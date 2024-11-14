قصص ما قبل النوم تعزز ذكاء الطفل وتطور شخصيته

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قراءة قصص ما قبل النوم ليست مجرد ترفيه للطفل، بل تعد وسيلة قوية لتعزيز ذكائه وتطوير مهاراته المختلفة. فقد أثبتت الأبحاث أن القراءة بصوت عالٍ للصغار تساهم في تحسين مهارات اللغة والاستماع، وتعزز الروابط العاطفية بين الطفل ووالديه؛ وفقاً للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال.
كما أورد موقع (Brightchamps)، أن هذه الحكايات تفتح آفاق الخيال، وتنمّي التفكير النقدي وقدرات حل المشكلات. إضافة إلى ذلك، تساهم قصص ما قبل النوم في توسيع مفردات الطفل، وتعرّفه بمشاعر وتجارب متنوعة، مما يعزز الذكاء العاطفي والتعاطف مع الآخرين.
كما تساعد على تحسين التركيز والانتباه، ما ينعكس إيجاباً على تفاعلاته الاجتماعية وتواصله مع المحيطين به. هذه العادة تضفي لمسة من الدفء والترابط الأسري، فضلاً عن كونها طقساً عائلياً يعزز الشعور بالأمان والاستقرار ويغرس القيم الأخلاقية. وكالات
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