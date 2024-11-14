رئيس الوزراء ونظيره العراقي يؤكدان أهمية تعزيز علاقات التعاون المشترك

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أهمية تعزيز علاقات التعاون الثنائي خدمة للمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.
وخلال اتصال هاتفي تلقاه الدكتور حسان من نظيره العراقي اليوم الخميس، شدد رئيسا الوزراء على العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.
وهنّأ السوداني الدكتور حسان بتشكيل الحكومة، متمنيا له التوفيق في حمل هذه المسؤولية.
وبحث رئيس الوزراء ونظيره العراقي أهمية تعزيز علاقات التعاون الثلاثي مع جمهورية مصر العربية والتبادل التجاري بين البلدين.
وتناول الحديث خلال الاتصال الهاتفي، مباراة كرة القدم التي تجمع المنتخبين الأردني والعراقي في البصرة مساء اليوم ضمن تصفيات كأس العالم وتمنيا التوفيق للفريقين في مبارياتهم القادمة وفي التأهل إلى نهائيات كأس العالم .
وأعرب رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان عن شكره لرئيس الوزراء العراقي والجهات المعنية على استضافة منتخبنا الوطني لكرة القدم والمشجعين الأردنيين الذين وصلوا إلى العراق لمتابعة المباراة. -(بترا)
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