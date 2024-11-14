شجرة-Shajarah.. منصة أردنية تحتفي بمواهب الشباب المبدعين على يوتيوب

MENAFN - Alghad Newspaper) رشا كناكرية

عمان- الشغف في صناعة المحتوى وتنوع المواضيع وطرح أفكار مبتكرة تلبي اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ما مكن قناة "شجرة - Shajarah" الأردنية على منصة يوتيوب من الوصول إلى أكثر من 100 ألف مشترك.

تعد قناة "شجرة - Shajarah" مشروعا رياديا يقوده مجموعة من الشباب الأردنيين، الذين يسعون من خلالها لتحقيق أهدافهم عبر تقديم محتوى إبداعي مميز، يعكس براعتهم في نشر المعرفة والثقافة بأسلوب رقمي.

وكما تطرح الشجرة بركتها في الأرض، تطمح قناة "شجرة - Shajarah" من خلال برامجها إلى تقديم محتوى عربي ذي قيمة يثري معرفة المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي.

إن كان الشخص يبحث عن محتوى رياضي، أو أحدث التقنيات، أو التاريخ الأردني والعربي، أو الحكايات القديمة والمعلومات المفيدة، أو من عشاق الشعر العربي، سيتمكن من ذلك في قناة "شجرة - Shajarah” الأردنية. بحسب الشاب عبدالله شحالتوغ، أحد مؤسسي القناة والمشرف عليها.

وفي حديث خاص مع "الغد"، أوضح الشاب شحالتوغ، أن فكرة القناة بدأت في الأشهر الأخيرة من عام 2023، حين كان يعمل في إحدى الشركات. اقترح حينها فكرة إنشاء قناة على منصة يوتيوب كجزء من مشروع خارجي لا علاقة له بالشركة، وبعد نقاش مع صاحب الشركة، وافق على الفكرة، خصوصاً أن الفريق كان يمتلك خبرة جيدة في مجال السوشال ميديا.

أوضح شحالتوغ أنه أصبح هو وصاحب الشركة مسؤولين عن إدارة القناة، وبعد مرحلة التخطيط بدأوا العمل عليها في نهاية أغسطس 2023. وتمكنوا خلال شهر واحد من جذب حوالي 90 ألف مشترك وتحقيق أكثر من 20 مليون مشاهدة في فترة زمنية قصيرة.

ويعمل شحالتوغ حاليا مع فريق مكون من 6 صناع محتوى متخصصين في مواضيع متنوعة، إذ ينتج كل منهم محتوى مصورا في مجاله ووفق اهتماماته الشخصية. مشيرا إلى أنهم تعرفوا على بعضهم من خلال العمل، وكل شخص في الفريق يمتلك شغفا خاصا في مجال معين، ما دفعهم إلى اختيار أن يبدع كل فرد منهم في المحتوى الذي يحب. فالشخص الذي يحب الرياضة، يصنع محتوى رياضيا، وهكذا.

ويؤمن شحالتوغ بأن الشخص الذي يصنع فيديوهات عن شيء يحبه سيخرج المحتوى بشكل أجمل؛ لأنه يمتلك شغفا خاصا به ويعرف كيف يعبر عنه بشكل أفضل. وينطبق الأمر ذاته على من يحب التكنولوجيا، أو التاريخ، أو اللغة العربية، حيث يتخصص كل فرد في إنتاج محتوى حول الموضوع الذي يبرع فيه ويحبّه.

يمكن للمحتوى أن ينتقل بسلاسة إلى موضوعات رياضية، وتاريخية، وثقافية، وفنية، ليشكل سلسلة من مقاطع الفيديو القصيرة التي يطمح الفريق إلى تطويرها في المستقبل لتصبح فيديوهات طويلة ومفصلة.

ويذكر أن جميع الشباب الذين يعملون معه هم وجوه جديدة تحظى بفرصة الظهور الأول من خلال القناة، باستثناء شحالتوغ نفسه، المعروف بلقب "أديغاوي"، والذي يتولى إدارة المنصة والإشراف عليها. إذ يتمتع بخبرة واسعة في صناعة المحتوى ومعروف على منصتي يوتيوب وتيك توك.

كما يشير شحالتوغ إلى أنهم اختاروا التوقف عن نشر المحتوى مع بدء الأحداث في غزة، تضامنا مع الحدث، واستمر توقفهم عن مشاركة أي محتوى حتى نهاية عام 2023.

