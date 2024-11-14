إعادة تأهيل محطة ضخ مياه نجل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
افتتح أمين عام سلطة المياه وائل الدويري ومديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ليزلي ريد، الخميس، مشروع إعادة تأهيل محطة ضخ نجل وإعادة تأهيل شبكة توزيع المياه في الشوبك، بهدف تحسين التزويد المائي وتخفيض الفاقد المائي في الشوبك بمحافظة معان.
وقال الدويري إن المشروع يأتي ضمن الجهود الوطنية للحد من فاقد المياه في جميع أنحاء المملكة، تنفيذا للخطة الاستراتيجية لقطاع المياه 2023-2040 وبتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، بقيمة بلغت 4.5 مليون دولار.
وبين أن المشروع تضمن إعادة تأهيل محطة ضخ نجل وتركيب نظام سكادا وبناء خزان بسعة 1000 م3، إضافة إلى إعادة تأهيل شبكة توزيع المياه القديمة بخطوط جديدة بطول 30 كيلومترا ، وتنفيذ خطوط جديدة رئيسية وناقلة و15 وصلة منزلية لتحسين التزويد المائي لخدمة أكثر من 8400 مواطن في منطقة الشوبك.
وأكد الدويري مساهمة المشروع بتقليل الفاقد المائي في الشبكات سواء الفاقد الفني أو الفاقد الإداري وتحديث أنظمة المراقبة على هذه المنظومات، مما يسهم في رفع فعالية التزويد المائي ومعالجة الفاقد في مصادر المياه والرقابة وحماية مصادر المياه وتحقيق سرعة الاستجابة، مما سيعمل على توفير قرابة 77 ألف متر مكعب من الفاقد المائي سنويا.
وقالت مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ليزلي ريد، إن الوكالة تسعى إلى توفير كافة أشكال الدعم الفني والتقني وتحسين الواقع المائي للمواطنين في كافة أنحاء المملكة وتخفيض نسبة فاقد المياه وتحسين البنية التحتية للشبكات وتطوير إدارة المصادر المائية من أجل تعزيز الأمن المائي في المملكة.
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