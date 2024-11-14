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مصرع 12 شخصا بحادث سير مروع في مصر

11/14/2024 2:39:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



في حادث سير مروع، شهد طريق المطرية بورسعيد، مساء الأربعاء، تصادم أتوبيس مع سيارة نقل وسيارة أجرة، ما أسفر عن مصرع 13 شخصا وإصابة 22 آخرين.
تلقت الأجهزة الأمنية ببورسعيد إخطارا بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل ووجود ضحايا ومصابين، حيث انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين مصرع 13 شخصا، وتم نقلهم إلى مستشفي النصر والزهور ببورسعيد والمنزلة والمطرية بمحافظة الدقهلية.

وأعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية التواصل مع اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد للاطمئنان على حالة المصابين وسرعة إجراءات تصريح الدفن للمتوفين.

كما وجه محافظ الدقهلية برفع حالة الطوارئ القصوي بمستشفيات قطاع الشمال والقريبة من موقع الحادث لاستقبال أي حالات إصابة، وتوفير كافة سبل العلاج ونقل الحالات الحرجة إلى مستشفيات جامعة المنصورة. وكالات

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