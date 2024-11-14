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الملك وآل نهيان يبحثان هاتفيا الجهود العربية لإنهاء الحرب على غزة ولبنان

11/14/2024 2:39:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- بحث جلالة الملك عبدالله الثاني مع أخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة خلال اتصال هاتفي، اليوم الخميس، الجهود العربية المبذولة لإنهاء الحرب على غزة ولبنان.
وتم التأكيد، خلال الاتصال، على ضرورة البناء على مخرجات القمة العربية والإسلامية غير العادية التي عقدت في الرياض أخيرا، للتوصل إلى تهدئة شاملة بالمنطقة، وتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة.
وبحث الزعيمان العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وآليات توسيع التعاون في المجالات كافة. -(بترا)

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