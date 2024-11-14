هل تقبل حماس بخروج آمن مقابل إطلاق سراح المحتجزين؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
غزة- ارتكب جيش الاحتلال عدة مجازر ونسف مباني سكنية شمال قطاع، وبشكل خاص في جباليا، ما أدى استشهاد 27 فلسطينيا وإصابة عدد من المدنيين.
وفي بيت حانون شمالي القطاع أيضا أضرمت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار في مدرسة كانت تؤوي نازحين في البلدة، وأجبرت آلاف النازحين على التوجه جنوبا، باتجاه مدينة غزة.
وفي منطقة الوسط من قطاع غزة، استهدف قصف
مدفعي للاحتلال المنطقة الواقعة شمال غربي مخيم النصيرات.
وأدى قصف بمروحية من الاحتلال لشقة في شارع النفق وسط مدينة غزة، لوقوع مصابين بينهم أطفال بجروح، وقد وصف أطباء بمستشفى المعمداني حالة بعضهم بالخطيرة. كما أدى قصف آخر استهدف تجمعا للفلسطينيين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، إلى استشهاد 5 وإصابة آخرين.
وذكرت أنباء 12 شخصا في قصف للاحتلال استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس، ونقل الأهالي والدفاع المدني الجرحى إلى أحد المستشفيات في المنطقة.
ويستهدف الاحتلال بشكل متكرر منطقة المواصي الساحلية التي يدعي أنها "إنسانية" وتضم أعدادا كبيرة من النازحين. ويوم أول من أمس استهدف الطيران الحربي للاحتلال مرارا خيام النازحين بهذه المنطقة مما أسفر عن إصابات، وبث ناشطون مقاطع فيديو تظهر غارة عنيفة وحالة من الذعر بين الموجودين في المنطقة.
وفي إحصائية حديثة، قالت الوزارة الفلسطينية إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر ارتفع إلى 43 ألفا و712 شهيدا، و103 آلاف و258 مصابا منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023.
وفي الضفة المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال عددا من بلدات وقرى الضفة الغربية، وداهمت منازل فلسطينيين، في حين وقعت اشتباكات مع مقاومين في جنين وطوباس. وذكرت مصادر فلسطينية أن نيرانا أطلقت فجر أمس واستهدفت حاجز عورتا العسكري للاحتلال شرقي مدينة نابلس. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات خاصة للاحتلال من المستعربين تسللت إلى البلدة القديمة بنابلس قبل أن تدفع قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى محيط البلدة وشارع حطين ومنطقة الدوار وراس العين.
واعتقلت قوات الاحتلال شابا فلسطينيا من البلدة القديمة بعد أن حاصرت منزلا واقتحمته، ثم دفعت بتعزيزات عسكرية.
كما اقتحم الاحتلال المنطقة الغربية من بلدة بيتا جنوبي نابلس، وأطلق قنابل الضوء والصوت صوب منازل المواطنين قبل انسحابه ونشره آليات عند النقطة العسكرية المقامة عند مدخل البلدة.
كما اقتحمت قوات الاحتلال قريتي تعنك والطيبة في جنين، وقالت مصادر إن اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال وقعت قبل انسحابها. وأكدت مصادر محلية فلسطينية أن آليات عسكرية توغلت في بلدات رمانة وعانين والطيبة غربي مدينة جنين، حيث دهمت عددا من البيوت، واعتقلت فلسطينيا من الطيبة.
وفي طوباس شمالي الضفة، استهدف مقاومون قوات الاحتلال بعبوة ناسفة خلال اقتحامها بلدة طمون في الجنوب.
واندلعت اشتباكات بين المقاومين وقوات إسرائيلية في البلدة، وأفادت مصادر محلية بمداهمة قوات الاحتلال عددا من المنازل بالبلدة. -(وكالات)
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