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الأمير الحسن ينقل رسالة من الملك لرئيس الوزراء الياباني

11/14/2024 2:39:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

نقل سمو الأمير الحسن بن طلال، رسالة من جلالة الملك عبدالله الثاني إلى رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، بمناسبة مرور 70 عاما على العلاقات الأردنية اليابانية.


جاء ذلك، خلال استقبال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، ورئيس الوزراء بالوكالة هاياشي يوشيماسا، اليوم الخميس، لسموه، الذي يزور طوكيو حاليا.
وأكدت الرسالة حرص جلالته على تعميق العلاقات الثنائية بين الأردن واليابان، وتقدير جلالته للدعم التنموي الذي تقدمه اليابان للأردن، فضلاً عن مساعداتها الإنسانية للاجئين في المملكة.


وهنأ جلالته في الرسالة رئيس الوزراء أيشيبا بمناسبة توليه منصب رئاسة الوزراء في بلاده، متمنيا له التوفيق في مهامه وللشعب الياباني المزيد من التقدم والازدهار.

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