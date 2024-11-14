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جيش الاحتلال: رصد إطلاق 10 صواريخ من لبنان باتجاه الجليل الأعلى واعتراض بعضها

11/14/2024 2:39:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن جيش الاحتلال رصد 10 صواريخ أطلقت صباح الخميس من لبنان تجاه بلدات في الجليل الأعلى، مشيرا إلى أنه اعترض بعضها.
وجاء في بيان الجيش:بعد سماع صفارات الإنذار عند الساعة 06:58 في منطقة الجليل الأعلى تم رصد نحو عشر قذائف انطلقت من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتم اعتراض بعض القذائف، فيما سقطت البقية في مناطق مفتوحة".
وأضاف البيان أنه لم يبلغ حتى اللحظة عن وقوع إصابات.

وكان حزب الله، نشر أمس الأربعاء، 24 بيانا فصل فيها استهدافاته لمواقع وتجمعات الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية، بالإضافة إلى استهدافه لمراكز عسكرية وأمنية في العمق الإسرائيلي أبرزها وللمرة الأولى، مهاجمة قاعدة الكرياه (مقر وزارة الحرب وهيئة الأركان العامة الإسرائيلية، وغرفة إدارة الحرب، وهيئة الرقابة والسيطرة الحربية لسلاح الجو) في مدينة تل أبيب.

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