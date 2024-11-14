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السفير البطاينة يقدم أوراق اعتماده لرئيس المجلس الأوروبي

11/14/2024 2:39:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قدم السفير يوسف البطاينة، اليوم، أوراق اعتماده إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، سفيراً ورئيساً لبعثة المملكة الأردنية الهاشمية لدى الاتحاد الأوروبي، خلال مراسم أقيمت في مقر المجلس الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل.
ونقل السفير البطاينة تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، وتمنياته للاتحاد الأوروبي وشعوبه بمزيد من التقدم والازدهار.
وبدوره طلب الرئيس ميشيل من السفير البطاينة، نقل تحياته وتقديره إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيداً بسياسة جلالته الحكيمة، كما أكد على اهتمام الاتحاد الأوروبي بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية وملفات الشراكة، متمنياً للمملكة والشعب الأردني دوام التقدم والازدهار.
وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد، عدد من مسؤولي المجلس الأوروبي.

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