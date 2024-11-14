فرنسا: الادعاء يطلب سجن لوبان وحرمانها من المناصب العامة لمدة 5 سنوات

طلب المدّعي العام في باريس، نيكولا باريت، حكماً بالسجن 5 سنوات ومنعاً من تولّي المناصب العامة لمدة مماثلة لزعيمة أقصى اليمين مارين لوبان مع التنفيذ المؤقت، في محاكمة اتهمت فيها هي و 24 آخرين باختلاس أموال الاتحاد الأوروبي.

كما طلب المدّعي العامّ فرض غرامة قدرها 300 ألف يورو أيضاً، وإذا ثبتت التهم الموجّهة إليها مع هذا التنفيذ الموقت، فلن تتمكّن لوبان من الترشّح في الانتخابات حتى لو استأنفت الحكم.



وقال باريت للمحكمة، كانت لوبان تجلس في الصف الأمامي من مقاعد المتهمين، فالقانون "ينطبق على الجميع"، مضيفاً أنّ الحظر "سيمنع المتهمين من الترشح في الانتخابات المحلية أو الوطنية المستقبلية".



وإذ طالب بسجن لوبان لمدة 5 سنوات، فإنّه أشار إلى أن تكون عامين على الأقل من تلك المدة، بمثابة عقوبة احتجاز "قابلة للتحويل"، ممّا يعني أنه سيكون هناك احتمال للإفراج الجزئي.



وقالت لوبان في وقت لاحق: "أعتقد أنّ رغبة الادّعاء العامّ هي حرمان الشعب الفرنسي من القدرة على التصويت لمن يريد"، و"لتدمير حزب التجمّع الوطني"، الذي يواجه أيضاً غرامة مالية قدرها 4.3 ملايين يورو.



من جهته، قال رئيس حزب التجمّع الوطني جوردان بارديلا، عبر منشور على منصة "إكس"، إنّ "النيابة العامة لا تتوخى العدالة، بل الانتقام من مارين لوبان"، مشيراً إلى أنّ الإجراءات القانونية "تهدف إلى حرمان ملايين الفرنسيين من فرصة التصويت لها في عام 2027، معتبراً ذلك "اعتداء على الديمقراطية".



وتأتي المحاكمة بعد ما يقرب من عقد من بدء التحقيقات الأولية، ما "يهدّد بتقويض جهود حزب التجمّع الوطني لتلميع صورته قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2027، والتي يعتقد الكثيرون أنّها يمكن أن تفوز بها"، بحسب صحيفة "الغارديان".



وتُتّهم لوبان مع مسؤولين في الحزب وموظفين ومشرّعين سابقين ومساعدين برلمانيين باستخدام أموال البرلمان الأوروبي لدفع رواتب موظفين في فرنسا كانوا يعملون لصالح حزبهم.



ويذكر أنّ حزب "التجمّع الوطني" فاز بأكثر من 31% من الأصوات في انتخابات البرلمان الأوروبي في 9 حزيران/يونيو، وهزم كتلة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوسطية، فيما عجزت التحالفات الأساسية الثلاثة عن تأمين الأغلبية المطلقة في الانتخابات البرلمانية المبكرة في البرلمان الفرنسي في 7 تموز/يوليو الماضي. وكالات