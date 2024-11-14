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دراسة: أكثر من 800 مليون مريض سكري حول العالم

11/14/2024 2:39:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



كشفت دراسة جديدة أن أكثر من 800 مليون بالغ حول العالم مصابون بمرض السكري، وهو ما يعادل ضعف ما توقعته تقييمات سابقة.
كما أظهرت أن أكثر من نصف المصابين الذين تزيد أعمارهم على 30 عاما، لا يتلقون العلاج. بحسب ما نشر موقع "سكاي نيوز عربية". وأضافت الدراسة، المنشورة في "ذا لانسيت"، أنه في العام 2022، كان هناك 828 مليون شخص تبلغ أعمارهم 18 عاما فأكثر، مصابون بمرض السكري من النوعين الأول والثاني. وقال الباحثون: "إنه من بين البالغين الذين تبلغ أعمارهم 30 عاما فأكثر، كان هناك 445 مليون مريض لا يتلقون العلاج، بحسب ما ذكرت رويترز.
وأشارت تقديرات سابقة لمنظمة الصحة العالمية إلى أن أكثر من 422 مليون شخص مصابون بالسكري، وهو مرض مزمن أيضي يؤثر على مستويات السكر بالدم ويتسبب في تدهور صحة القلب والأوعية الدموية والأعصاب وأعضاء أخرى، إذا لم يُعالج.
وأشارت الدراسة إلى أن معدل الإصابة بالسكري عالميا، تضاعف منذ العام 1990، إذ ارتفع من 7 % إلى 14 %، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع أعداد الحالات في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
وأوضح الباحثون أنه على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة، فإن معدلات تلقي العلاج في تلك المناطق لم تشهد ارتفاعا يذكر، في حين تحسنت الأمور في بعض الدول ذات الدخل المرتفع، مما أدى إلى اتساع فجوة العلاج.
وفي بعض مناطق من أفريقيا جنوب الصحراء، على سبيل المثال، لم يحصل على العلاج سوى 5 إلى 10 %، ممن تشير التقديرات إلى أنهم مصابون بالسكري.
وقال واضعو الدراسة، التي أجريت بالتعاون بين مؤسسة التعاون بشأن عوامل خطورة الأمراض غير السارية ومنظمة الصحة العالمية: "إنها تمثل أول تحليل عالمي يتضمن معدلات وتقديرات العلاج لجميع الدول".
واستندوا إلى أكثر من 1000 دراسة، تشمل أكثر من 140 مليون شخص.

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