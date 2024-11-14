Friday, 15 November 2024 05:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هل تقبل حماس بخروج آمن مقابل إطلاق سراح المحتجزين؟

11/14/2024 2:39:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



غزة- ارتكب جيش الاحتلال عدة مجازر ونسف مباني سكنية شمال قطاع، وبشكل خاص في جباليا، ما أدى استشهاد 27 فلسطينيا وإصابة عدد من المدنيين.
وفي بيت حانون شمالي القطاع أيضا أضرمت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار في مدرسة كانت تؤوي نازحين في البلدة، وأجبرت آلاف النازحين على التوجه جنوبا، باتجاه مدينة غزة.
وفي منطقة الوسط من قطاع غزة، استهدف قصف مدفعي للاحتلال المنطقة الواقعة شمال غربي مخيم النصيرات.
وأدى قصف بمروحية من الاحتلال لشقة في شارع النفق وسط مدينة غزة، لوقوع مصابين بينهم أطفال بجروح، وقد وصف أطباء بمستشفى المعمداني حالة بعضهم بالخطيرة. كما أدى قصف آخر استهدف تجمعا للفلسطينيين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، إلى استشهاد 5 وإصابة آخرين.
وذكرت أنباء 12 شخصا في قصف للاحتلال استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس، ونقل الأهالي والدفاع المدني الجرحى إلى أحد المستشفيات في المنطقة.
ويستهدف الاحتلال بشكل متكرر منطقة المواصي الساحلية التي يدعي أنها "إنسانية" وتضم أعدادا كبيرة من النازحين. ويوم أول من أمس استهدف الطيران الحربي للاحتلال مرارا خيام النازحين بهذه المنطقة مما أسفر عن إصابات، وبث ناشطون مقاطع فيديو تظهر غارة عنيفة وحالة من الذعر بين الموجودين في المنطقة.
وفي إحصائية حديثة، قالت الوزارة الفلسطينية إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر ارتفع إلى 43 ألفا و712 شهيدا، و103 آلاف و258 مصابا منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023.
وفي الضفة المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال عددا من بلدات وقرى الضفة الغربية، وداهمت منازل فلسطينيين، في حين وقعت اشتباكات مع مقاومين في جنين وطوباس. وذكرت مصادر فلسطينية أن نيرانا أطلقت فجر أمس واستهدفت حاجز عورتا العسكري للاحتلال شرقي مدينة نابلس. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات خاصة للاحتلال من المستعربين تسللت إلى البلدة القديمة بنابلس قبل أن تدفع قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى محيط البلدة وشارع حطين ومنطقة الدوار وراس العين.
واعتقلت قوات الاحتلال شابا فلسطينيا من البلدة القديمة بعد أن حاصرت منزلا واقتحمته، ثم دفعت بتعزيزات عسكرية.
كما اقتحم الاحتلال المنطقة الغربية من بلدة بيتا جنوبي نابلس، وأطلق قنابل الضوء والصوت صوب منازل المواطنين قبل انسحابه ونشره آليات عند النقطة العسكرية المقامة عند مدخل البلدة.
كما اقتحمت قوات الاحتلال قريتي تعنك والطيبة في جنين، وقالت مصادر إن اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال وقعت قبل انسحابها. وأكدت مصادر محلية فلسطينية أن آليات عسكرية توغلت في بلدات رمانة وعانين والطيبة غربي مدينة جنين، حيث دهمت عددا من البيوت، واعتقلت فلسطينيا من الطيبة.
وفي طوباس شمالي الضفة، استهدف مقاومون قوات الاحتلال بعبوة ناسفة خلال اقتحامها بلدة طمون في الجنوب.
واندلعت اشتباكات بين المقاومين وقوات إسرائيلية في البلدة، وأفادت مصادر محلية بمداهمة قوات الاحتلال عددا من المنازل بالبلدة. -(وكالات)

MENAFN14112024000072011014ID1108887727

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث