والنعيمات لكن الرقابة المحكمة على التعمري منعته من الوصول لمناطق الخطر العراقي.

في الجانب الآخر، عانى المنتخب العراقي من بناء الهجمات، بسبب فرض منتخبنا اسلوب الضغط على حامل الكرة، مما جعل كاساس يفكر في تغيير الأجنحة لاستغلال مهارة علي جاسم لكن يزن العرب ونصيب كانا في الموعد.



لا تغيير

في الشوط الثاني ظهر المنتخب العراقي بشكل افضل، في وقت تراجع اداء منتخبنا الذي فضل عدم الاندفاع واللعب على المرتدات. استغل العراق تحفظ منتخبنا ونجح بفرض أسلوبه من خلال الاعتماد على العرضيات واستغلال قامة الطول لأيمن حسين.



تراجع أداء منتخبنا جعل الدفاع يرتكب العديد من الأخطاء، وحصل كل من إحسان حداد ويزن العرب على بطاقات صفراء. شعر السلامي بضرورة إحياء منطقة الوسط والأطراف، حيث زج بمحمود المرضي وابراهيم سعادة بديلا لموسى التعمري ورجائي عايد.



وسنحت لمنتخبنا فرصتان في الدقائق الأخيرة عبر البديل محمود مرضي الأولى بأحضان الحارس باسل والثانية أبعدها لركنية.



وزج السلامي برزق بني هاني بديلا للنعيمات، في وقت كانت الخطورة على مرمى ابو ليلى موجودة، لكن حاول منتخبنا قتل دقائق المباراة، حتى جاءت الصافرة السعودية معلنة نهاية اللقاء بالتعادل السلبي ليتقاسم المنتخبان نقاط المباراة رافعين رصيدهم الى 8 نقاط في المركز الثاني لمنتخبنا والثالث للعراق.



النشامى إلى الكويت

تغادر بعثة منتخبنا الوطني صباح اليوم إلى الكويت، لمواجهة صاحب الارض مساء يوم الثلاثاء المقبل ضمن حسابات الجولة السادسة من تصفيات المؤهلة لكأس العالم.



وسيحظى منتخبنا الوطني بأربعة أيام من أجل التحضير للقاء الكويت الذي لا يقل أهمية عن لقاء العراق، ومن المتوقع أن يمنح السلامي لاعبيه قسطاً من الراحة اليوم قبل المباشرة بالتدريبات يوم غد.









جانب من الجماهير الأردنية التي تابعت اللقاء في ستاد عمان الدولي - (تصوير: أمجد الطويل)