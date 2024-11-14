الأشغال: إنهاء الأعمال على تقاطع جسر المسلخ

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان الأعمال على تقاطع جسر المسلخ في العاصمة، وفتحه أمام حركة السير على جميع مساراته والحركات المرورية عليه والبالغة 36 حركة مرورية. وقال وزير
الأشغال ماهر أبو السمن في بيان أمس، إن "الأعمال المنفذة على هذا التقاطع، تعتبر علامة بارزة في المنشآت المرورية داخل العاصمة، والتي سيكون لها أثر على انسياب حركة السير وتخفيف حدة الازدحامات المرورية".-(بترا)
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