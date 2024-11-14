اليوم الـ405 على حرب الإبادة في غزة.. 24 شهيدا بـ3 مجازر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2023 حتى الخميس، إلى 43,736 شهيدا و103,370 إصابة، وفق وزارة الصحة في غزة.
وقالت الوزارة في اليوم الـ405 على الحرب، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 24 شهيدا و112 إصابة خلال 24 ساعة.
وأكدت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
MENAFN14112024000072011014ID1108887731
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.