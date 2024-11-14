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79 محامياً جديداً يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

11/14/2024 2:39:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أدى 79 محامياً جديداً اليوم الخميس، اليمين القانونية أمام وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، بحضور نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود.


يشار إلى أن المادة 23 من قانون نقابة المحامين تلزم المحامي الذي يسجل اسمه لأول مرة في سجل المحامين الأساتذة بحلف اليمين القانونية أمام وزير العدل بحضور النقيب أو عضوين من مجلس النقابة.

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