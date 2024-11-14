السفير البطاينة يقدم أوراق اعتماده لرئيس المجلس الأوروبي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قدم السفير يوسف البطاينة، اليوم، أوراق اعتماده إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، سفيراً ورئيساً لبعثة المملكة الأردنية الهاشمية لدى الاتحاد الأوروبي، خلال مراسم أقيمت في مقر المجلس الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل.
ونقل السفير البطاينة تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، وتمنياته للاتحاد الأوروبي وشعوبه بمزيد من التقدم والازدهار.
وبدوره طلب الرئيس ميشيل من السفير البطاينة، نقل
تحياته وتقديره إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيداً بسياسة جلالته الحكيمة، كما أكد على اهتمام الاتحاد الأوروبي بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية وملفات الشراكة، متمنياً للمملكة والشعب الأردني دوام التقدم والازدهار.
وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد، عدد من مسؤولي المجلس الأوروبي.
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