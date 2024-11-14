جيش الاحتلال: رصد إطلاق 10 صواريخ من لبنان باتجاه الجليل الأعلى واعتراض بعضها

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن جيش الاحتلال رصد 10 صواريخ أطلقت صباح الخميس من لبنان تجاه بلدات في الجليل الأعلى، مشيرا إلى أنه اعترض بعضها.
وجاء في بيان الجيش:بعد سماع صفارات الإنذار عند الساعة 06:58 في منطقة الجليل الأعلى تم رصد نحو عشر قذائف انطلقت من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتم اعتراض بعض القذائف، فيما سقطت البقية في مناطق مفتوحة".
وأضاف البيان أنه لم يبلغ حتى اللحظة عن وقوع إصابات.
وكان حزب الله، نشر أمس الأربعاء، 24 بيانا فصل فيها استهدافاته لمواقع وتجمعات الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية، بالإضافة إلى استهدافه لمراكز عسكرية وأمنية في العمق الإسرائيلي أبرزها وللمرة الأولى، مهاجمة قاعدة الكرياه (مقر وزارة الحرب وهيئة الأركان العامة الإسرائيلية، وغرفة إدارة الحرب، وهيئة الرقابة والسيطرة الحربية لسلاح الجو) في مدينة تل أبيب.
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