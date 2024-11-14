ضبط 1792 متسولا ومتسولة خلال 3 أشهر

ضبطت مديرية مكافحة التسول 1792 متسولا ومتسولة بعد إجراء1187 حملة لمكافحة التسول، وفق التقرير الربعي الصادر عن وزارة التنمية الاجتماعية، الخميس.



واستقبلت الوزارة خلال الشهور آب وأيلول وتشرين الأول من العام الجاري، 24029 معاملة متعلقة بإعداد الدراسات الاجتماعية لغايات منح التأمين الصحي للأسر الفقيرة، و733 معاملة لغايات الإعفاء من نفقات العلاج، في حين أجرت 243 معاملة لغايات خدمة تسوية حقوق الورثة، واستقبال 5635 معاملة إعفاء من رسوم تصريح العمل.



ووفق التقرير الربعي الصادر عن الوزارة، رخصت وزارة التنمية 40 حضانة، وألحقت 108 طفلا في دور رعاية الأطفال الإيوائية، كما تم خروج 81 طفلا من دور الرعاية، فيما بلغ عدد الأطفال الذين تم تسليمهم لأسر بديلة 21 أطفال.



وفيما يتعلق بالسجل العام للجمعيات، بلغ العدد التراكمي للجمعيات المسجلة والقائمة بموجب قانون الجمعيات النافذ 6201 جمعية، وجرى تسجيل 41 جمعية بينما بلغ عدد طلبات تعديل الأنظمة الأساسية للجمعيات 177 جمعية، وعدد الجمعيات التي تم حلها 97 جمعية، وعدد الجمعيات الحاصلة على إنذار 87 جمعية، وعدد الهيئـــــــــات المؤقتة التي أنهــــت أعمالها 14 هيئة، وعدد الهيئات المؤقتة 39 هيئة مؤقتة، وعدد لجان الحل التي أنهت أعمالها 22 لجنة.



وبلغ عدد الأحداث المستفيدين من خدمات دور تربية وتأهيل الأحداث التابعة للوزارة 634 حدثا.



بحسب بيانات التقرير لأعمال صندوق المعونة الوطنية، فقد بلغ عدد الأسر المستفيدة من برامج المعونة المالية الطارئة العادية والفورية 10,148 أسر، في حين بلغ عدد الأسر الإجمالي المستفيدة من برنامج المعونات المالية الشهرية 45,853 أسرة.



ووصل عدد الأسر التراكمي المستفيدة من برنامج معونات التأهيل الجسماني 616 فرد، وعدد الأفراد المستفيدين من برنامج التدريب 891 فرد، وعدد الأفراد المستفيدين من برنامج التشغيل 1681 فرد، فيما بلغت نسبة الاستجابة على الاتصالات التي وردت إلى الصندوق 80%.