الملك وآل نهيان يبحثان هاتفيا الجهود العربية لإنهاء الحرب على غزة ولبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- بحث جلالة الملك عبدالله الثاني مع أخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة خلال اتصال هاتفي، اليوم الخميس، الجهود العربية المبذولة لإنهاء الحرب على غزة ولبنان.
وتم التأكيد، خلال الاتصال، على ضرورة البناء على مخرجات القمة العربية والإسلامية غير العادية التي عقدت في الرياض أخيرا، للتوصل إلى تهدئة شاملة بالمنطقة، وتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة.
وبحث الزعيمان العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وآليات توسيع التعاون في المجالات كافة. -(بترا)
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