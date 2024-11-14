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رئيس الوزراء ونظيره العراقي يؤكدان أهمية تعزيز علاقات التعاون المشترك

11/14/2024 2:39:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أهمية تعزيز علاقات التعاون الثنائي خدمة للمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.
وخلال اتصال هاتفي تلقاه الدكتور حسان من نظيره العراقي اليوم الخميس، شدد رئيسا الوزراء على العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.
وهنّأ السوداني الدكتور حسان بتشكيل الحكومة، متمنيا له التوفيق في حمل هذه المسؤولية.
وبحث رئيس الوزراء ونظيره العراقي أهمية تعزيز علاقات التعاون الثلاثي مع جمهورية مصر العربية والتبادل التجاري بين البلدين.
وتناول الحديث خلال الاتصال الهاتفي، مباراة كرة القدم التي تجمع المنتخبين الأردني والعراقي في البصرة مساء اليوم ضمن تصفيات كأس العالم وتمنيا التوفيق للفريقين في مبارياتهم القادمة وفي التأهل إلى نهائيات كأس العالم .
وأعرب رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان عن شكره لرئيس الوزراء العراقي والجهات المعنية على استضافة منتخبنا الوطني لكرة القدم والمشجعين الأردنيين الذين وصلوا إلى العراق لمتابعة المباراة. -(بترا)

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