اليوم الـ405 على حرب الإبادة في غزة.. 24 شهيدا بـ3 مجازر

ارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2023 حتى الخميس، إلى 43,736 شهيدا و103,370 إصابة، وفق وزارة الصحة في غزة.



وقالت الوزارة في اليوم الـ405 على الحرب، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 24 شهيدا و112 إصابة خلال 24 ساعة.



وأكدت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.