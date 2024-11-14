Friday, 15 November 2024 05:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ضبط 1792 متسولا ومتسولة خلال 3 أشهر

11/14/2024 2:39:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

ضبطت مديرية مكافحة التسول 1792 متسولا ومتسولة بعد إجراء1187 حملة لمكافحة التسول، وفق التقرير الربعي الصادر عن وزارة التنمية الاجتماعية، الخميس.


واستقبلت الوزارة خلال الشهور آب وأيلول وتشرين الأول من العام الجاري، 24029 معاملة متعلقة بإعداد الدراسات الاجتماعية لغايات منح التأمين الصحي للأسر الفقيرة، و733 معاملة لغايات الإعفاء من نفقات العلاج، في حين أجرت 243 معاملة لغايات خدمة تسوية حقوق الورثة، واستقبال 5635 معاملة إعفاء من رسوم تصريح العمل.


ووفق التقرير الربعي الصادر عن الوزارة، رخصت وزارة التنمية 40 حضانة، وألحقت 108 طفلا في دور رعاية الأطفال الإيوائية، كما تم خروج 81 طفلا من دور الرعاية، فيما بلغ عدد الأطفال الذين تم تسليمهم لأسر بديلة 21 أطفال.


وفيما يتعلق بالسجل العام للجمعيات، بلغ العدد التراكمي للجمعيات المسجلة والقائمة بموجب قانون الجمعيات النافذ 6201 جمعية، وجرى تسجيل 41 جمعية بينما بلغ عدد طلبات تعديل الأنظمة الأساسية للجمعيات 177 جمعية، وعدد الجمعيات التي تم حلها 97 جمعية، وعدد الجمعيات الحاصلة على إنذار 87 جمعية، وعدد الهيئـــــــــات المؤقتة التي أنهــــت أعمالها 14 هيئة، وعدد الهيئات المؤقتة 39 هيئة مؤقتة، وعدد لجان الحل التي أنهت أعمالها 22 لجنة.


وبلغ عدد الأحداث المستفيدين من خدمات دور تربية وتأهيل الأحداث التابعة للوزارة 634 حدثا.


بحسب بيانات التقرير لأعمال صندوق المعونة الوطنية، فقد بلغ عدد الأسر المستفيدة من برامج المعونة المالية الطارئة العادية والفورية 10,148 أسر، في حين بلغ عدد الأسر الإجمالي المستفيدة من برنامج المعونات المالية الشهرية 45,853 أسرة.


ووصل عدد الأسر التراكمي المستفيدة من برنامج معونات التأهيل الجسماني 616 فرد، وعدد الأفراد المستفيدين من برنامج التدريب 891 فرد، وعدد الأفراد المستفيدين من برنامج التشغيل 1681 فرد، فيما بلغت نسبة الاستجابة على الاتصالات التي وردت إلى الصندوق 80%.

MENAFN14112024000072011014ID1108887743

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث