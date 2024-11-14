بدء تطبيق الزيادات على المعالجات الطبية غدا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكدت الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية، والاتحاد الأردني لشركات التأمين، أنه سيتم البدء بتطبيق الزيادات على الزيارات والمعالجات الطبية غدا السبت، مشيرة إلى أن هذه الزيادة تختلف عن لائحة الأجور المنشورة في الجريدة الرسمية.
وأوضحت الجمعية والاتحاد في بيان مشترك أنه“اعتباراً من صباح يوم غد السبت الموافق 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 ستتم زيادة كشفية الطبيب العام بنسبة
100 %، وزيادة كشفية طبيب الاختصاص بنسبة 50 %”.
وأضافا أنه ستتم زيادة أجور الأطباء عن الإجراءات الموجودة في لائحة أجور 2008 (باستثناء أجور الأشعة) بنسبة 20 % للسنة الأولى، على أن تتبعها الزيادة اللاحقة في السنة الثانية.
وعن الإجراءات الطبية الجديدة غير الواردة في لائحة أجور 2008، فأشارا إلى أنه سيتم اعتماد مسودة لائحة أجور 2021 مع نسبة تخفيض قدرها 50 %.
وأكدا ضرورة استمرار الطبيب بتقديم الخدمة العلاجية للمريض المؤمن التزاماً منه بالعقد الموقع بينه وبين الجهة التأمينية المعنية، وذلك لضمان استمرار تقديم الخدمة العلاجية للمؤمن لهم.
ودعت المرضى المؤمنين والمستفيدين من التأمين إلى التواصل مع الجهة التأمينية الخاصة في حال امتناع أي طبيب عن تقديم الخدمة الطبية للمريض المؤمن، ليتم توجيههم إلى طبيب آخر معتمد في الشبكة الطبية أو توجيههم للعلاج عند طبيب آخر غير معتمد.
وأكدت الجمعية والاتحاد أنه سيتم إلغاء اعتماد أي طبيب وبشكل دائم من كل الشبكات الطبية لجميع شركات التأمين وشركات إدارة أعمال التأمين الممثلة لها وصناديق التأمين الصحي أعضاء الجمعية، في حال امتناع أي طبيب عن استقبال أي من المرضى المؤمنين /المستفيدين من التأمين وإخلاله بالتزاماته بموجب العقود القانونية سارية المفعول.
وكانت نشرت الجريدة الرسمية في 15 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي لائحة تعرفة الأجور الطبية لعام 2024، والتي تدخل حيز التنفيذ بعد 30 يوما، وتشمل زيادة الأجور بنسبة 60 % على لائحة 2008، وبحيث تقسم إلى 20 % زيادة بعد شهر، و20 % زيادة بعد عام، و20 % زيادة بعد عامين.
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