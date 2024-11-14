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العيسوي يلتقي فعاليات ثقافية وأكاديمية وإعلامية

11/14/2024 2:39:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي أن الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة، سيبقى قويا، ثابتا على مواقفه، محافظا على أمنه واستقراره، مدافعا عن قضايا أمته.
جاء ذلك، خلال حديث العيسوي، أمام وفد يمثل فعاليات سياسية وثقافية وإعلامية وأكاديمية من العاصمة عمان، التقاهم، اليوم الخميس، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كينعان البلوي، في الديوان الملكي الهاشمي.

وقال العيسوي إن الأردن، وبما تمتلكه قيادته الهاشمية الحكيمة، من رؤية استشرافية، يدرك المحاولات الإسرائيلية لإنهاء مشروع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على أساس حل الدولتين، ويعي خطورة السياسة الإسرائيلية التوسعية في المنطقة.


وأكد أن مواقف الأردن القوية، بقيادته الهاشمية الحكيمة، تجاه القضية الفلسطينية، مناصرة وداعمة ومساندة للشعب الفلسطيني، لتحقيق تطلعاته الوطنية، وتلبية حقوقه المشروعة، في الحرية والكرامة والدولة المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.


وأضاف العيسوي أن الأردن ينطلق في مواجهة تلك المحاولات والسياسات من مواقف راسخة وواضحة وثوابت وطنية وعروبية، لا يحيد عنها، تعززها حالة التماهي بين القيادة والشعب.

وأشار العيسوي إلى تاريخ النضال والتضحيات، التي قدمها الأردن والهاشميون، لمساندة ونصرة الأشقاء الفلسطينيين في قضيتهم العادلة، وسعيهم لنيل حقوقهم المشروعة، وتلبية تطلعاتهم الوطنية.

وأكد أن الدبلوماسية الأردنية، التي يقودها جلالة الملك، مكنت الأردن، من التعامل مع جميع التحديات التي تفرضها أزمات المنطقة، وتلك التي تستهدف مواقفه الشجاعة، ودوره في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

ولفت بهذا الصدد إلى تأكيدات جلالة الملك بأن موقف الأردن سيظل ثابتا، ولن يتخلى عن دوره مهما بلغت التحديات، في سبيل الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، والحفاظ عليها من منطلق الوصاية الهاشمية.

وقال إن السياسة الحكيمة، التي يقودها جلالة الملك، جعلت للأردن مكانة دولية رفيعة، قادرة على التأثير في الرأي العام العالمي وعلى المؤثرين في صنع القرار الدولي، مسخرا جلالته تلك المكانة والثقة، لخدمة قضايا أمته، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وتناول العيسوي، في حديثه مواقف الأردن وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، ومواصلة تقديم المساعدات الإغاثية والطبية والإنسانية.

وأشار إلى جولات جلالة الملك واتصالاته الدولية والإقليمية المتواصلة والمكثفة لتحقيق الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة، وتحذيرات جلالته من تداعيات استمرار هذا العدوان، ليس فقط على أمن واستقرار المنطقة، إنما على الأمن والسلم الدوليين.

ولفت إلى مضامين خطابات جلالة الملك الأممية، وأبرزها خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وخطاب جلالته في القمة العربية والإسلامية، لجهة ما تحمله تلك المضامين من تشخيص حقيقي وواقعي للجرائم الوحشية، والانتهاكات التي تمارسها إسرائيل بحق الأشقاء الفلسطينيين، وكذلك تداعيات وتبعاتها على إنهاء دائرة الصراع بالمنطقة، باعتبار أنه لا أمن ولا سلام ولا استقرار من دون تحقيق السلام العادل والشامل، الذي يشكل حل الدولتين سبيله الوحيد، انطلاقا من رؤية ملكية استشرافية.

كما تطرق العيسوي، إلى الجهود الإنسانية، التي يبذلها الأردن، قيادة وشعبا، انطلاقا من واجبه العروبي والقومي، لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، وكذلك الأشقاء اللبنانيين، الذين طالما كان الأردن مساندا لهم، وملاذا للباحثين عن الأمن والاستقرار والحياة الكريمة.

وأشار بهذا الصدد، إلى دعوة جلالة الملك للمجتمع الإنساني لإطلاق جسر إنساني لإيصال المساعدات الإنسانية للأهل في غزة، وتوجيهات جلالته بتنفيذ عمليات إنزال جوي للمساعدات الإغاثية لهم، والتي نفذها نشامى القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، وشارك جلالته بها، رغم المخاطر، التي تحيط بمثل هذه العمليات.

كما لفت إلى عمليات إرسال المستشفيات الميدانية، والتي أمر بها جلالة الملك، وكان أخرها مستشفى التوليد والخداج، الذي أرسل إلى منطقة خان يونس، والتي أشرف على تجهيزها وإرسالها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إلى جانب مبادرة "استعادة الأمل"، التي أطلقها جلالة الملك، بهدف مساعدة الأشقاء الفلسطينيين، ومن ضمنهم الأطفال، ممن تعرضوا لبتر في الأطراف جراء العدوان، من خلال تركيب أطراف صناعية لهم.

وبين أن مواقف الأردن، وجهود جلالة الملك يشهد لها الداني والقاصي، ولا يزاود أو يشكك بها، إلا أصحاب الأجندات الخاصة و كل حاقد وحاسد.

كما أشار العيسوي إلى مساعي جلالة الملكة رانيا العبدالله، وسمو ولي العهد، في دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين، إسنادا وتعزيزا لجهود جلالة الملك.

وأكد العيسوي أن الأردن سيبقى قويا، بقيادته الهاشمية، ووعي شعبه، وتماسك جبهته الداخلية، واحترافية نشامى القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، الذين يقفون بالمرصاد لكل من يحاول العبث بأمن الوطن ونسيجه الاجتماعي.

بدورهم، أكد المتحدثون وقوفهم صفا واحدا، وعلى قلب رجل واحد، خلف جلالة الملك، مثمنين جهود جلالته الدؤوبة لرفعة الأردن والمدافعة عن قضايا أمته العربية والإسلامية العادلة.

وعبروا عن فخرهم واعتزازهم بمواقف الأردن وجهود جلالة الملك المشرفة والشجاعة، حيال ما يجري في فلسطين وغزة، والتي تعبر عن ضمير ووجدان كل حر وشريف.

وثمنوا الجهود السياسية، التي يبذلها الأردن، بقيادة جلالة الملك وتوجيهاته، لنصرة الأشقاء في قطاع غزة والضفة الغربية، مشيرين إلى جولات ومباحثات واتصالات جلالته مع قادة وزعماء العديد من الدول، لحشد تأييد دولي لوقف العدوان الإسرائيلي الهمجي الغاشم على الأشقاء في غزة.

كما أشاروا إلى الجهود الأردنية الإنسانية لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين ومعالجة مرضاهم وتضميد جروح مصابيهم، في ظل ما يتعرضون له من قتل وتنكيل صارخ، من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مشيدين بجهود جلالة الملك، في الوقوف إلى جانب لبنان الشقيق، وإغاثة شعبه.

وشددوا على أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في حمايتها والحفاظ على هويتها.

ولفتوا إلى أنهم يدركون حجم التحديات التي تفرضها الظروف غير المسبوقة التي تمر بها المنطقة، مؤكدين أن الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة، وتلاحم جبهته الداخلية وتماسكها، قادر عن تجاوز هذه التحديات، والمضي قدما في مسيرة البناء والإنجاز.

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