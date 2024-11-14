سبب صادم لارتفاع نسبة البلوغ المبكر خلال فترة الحجر الصحي

كشفت دراسة جديدة لمجموعة من العلماء عن زيادة نسبة البلوغ بصورة كبيرة، خلال فترة الحجر الصحي، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات عن سبب هذه الظاهرة الغريبة.

إحدى المشاكل الصحية التي ألحقها "كوفيد" بسكان العالم، وأكثرها إرباكًا هي زيادة عدد الأطفال الذين يعانون بما يُعرف بـ"البلوغ المبكر" لسبب مجهول، وهي بداية مبكرة بشكل غير طبيعي للبلوغ.



رصدت أكثر من دراسة ارتفاعًا في أعداد هذه الحالة النادرة، مما يسلط الضوء على وجود صلة محتملة بين الفيروس ومحفز للمراهقة المبكرة.



وأشارت دراسة أجراها باحثون من جامعة غازي ومستشفى مدينة أنقرة في تركيا إلى أنه قد لا يكون له أي علاقة بالعدوى على الإطلاق. لكن أبحاث أخرى أشارت إلى أن الوقت الذي يقضيه الأشخاص أثناء الحجر على الأجهزة الذكية ولساعات متواصلة، ربما يكون هو السبب.

في دراستين منفصلتين، في عام 2023، عرّض الباحثون فئرانًا ذكورًا وإناثًا غير ناضجة للضوء المنبعث من شاشات (LED)، ووجدوا أن تلك التي تعرضت للضوء الأزرق لفترات أطول أظهرت علامات النضج في وقت أقرب من البقية.



تقول عالمة الغدد الصماء في جامعة، غازي والمؤلفة الرئيسية، أيلين كيلينك أوغورلو، في دراسة أجرتها على الفئران الإناث: "لقد وجدنا أن التعرض للضوء الأزرق، الكافي لتغيير مستويات الميلاتونين، قادر أيضًا على تغيير مستويات الهرمونات التناسلية والتسبب في بداية مبكرة للبلوغ في نموذج الفئران لدينا. بالإضافة إلى ذلك، كلما طالت مدة التعرض، كلما كانت البداية مبكرة".



على الرغم من أن النتائج لم تتمكن من تحديد سبب تعرض المزيد من الأطفال في جميع أنحاء العالم للبلوغ المبكر بشكل قاطع، إلا أنه اكتشاف يجب أن يؤخذ على محمل الجد مع اعتمادنا بشكل متزايد على التكنولوجيا الرقمية الشخصية.



إحصائيًا، يبدأ معظمنا في مرحلة البلوغ بحلول سن 12 عامًا، وعادة من 9 إلى 14 عامًا لدى الأولاد، و8 إلى 13 عامًا لدى الفتيات.



لذا عندما قفز عدد الفتيات اللائي أبلغن عن شكل مجهول السبب من البلوغ المبكر في تركيا، من 25 في أبريل/ نيسان 2019، إلى 58 في مارس/ آذار 2020، أصيب الباحثون بالحيرة.



وكان أحد الاحتمالات المثيرة للاهتمام هو الارتفاع الحاد في استخدام الأجهزة الذكية. أو بشكل أكثر دقة، زيادة كبيرة في الوقت الذي نقضيه في التعرض للضوء الأزرق المنبعث من هواتفنا وأجهزتنا اللوحية كل يوم.



قد تكون هذه العلاقة متأصلة بعمق في وظائفنا، وأي خلل خطير في هذا النمط قد يعبث بصحتنا بطرق عميقة، على الأرجح من خلال تعطيل تدفق هرمون يسمى "الميلاتونين".





في حين يُنظر إليه عمومًا على أنه المادة الكيميائية التي تساعدنا على النوم في المساء، فإن تثبيط "الميلاتونين" في وقت حاسم في نمونا قد يخبر الجسم أيضًا أنه الوقت المناسب لزيادة الهرمونات التي تحضر الجسم للبلوغ.



ووفقا للدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإنه نظرًا لأن هذه دراسة أجريت على الفئران، فلا يمكننا التأكد من تكرار هذه النتائج لدى الأطفال، ولكن هذه البيانات تشير إلى أن التعرض للضوء الأزرق يمكن اعتباره عامل خطر لبداية البلوغ في وقت مبكر. سبوتنيك

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