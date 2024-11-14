Friday, 15 November 2024 05:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يعد خطة لوقف إطلاق النار في لبنان كهدية لترامب

11/14/2024 2:39:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عواصم - فيما يستمر التصعيد بين كيان الاحتلال الاسرائيلي وحزب الله في لبنان، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أمس أن إسرائيل تعد خطة لوقف إطلاق النار في لبنان كهدية للرئيس المنتخب دونالد ترامب، على حد وصف المسؤولين.
وناقش وزير في حكومة الاحتلال الاقتراح مع ترامب وغاريد كوشنر.
وقال مساعد قريب من رئيس وزراء الاحتلال بنيامبن نتنياهو، لترامب وكوشنر إن إسرائيل تسارع إلى المضي قدما في اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان.
وفي السياق، أكدت مصادر أن الولايات المتحدة تعمل على حل نقطة خلافية أساسية تعيق التوصل لوقف إطلاق نار في لبنان، تتعلق بلجنة مراقبة الحدود ومراقبة ابتعاد حزب الله بسلاحه شمال الليطاني.
نقطة خلافية أخرى يتم التفاوض عليها، ألا وهي مطلب الاحتلال حق التحرك في لبنان والتصرف بمفردها ضد أي نشاط معادٍ لحزب الله.
وزير الدفاع في الكيان المحتل يسرائيل كاتس، من جهته، يبدو متمسكا في هذا البند، وقال إنه لا وقف لإطلاق نار من دون ضمان حق التصرف الفردي ضد حزب الله.
مشروع الاتفاق عموما يتضمن نقاطا رئيسة متفقا عليها.. وهي انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان خلال 7 أيام من توقيع الاتفاق، وتولي الجيش اللبناني إدارة المنطقة. والتزام لبنان بمراقبة حركة الأسلحة على أراضيه لمنع وصولها إلى حزب الله.
يأتي ذلك فيما أفادت مصادر بأن القيادة السياسية في الكيان المحتل صادقت على الانتقال للمرحلة الثانية من العملية البرية في لبنان، لتشمل قرى إضافية في الجنوب.
تأتي هذه الخطوة في ظل اتساع رقعة قصف الاحتلال في لبنان وتواصل المعارك في الجنوب.
في السياق أكدت صحيفة يديعوت أحرونوت، أمس أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدف من خلال حربه على حزب الله بلبنان إلى التوصل لترتيبات سياسية على أساس القرار الأممي رقم 1701، ولكن من خلال استمرار وتصعيد الضغط العسكري في منطقة جنوب لبنان والقصف المكثف على بيروت.
وجاء ذلك في تقرير للمحلل العسكري للصحيفة رون بن يشاي الذي يرافق قوات الاحتلال في الجنوب اللبناني، حيث تحدث فيه عن أهداف إسرائيل من حربها على لبنان، كما ركز فيه على الصعوبات التي يواجهها جنود الاحتياط من خلال خدمتهم التي طالت في الحرب على غزة ولبنان.
وتكمن أهمية هذا التقرير أنه يأتي بعد تصريح كاتس أمس المثير للجدل، والذي قال فيه إن إسرائيل لن توقف الحرب على لبنان إلا بعد نزع سلاح حزب الله.
ويقول بن يشاي في مقدمة تقريره إن الجيش الإسرائيلي يعمل في لبنان على تحقيق 3 أهداف رئيسية "الهدف الأول زيادة الضغط العسكري لإجبار حزب الله ولبنان على قبول ترتيب أمني مشابه لقرار مجلس الأمن الدولي 1701، بل وأكثر صرامة".
وأشار المحلل السياسي إلى أن "الميزة الإضافية لهذا الترتيب ستكون قدرة الجيش الإسرائيلي على فرض الأمن بالقوة في حال تقاعس الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل عن أداء دورهما".
ويقول أيضا إن حزب الله يحاول عرقلة هذا الهدف من خلال شن "حرب استنزاف" ضد الجبهة الداخلية الإسرائيلية، وهو ما يراه وسيلة من الحزب للضغط على الحكومة اللبنانية لعدم تقديم تنازلات في المفاوضات، خاصة فيما يتعلق بفرض منطقة خالية من السلاح بالجنوب اللبناني حتى نهر الليطاني، وهو الهدف الثاني الذي يحاول الجيش الإسرائيلي تحقيقه من هذه الحرب.
وزعم بن يشاي أن إسرائيل "دمرت نحو 80 % من ترسانة حزب الله الصاروخية" إلا أنه استدرك قائلا إن "حزب الله لا يزال يملك من الأسلحة ما يكفي لدفع ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ بشكل يومي، وهو ما يمثل استنزافا لقوة إسرائيل، وقد يُلين مطالبها في المفاوضات الجارية بوساطة أميركية عبر المبعوث آموس هوكشتاين، ويفشل جهود إسرائيل في سعيها لتحقيق الهدف الثالث، وهو ضمان عودة الإسرائيليين إلى الشمال".
وفي إطار العمليات العسكرية المستمرة، يقول المحلل في الكيان المحتل إن القوات الإسرائيلية "تتكبد خسائر بشرية كبيرة، خصوصا في المعارك البرية المكثفة داخل القرى اللبنانية" حيث كشف أن "حزب الله استعد جيدا على الخط الثاني من القرى، حيث عمد إلى تحصين قواته هناك بعد رصد أساليب الجيش مما أدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى بين صفوف الجنود في المعارك الأخيرة".
ويشير بهذا السياق إلى المعركة التي وقعت داخل قرية لبنانية، حيث نصب مقاتلو حزب الله كمينا لجنود لواء غولاني أول من أمس، مما أسفر عن مقتل 6 منهم وجرح آخرين، ولكنه في الوقت ذاته يقول "يأمل الجيش الإسرائيلي أن يؤدي استمرار تقدمه إلى تقليل عدد الهجمات الصاروخية القصيرة المدى باتجاه الشمال الإسرائيلي".
وحسب التقرير، فإن جيش الاحتلال "يولي جهدا كبيرا لتدمير القرى التي تعد أساسية" بالنسبة لحزب الله، من خلال فرض ثمن باهظ عليها، حيث توسعت هذه العمليات العسكرية لتشمل قصفا جويا مكثفا مستهدفا مناطق مهمة في الضاحية الجنوبية وبيروت".-(وكالات)

MENAFN14112024000072011014ID1108887726

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث