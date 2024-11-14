تعلن وزارة الأشغال العامة والإسكان، إنهاء كافة الأعمال على تقاطع جسر المسلخ في العاصمة، وفتحه أمام حركة السير على كافة مساراته والحركات المرورية عليه والبالغة 36 حركة مرورية .

وقال الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، أن الأعمال المنفذة على هذا التقاطع تعتبر علامة بارزة في المنشآت المرورية داخل العاصمة، التي سيكون لها أثرها على انسياب حركة السير وتخفيف حدة الازدحامات المرورية.

وأشاد أبو السمن، بمستوى الأعمال المنفذة والتي تواكب أفضل الممارسات الهندسية والإنشائية، حيث بات هذا التقاطع من المعالم الهامة التي تضفي بعدا حضريا وجماليا للعاصمة. ويخدم التقاطع 36 حركة مرورية من وإلى العاصمة وطرق رئيسية أخرى متضمنا مسارات خاصة لخدمة الباص سريع التردد.

وتشمل المسارات خدمة حركة السير، من الزرقاء باتجاه طبربور وماركا، من خلال طريق الخدمة الجديد (يمين الطريق الرئيسي اتجاه الزرقاء - عمان)، والخط القادم من طبربور (شارع محمد ضياء الحق) باتجاه ماركا والزرقاء وبالعكس عبر الجسر الرئيسي الجديد، ومن ماركا باتجاه تقاطع المحطة ومن خلال تفرع اللوب للجسر الجديد، ومن ماركا باتجاه الزرقاء من خلال دوار الترمذي الجديد، ومن تقاطع المحطة وباتجاه طبربور عبر دوار الترمذي ومن ثم إلى جسر المسلخ الرئيسي، بالاضافة لخدمة السير القادم من الهاشمي الشمالي باتجاه وسط البلد والزرقاء، وماركا، وطبربور، والمسلخ، والحركات المتجه من الزرقاء، وماركا، وطبربور، وشارع محمد ضياء الحق باتجاه الهاشمي.