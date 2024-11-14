العيسوي يعزي العدوان وعلاوي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء إلى قبيلة العدوان/الوريكات، بوفاة العميد المتقاعد الدكتور فواز عواد الوريكات العدوان، وإلى آل علاوي، بوفاة خليل مذيب علاوي.
ونقل العيسوي، خلال زيارته، اليوم الخميس، بيتي عزاء المرحومين، في محافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحومين، وعموم آل خيري وآل ملحس، سائلا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته.
كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.
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