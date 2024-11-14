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صنع في قطر.. قصص ملهمة من صناعة مواهب ناشئة في مهرجان أجيال السينمائي

11/14/2024 2:39:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تعرض مؤسسة الدوحة للأفلام مجموعة من الأفلام ذات القصص الملهمة من صناعة مواهب ناشئة في قطر، وذلك ضمن برنامج "صنع في قطر" في مهرجان أجيال السينمائي لعام 2024.
يعدّ برنامج "صُنع في قطر" أحد أبرز البرامج في مهرجان أجيال السينمائي، حيث يعرض أفلامًا لمواهب قطرية ومقيمة في قطر، مما يعكس الإمكانيات اللامحدودة للمجتمع الإبداعي في قطر. يضم البرنامج خمسة أفلام متنوعة تظهر التقدم الإبداعي لصناعة السينما القطرية المزدهرة، من بينها فيلمان تم إنتاجهما بدعم من وزارة الصحة العامة القطرية.
يرأس لجنة تحكيم برنامج "صنع في قطر" في هذا العام الممثل الفلسطيني الشهير صالح بكري، وتضم أيضًا صانعة الأفلام الكينية ديبرا آروكو والمخرجة القطرية أمل المفتاح.
في هذا الإطار، قالت فاطمة حسن الرميحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام ومديرة مهرجان أجيال السينمائي: "بعد نجاح العرض الخاص لأفلام "صنع في قطر" في وقت سابق من هذا العام نفتخر بعرض خمسة أفلام جديدة في دورة هذا العام من مهرجان أجيال السينمائي، تعكس التنوع الذي يتمتع بها وطننا وتظهر مدى تقدم مواهبنا الإبداعية وتألقها على الساحة العالمية. ويبقى البرنامج ركيزة رئيسة في أجيال، حيث يوفر منصة للأصوات المحلية لمشاركة وجهات نظرها الفريدة وأساليبها الإبداعية المبتكرة. وهذه التشكيلة من الأفلام تعكس البيئة الإبداعي الحيوية التي وفرتها قطر، وتشهد على نجاح التزام المؤسسة بدعم صناع الأفلام في كل خطوة من رحلتهم الإبداعية."
يشمل البرنامج فيلم "ارحل لتبقى الذكرى" (قطر/2024) للمخرج علي الهاجري، وهو سرد تأملي تجريبي يستكشف أعماق الفقدان والتجديد من خلال صور شعرية. بينما تستعد النساء لتحضير الجثمان للدفن، يتابع الفيلم رحلة علي عبر الذكريات والتأملات، ليواجه أسرار الحياة والموت والانبعاث. الفيلم سيعرض أيضًا في فئة "بدر للأفلام القصيرة".
فيلم "قلوي" (قطر/2024) للمخرجين بول أبرهام وعبدالله الحر، يتناول العلاقة المعقدة بين الاختيارات الشخصية وتوقعات الأسرة، وكيف يمكن أن يشكل الخوف العلاقات بطرق عميقة. يروي الفيلم مدى تأثير مخاوف صحية لدى الأب على حياته، وكيف تؤدي إلى نشوب خلاف مع ابنه، ويسلط الضوء على محاولات الابن على جسر تلك العلاقة بينهما. تم إنتاج الفيلم باللغتين المالايالامية والإنجليزية، وحظي بدعم من وزارة الصحة العامة القطرية.
فيلم "برشنا" (قطر/2024) لعباده جربي ، يروي قصة مؤثرة لناجية من هجوم إرهابي في كابول وتجد ملاذًا في قطر. يعبّر هذا الفيلم القصير المؤثر عن شعورها بالأمل والصمود والشوق للسلام مع تقبلها للخسارة والعيش، ويقدم رؤية شخصية عميقة حول التشرد والقوة اللازمة لبداية جديدة وسط ذكريات مؤلمة.
"هل تراني؟" (قطر/2024) للمخرجة ضحى عبد الستار، يتابع حياة امرأة وحيدة تُدعى مريم تعيش في دورة حياة رتيبة تؤدي بها إلى اضطرابات عاطفية، حتى تضطر لمواجهة ذاتها وإمكانية إحداث تغيير في حياتها. هذا الفيلم القصير المثير للوجدان هو رحلة تأملية في الصراعات الداخلية الهادئة واستكشاف للمرونة والعزيمة واكتشاف الذات.
فيلم "القوقعة" (قطر/2024) للمخرج كريم عمارة ، حصل على دعم من وزارة الصحة العامة القطرية، يحكي قصة رقية، وهي امرأة عربية تبلغ من العمر 50 عامًا، حيث تلتقي بابنها يوسف، البالغ من العمر 20 عامًا، بعد غياب ستة أشهر. خلال لقائهما، تصر رقيّة على أداء طقوس كانت تفرضها عليه في السابق. وعلى الرغم من مقاومته، يبدأ يوسف في فهم أسلوب والدته في التعبير عن الحب والرعاية الذي يحمل معنى أعمق.
يعرض مهرجان أجيال السينمائي 2024 مجموعة من 66 فيلمًا من 42 بلداً، تتناول مواضيع تثير إلهام الجمهور، وتحكي قصصًا عن الصمود والأمل وتمكين المجتمع. كما يقدم المهرجان مناقشات تفاعلية عروضاً شاملة، ومعرضاً للأفلام، بالإضافة إلى "جيك-إند" الذي يعدّ أكبر فعالية للثقافة الدارجة في قطر. ستُقام الفعاليات في مواقع رئيسة، بما في ذلك الحيّ الثقافي كتارا، سكة وادي مشيرب، لوسيل، وفوكس سينما في دوحة فستيفال سيتي.

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