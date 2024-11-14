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بدء تطبيق الزيادات على المعالجات الطبية غدا

11/14/2024 2:39:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكدت الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية، والاتحاد الأردني لشركات التأمين، أنه سيتم البدء بتطبيق الزيادات على الزيارات والمعالجات الطبية غدا السبت، مشيرة إلى أن هذه الزيادة تختلف عن لائحة الأجور المنشورة في الجريدة الرسمية.
وأوضحت الجمعية والاتحاد في بيان مشترك أنه“اعتباراً من صباح يوم غد السبت الموافق 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 ستتم زيادة كشفية الطبيب العام بنسبة
100 %، وزيادة كشفية طبيب الاختصاص بنسبة 50 %”.
وأضافا أنه ستتم زيادة أجور الأطباء عن الإجراءات الموجودة في لائحة أجور 2008 (باستثناء أجور الأشعة) بنسبة 20 % للسنة الأولى، على أن تتبعها الزيادة اللاحقة في السنة الثانية.
وعن الإجراءات الطبية الجديدة غير الواردة في لائحة أجور 2008، فأشارا إلى أنه سيتم اعتماد مسودة لائحة أجور 2021 مع نسبة تخفيض قدرها 50 %.
وأكدا ضرورة استمرار الطبيب بتقديم الخدمة العلاجية للمريض المؤمن التزاماً منه بالعقد الموقع بينه وبين الجهة التأمينية المعنية، وذلك لضمان استمرار تقديم الخدمة العلاجية للمؤمن لهم.
ودعت المرضى المؤمنين والمستفيدين من التأمين إلى التواصل مع الجهة التأمينية الخاصة في حال امتناع أي طبيب عن تقديم الخدمة الطبية للمريض المؤمن، ليتم توجيههم إلى طبيب آخر معتمد في الشبكة الطبية أو توجيههم للعلاج عند طبيب آخر غير معتمد.
وأكدت الجمعية والاتحاد أنه سيتم إلغاء اعتماد أي طبيب وبشكل دائم من كل الشبكات الطبية لجميع شركات التأمين وشركات إدارة أعمال التأمين الممثلة لها وصناديق التأمين الصحي أعضاء الجمعية، في حال امتناع أي طبيب عن استقبال أي من المرضى المؤمنين /المستفيدين من التأمين وإخلاله بالتزاماته بموجب العقود القانونية سارية المفعول.
وكانت نشرت الجريدة الرسمية في 15 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي لائحة تعرفة الأجور الطبية لعام 2024، والتي تدخل حيز التنفيذ بعد 30 يوما، وتشمل زيادة الأجور بنسبة 60 % على لائحة 2008، وبحيث تقسم إلى 20 % زيادة بعد شهر، و20 % زيادة بعد عام، و20 % زيادة بعد عامين.


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