Friday, 15 November 2024 05:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأشغال: إنهاء الأعمال على تقاطع جسر المسلخ

11/14/2024 2:39:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان الأعمال على تقاطع جسر المسلخ في العاصمة، وفتحه أمام حركة السير على جميع مساراته والحركات المرورية عليه والبالغة 36 حركة مرورية. وقال وزير الأشغال ماهر أبو السمن في بيان أمس، إن "الأعمال المنفذة على هذا التقاطع، تعتبر علامة بارزة في المنشآت المرورية داخل العاصمة، والتي سيكون لها أثر على انسياب حركة السير وتخفيف حدة الازدحامات المرورية".-(بترا)

MENAFN14112024000072011014ID1108887737

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث