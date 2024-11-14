ضبط 1792 متسولا ومتسولة خلال 3 أشهر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ضبطت مديرية مكافحة التسول 1792 متسولا ومتسولة بعد إجراء1187 حملة لمكافحة التسول، وفق التقرير الربعي الصادر عن وزارة التنمية الاجتماعية، الخميس.
واستقبلت الوزارة خلال الشهور آب وأيلول وتشرين الأول من العام الجاري، 24029 معاملة متعلقة بإعداد الدراسات الاجتماعية لغايات منح التأمين الصحي للأسر الفقيرة، و733 معاملة لغايات الإعفاء من نفقات العلاج، في حين أجرت 243 معاملة لغايات خدمة تسوية حقوق الورثة، واستقبال 5635 معاملة إعفاء من رسوم تصريح العمل.
ووفق التقرير الربعي الصادر عن الوزارة، رخصت وزارة التنمية 40 حضانة، وألحقت 108 طفلا في دور رعاية الأطفال الإيوائية، كما تم خروج 81 طفلا من دور الرعاية، فيما بلغ عدد الأطفال الذين تم تسليمهم لأسر بديلة 21 أطفال.
وفيما يتعلق بالسجل العام للجمعيات، بلغ العدد التراكمي للجمعيات المسجلة والقائمة بموجب قانون الجمعيات النافذ 6201 جمعية، وجرى تسجيل 41 جمعية بينما بلغ عدد طلبات تعديل الأنظمة الأساسية للجمعيات 177 جمعية، وعدد الجمعيات التي تم حلها 97 جمعية، وعدد الجمعيات الحاصلة على إنذار 87 جمعية، وعدد الهيئـــــــــات المؤقتة التي أنهــــت أعمالها 14 هيئة، وعدد الهيئات المؤقتة 39 هيئة مؤقتة، وعدد لجان الحل التي أنهت أعمالها 22 لجنة.
وبلغ عدد الأحداث المستفيدين من خدمات دور تربية وتأهيل الأحداث التابعة للوزارة 634 حدثا.
بحسب بيانات التقرير لأعمال صندوق المعونة الوطنية، فقد بلغ عدد الأسر المستفيدة من برامج المعونة المالية الطارئة العادية والفورية 10,148 أسر، في حين بلغ عدد الأسر الإجمالي المستفيدة من برنامج المعونات المالية الشهرية 45,853 أسرة.
ووصل عدد الأسر التراكمي المستفيدة من برنامج معونات التأهيل الجسماني 616 فرد، وعدد الأفراد المستفيدين من برنامج التدريب 891 فرد، وعدد الأفراد المستفيدين من برنامج التشغيل 1681 فرد، فيما بلغت نسبة الاستجابة على الاتصالات التي وردت إلى الصندوق 80%.
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