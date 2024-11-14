مصرع 12 شخصا بحادث سير مروع في مصر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
في حادث سير مروع، شهد طريق المطرية بورسعيد، مساء الأربعاء، تصادم أتوبيس مع سيارة نقل وسيارة أجرة، ما أسفر عن مصرع 13 شخصا وإصابة 22 آخرين.
تلقت الأجهزة الأمنية ببورسعيد إخطارا بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل ووجود ضحايا ومصابين، حيث انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين مصرع 13 شخصا، وتم نقلهم إلى مستشفي النصر والزهور ببورسعيد والمنزلة والمطرية بمحافظة الدقهلية.
وأعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية التواصل مع اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد للاطمئنان على حالة المصابين وسرعة إجراءات تصريح الدفن للمتوفين.
كما وجه محافظ الدقهلية برفع حالة الطوارئ القصوي بمستشفيات قطاع الشمال والقريبة من موقع الحادث لاستقبال أي حالات إصابة، وتوفير كافة سبل العلاج ونقل الحالات الحرجة إلى مستشفيات جامعة المنصورة. وكالات
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