في بداية عام 2024، بدأوا بتحميل مجموعة من الفيديوهات لتنشيط القناة، إذ قرروا الاستمرار نظرًا لأن المحتوى الذي يقدمونه يحتوي على معلومات مفيدة ومعرفة قيمة. وبالفعل، تمكنوا من الوصول إلى 100 ألف مشترك وحصلوا على درع يوتيوب.

ويشير شحالتوغ إلى أنه تم إنشاء حسابات للقناة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك إنستغرام، وفيسبوك، وتيك توك، وتيليجرام، بهدف مشاركة الفيديوهات واستقطاب أكبر عدد من المتابعين وزيادة المشاهدات. حاليا، حققت القناة أكثر من 35 مليون مشاهدة خلال فترة زمنية قصيرة.

بحسب شحالتوغ، تسعى قناة "شجرة" إلى تحقيق عدة أهداف، أولها كان الوصول إلى 100 ألف مشترك، وقد حققوا هذا الهدف بنجاح. أما الهدف الثاني فيركز على إنتاج فيديوهات قصيرة بمحتويات متنوعة من قبل عدة صناع محتوى، وذلك لجذب أكبر عدد من المتابعين وبناء قاعدة جماهيرية واسعة. أما الهدف الثالث، الذي يعملون عليه حاليا، فهو إنتاج برامج طويلة.

ويشير شحالتوغ إلى أن لكل سلسلة من البرامج هدفا خاصا؛ فسلسلة التاريخ، على سبيل المثال، تهدف إلى تقديم التاريخ بشكل جذاب، مع دمج الشعر العربي وتاريخ الأردن والمنطقة العربية لتعريف المتابعين بأصالة اللغة والتاريخ معا، مؤكداً أن كل برنامج يحمل رسالة يسعون لتحقيقها.

ويذكر شحالتوغ أنهم واجهوا صعوبات في البداية، حيث لم يكن لدى الجميع خبرة في التصوير، مما جعل البعض يتردد في الظهور أمام الكاميرا. لذلك، كان شحالتوغ حاضرا معهم في كل التفاصيل لإرشادهم حول كيفية التعامل مع الكاميرا والتحدث أمامها. وبعد توجيههم وتحفيزهم، تشجع الجميع وبدأوا بالإبداع، ومع ارتفاع المشاهدات لبعضهم، ازدادت لديهم الرغبة في الإنتاج، حيث نشأ نوع من التحدي والمنافسة الإيجابية.

ووفق شحالتوغ إلى أن كل صانع محتوى يعمل معهم الآن لديه برنامجه الخاص، وفي حال انضمام شخص جديد سيكون له برنامجه الخاص أيضا، مؤكداً أن الشباب يتمتعون بشغف كبير تجاه ما يقدمونه، وكل منهم يسعى لترك بصمته الفريدة.

يؤكد شحالتوغ أن الربح المادي لم يكن هدفا للقناة، حيث يقول: "المادية لم تكن مهمة؛ نحن نعلم أن هذا مشروع طويل المدى، وبالتأكيد سيحقق أرباحًا في المستقبل، لكن القناة لم تُنشأ بهدف ربحي بل لنصنع ما نحب ونبرع فيه".

ويشدد على أن هناك خططا طموحة يعملون عليها حاليا لضمان استمرار القناة في التوسع والانتشار. ويبين أن الأهداف التي تحققت سابقًا كانت مكتوبة ومخططا لها، مما يعزز ثقتهم بأنهم يسيرون في مسار سليم وواضح، وسيتابعون هذا النهج. كما يطمحون إلى أن يصبحوا شركة إنتاج كبيرة، لا تقتصر فقط على صناعة فيديوهات قصيرة، بل يهدفون أيضا إلى إنتاج برامج ضخمة تحقق نجاح كبير قد يصل إلى العرض على التلفاز.

وعن اختيار اسم "شجرة" للقناة، يوضح شحالتوغ أن الاسم كان يحمل أهمية كبيرة بالنسبة له، إذ أراد أن يبتكر شيئ مميز وملفت يتناسب مع فكرة القناة. فالقناة تشبه الشجرة، وسلاسل البرامج التي يقدمونها هي فروع من هذه الشجرة المثمرة. ويضيف أنه في المستقبل، سيحمل كل برنامج شعار القناة مع اسم البرنامج الخاص به.







