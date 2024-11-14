قصص ما قبل النوم تعزز ذكاء الطفل وتطور شخصيته

قراءة قصص ما قبل النوم ليست مجرد للطفل، بل تعد وسيلة قوية لتعزيز ذكائه وتطوير مهاراته المختلفة. فقد أثبتت الأبحاث أن القراءة بصوت عالٍ للصغار تساهم في تحسين مهارات اللغة والاستماع، وتعزز الروابط العاطفية بين الطفل ووالديه؛ وفقاً للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال.

كما أورد موقع (Brightchamps)، أن هذه الحكايات تفتح آفاق الخيال، وتنمّي التفكير النقدي وقدرات حل المشكلات. إضافة إلى ذلك، تساهم قصص ما قبل النوم في توسيع مفردات الطفل، وتعرّفه بمشاعر وتجارب متنوعة، مما يعزز الذكاء العاطفي والتعاطف مع الآخرين.

كما تساعد على تحسين التركيز والانتباه، ما ينعكس إيجاباً على تفاعلاته الاجتماعية وتواصله مع المحيطين به. هذه العادة تضفي لمسة من الدفء والترابط الأسري، فضلاً عن كونها طقساً عائلياً يعزز الشعور بالأمان والاستقرار ويغرس القيم الأخلاقية. وكالات

اقرأ أيضاً:

قصص ما قبل النوم.. هل باتت عادة "مهجورة" يفتقد لها الصغار؟