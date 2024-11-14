إعادة تأهيل محطة ضخ مياه نجل

افتتح أمين عام سلطة المياه وائل الدويري ومديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ليزلي ريد، الخميس، مشروع إعادة تأهيل محطة ضخ نجل وإعادة تأهيل شبكة توزيع المياه في الشوبك، بهدف تحسين التزويد المائي وتخفيض الفاقد المائي في الشوبك بمحافظة معان.



وقال الدويري إن المشروع يأتي ضمن الجهود الوطنية للحد من فاقد المياه في جميع أنحاء المملكة، تنفيذا للخطة الاستراتيجية لقطاع المياه 2023-2040 وبتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، بقيمة بلغت 4.5 مليون دولار.



وبين أن المشروع تضمن إعادة تأهيل محطة ضخ نجل وتركيب نظام سكادا وبناء خزان بسعة 1000 م3، إضافة إلى إعادة تأهيل شبكة توزيع المياه القديمة بخطوط جديدة بطول 30 كيلومترا ، وتنفيذ خطوط جديدة رئيسية وناقلة و15 وصلة منزلية لتحسين التزويد المائي لخدمة أكثر من 8400 مواطن في منطقة الشوبك.



وأكد الدويري مساهمة المشروع بتقليل الفاقد المائي في الشبكات سواء الفاقد الفني أو الفاقد الإداري وتحديث أنظمة المراقبة على هذه المنظومات، مما يسهم في رفع فعالية التزويد المائي ومعالجة الفاقد في مصادر المياه والرقابة وحماية مصادر المياه وتحقيق سرعة الاستجابة، مما سيعمل على توفير قرابة 77 ألف متر مكعب من الفاقد المائي سنويا.



وقالت مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ليزلي ريد، إن الوكالة تسعى إلى توفير كافة أشكال الدعم الفني والتقني وتحسين الواقع المائي للمواطنين في كافة أنحاء المملكة وتخفيض نسبة فاقد المياه وتحسين البنية التحتية للشبكات وتطوير إدارة المصادر المائية من أجل تعزيز الأمن المائي في المملكة.