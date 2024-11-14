كيف يدمر تشخيص «جوجل» الطبي نفسيات المرضى؟

أصبح البحث الطبي عبر الإنترنت، خصوصاً عبر محركات البحث مثل (غوغل)، ظاهرة شائعة تسهم في خلق وعي صحي سريع لدى المستخدمين. ومع ذلك، لهذا السلوك أوجه سلبية قد تؤدي إلى زيادة القلق الصحي وتخلق تحديات في التواصل بين المرضى والأطباء. التقرير التالي يستعرض المخاطر المحتملة والآراء العلمية حول هذا الموضوع.



القلق السيبركروندي

يمهد هذا السلوك لما يُعرف بـ(القلق السيبركروندي)، وهو نوع من القلق الناتج عن البحث عن المعلومات الطبية على الإنترنت. دراسات متعددة أشارت إلى أن هذا السلوك يمكن أن يزيد من قلق الأفراد حول صحتهم. على سبيل المثال، وجدت دراسة نشرتها Journal of Anxiety Disorders ، أن الأفراد الذين يبحثون بكثرة عن أعراضهم الصحية على الإنترنت هم أكثر عرضة للإصابة بالقلق المفرط، وقد يصل بهم الأمر إلى الافتراض بأنهم مصابون بأمراض خطيرة دون وجود أدلة مؤكدة.



والإنترنت يعجّ بمصادر متعددة، بعضها غير دقيق أو لا يستند إلى أسس علمية قوية، مما يجعل المرضى عرضة لاستنتاجات خاطئة. في دراسة نشرتها Journal of Medical Internet Research، تبيّن أن نسبة كبيرة من المواقع الطبية التي تظهر في النتائج الأولى للبحث على محركات البحث قد تحتوي على معلومات غير دقيقة أو مضللة، وهذا يعرض المستخدمين لخطورة بناء استنتاجات غير سليمة عن حالتهم الصحية.



تفسيرات خاطئة

يعتمد التفسير السليم للأعراض على التخصص والمعرفة الطبية والحالة بشكل مستقل، لكن غياب هذه العوامل يجعل الكثير من الأفراد يسيئون فهم أعراضهم ويظنون أنهم يعانون من مشكلات صحية جسيمة. على سبيل المثال، الأعراض الشائعة مثل الصداع أو التعب يمكن أن تكون بسبب أسباب بسيطة، لكن بعد البحث في الإنترنت، قد يتوصل الشخص إلى استنتاجات غير واقعية، مما يزيد من توتره، كأن يشير إلى ورم في الدماغ أو مقدمة لسكتة وهكذا، وهي حالات مألوفة.



التشويش على الأطباءوصول المرضى إلى الأطباء ومعهم معلومات مسبقة حول حالاتهم يمكن أن يخلق صعوبة للطبيب في إقناعهم بالتشخيص الحقيقي. وفقاً لدراسة نشرتها British Journal of General Practice، كثير من الأطباء يجدون أن التصورات المسبقة لدى المرضى بعد بحثهم الطبي تعقد عملية التشخيص، إذ يصبح من الصعب إقناع المريض بأن حالته قد تكون أبسط مما يعتقد.



وأظهرت تقارير طبية أن الاستشارات التي يدخل فيها المرضى بمعلومات مسبقة من الإنترنت غالباً ما تستغرق وقتاً أطول؛ إذ يبذل الطبيب جهداً إضافياً لتصحيح المفاهيم الخاطئة. دراسة نشرت في Family Practice Journal، أظهرت أن نحو 30% من الأطباء يحتاجون إلى توضيح إضافي للمرضى حول التشخيص الفعلي للحالة، مما يزيد من الضغط على العيادات والمستشفيات، ويؤثر على وقت الاستشارات المتاحة للمرضى الآخرين. وكالات

اقرأ أيضاً:

"القلق الرقمي".. البحث المستمر عن الأمراض حينما "يدمر" صحتنا النفسية

قبا ان تلجأ للتشخيص الذاتي عبر الانترنت.. هذا ما يجب أن تعرفه

هل قمت بالبحث عن الأعراض التي تعانيها عبر الإنترنت؟!