إنهاء كافة الأعمال على تقاطع جسر المسلخ

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تعلن وزارة الأشغال العامة والإسكان، إنهاء كافة الأعمال على تقاطع جسر المسلخ في العاصمة، وفتحه أمام حركة السير على كافة مساراته والحركات المرورية عليه والبالغة 36 حركة مرورية .
وقال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، أن الأعمال المنفذة على هذا التقاطع تعتبر علامة بارزة في المنشآت المرورية داخل العاصمة، التي سيكون لها أثرها على انسياب حركة السير وتخفيف حدة الازدحامات المرورية.
وأشاد أبو السمن، بمستوى الأعمال المنفذة والتي تواكب أفضل الممارسات الهندسية والإنشائية، حيث بات هذا التقاطع من المعالم الهامة التي تضفي بعدا حضريا وجماليا للعاصمة.
ويخدم التقاطع 36 حركة مرورية من وإلى العاصمة وطرق رئيسية أخرى متضمنا مسارات خاصة لخدمة الباص سريع التردد.
وتشمل المسارات خدمة حركة السير، من الزرقاء باتجاه طبربور وماركا، من خلال طريق الخدمة الجديد (يمين الطريق الرئيسي اتجاه الزرقاء - عمان)، والخط القادم من طبربور (شارع محمد ضياء الحق) باتجاه ماركا والزرقاء وبالعكس عبر الجسر الرئيسي الجديد، ومن ماركا باتجاه تقاطع المحطة ومن خلال تفرع اللوب للجسر الجديد، ومن ماركا باتجاه الزرقاء من خلال دوار الترمذي الجديد، ومن تقاطع المحطة وباتجاه طبربور عبر دوار الترمذي ومن ثم إلى جسر المسلخ الرئيسي، بالاضافة لخدمة السير القادم من الهاشمي الشمالي باتجاه وسط البلد والزرقاء، وماركا، وطبربور، والمسلخ، والحركات المتجه من الزرقاء، وماركا، وطبربور، وشارع محمد ضياء الحق باتجاه الهاشمي.
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