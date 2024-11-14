دراسة: أكثر من 800 مليون مريض سكري حول العالم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كشفت دراسة جديدة أن أكثر من 800 مليون بالغ حول العالم مصابون بمرض السكري، وهو ما يعادل ضعف ما توقعته تقييمات سابقة.
كما أظهرت أن أكثر من نصف المصابين الذين تزيد أعمارهم على 30 عاما، لا يتلقون العلاج. بحسب ما نشر موقع "سكاي نيوز عربية". وأضافت الدراسة، المنشورة في "ذا لانسيت"، أنه في العام 2022، كان هناك 828 مليون شخص تبلغ أعمارهم 18 عاما فأكثر، مصابون بمرض السكري من النوعين الأول والثاني. وقال الباحثون: "إنه من بين البالغين الذين تبلغ أعمارهم 30 عاما فأكثر، كان هناك 445 مليون مريض لا يتلقون العلاج، بحسب ما ذكرت رويترز.
وأشارت تقديرات سابقة لمنظمة الصحة العالمية إلى أن أكثر من 422 مليون شخص مصابون بالسكري، وهو مرض مزمن أيضي يؤثر على مستويات السكر بالدم ويتسبب في تدهور صحة القلب والأوعية الدموية والأعصاب وأعضاء أخرى، إذا لم يُعالج.
وأشارت الدراسة إلى أن معدل الإصابة بالسكري عالميا، تضاعف منذ العام 1990، إذ ارتفع من 7 % إلى 14 %، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع أعداد الحالات في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
وأوضح الباحثون أنه على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة، فإن معدلات تلقي العلاج في تلك المناطق لم تشهد ارتفاعا يذكر، في حين تحسنت الأمور في بعض الدول ذات الدخل المرتفع، مما أدى إلى اتساع فجوة العلاج.
وفي بعض مناطق من أفريقيا جنوب الصحراء، على سبيل المثال، لم يحصل على العلاج سوى 5 إلى 10 %، ممن تشير التقديرات إلى أنهم مصابون بالسكري.
وقال واضعو الدراسة، التي أجريت بالتعاون بين مؤسسة التعاون بشأن عوامل خطورة الأمراض غير السارية ومنظمة الصحة العالمية: "إنها تمثل أول تحليل عالمي يتضمن معدلات وتقديرات العلاج لجميع الدول".
واستندوا إلى أكثر من 1000 دراسة، تشمل أكثر من 140 مليون شخص.
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