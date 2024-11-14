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بالإبادة والتهجير.. الاحتلال يسعى لتقويض حل الدولتين

11/14/2024 2:39:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
نادية سعد الدين






عمان - يتقاطر الفلسطينيون بمختلف أنحاء الضفة الغربية، اليوم، في تظاهرات ومسيرات احتجاجية حاشدة لنصرة قطاع غزة وضد مخطط الضم الذي يُسارع الاحتلال في تطبيقه بالقدس المحتلة، عبر هدم ثماني منشآت سكنية في حي سلوان تمهيداً لهدمه بالكامل وتهجير زهاء 1500 مقدسي، في إطار سياسة التهويد.
ويخرج الفلسطينيون اليوم في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، وفلسطين المحتلة عام 1948 للمطالبة بوقف حرب الإبادة الجماعية الصهيونية ضد غزة ولتأكيد رفضه لجرائم الاحتلال المتواصلة، وخطورة مخططاته التهويدية العنصرية بحق الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعت القوى والفصائل الفلسطينية أبناء الشعب الفلسطيني للحشد والنفير، اليوم الجمعة، في كافة محافظات الضفة الغربية، ومناطق الاحتكاك مع الاحتلال، "لإسناد غزة ورفضاً للإبادة الجماعية، ولمخططات الضم وفرض السيادة الصهيونية على الضفة"، وفق القيادي في حركة "حماس" محمود مرداوي.
وقال مرداوي، في تصريح له أمس، "إن الواجب على كل فلسطيني ومن كل أحرار العالم في كافة أماكن تواجدهم أن ينصروا أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بكل ما يستطيعون، وأن لا تهدأ الجموع الغاضبة في الميادين والشوارع حتى تقف حرب الإبادة والتهجير".
وأضاف أن "خطر الاحتلال يلاحق كل فلسطيني، في غزة والضفة والقدس والأراضي المحتلة عام 1948، حيث وضع الاحتلال عينه على كل ما هو فلسطيني، إنساناً أو حجراً أو شجراً، ويريد رسم واقع جديد مبني على الأكاذيب والخداع وتزييف الواقع والتاريخ والجغرافيا".
وشدد مرداوي على خطورة مخططات الاحتلال والتي جاءت عملية "طوفان الأقصى" للتصدي لها، داعياً الكل الفلسطيني للنهوض والالتحام بالمعركة، والتصدي لعدوان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
وأكد ضرورة التصدي للمشروع الصهيوني في فلسطين، وإفشال مخططات التهجير في غزة والضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 1948.
ودعا إلى "أوسع حملة تضامن مع قطاع غرة والضفة الغربية، عبر الفعاليات اليومية وتصعيد العمل المقاوم والحملات الإعلامية، وإظهار جرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني".
وندد مرداوي بـ"الصمت الدولي المريب عن تنفيذ الاحتلال لجرائم الإبادة في قطاع غزة وشماله خصوصاً، ومخططات الضم والتهجير في الضفة التي عبر عنها قادة الاحتلال المجرمون في الأيام الماضية".
وكان الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال، "سموتريتش" الذي يرأس حزب "الصهيونية الدينية"، قد قال مؤخراً، إنه أصدر تعليمات للتحضير لبسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، موضحاً أنه يأمل تطبيق هذه الخطة العام المقبل.
جاء ذلك بالتزامن مع اقتحام مجموعات كبيرة من المستوطنين، أمس، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، وتنفيذ الجولات الاستفزازية وأداء الطقوس التلمودية المزعومة، بحماية قوات الاحتلال، في إطار محاولة فرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانياً ومكانياً.
في حين يواصل الاحتلال جرائمه الوحشية في قطاع غزة، وتنفيذ عمليات التهجير القسري الممُنهج والعنيف بحق المدنيين الفلسطينيين، والتي ترقى إلى "تطهير عرقي"، وفق منظمة "هيومن رايتس ووتش"، التي دعت حكومات العالم لإدانته باعتباره جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.
وقالت المنظمة، في تقرير صدر عنها أمس بعنوان "يائسون، جائعون، ومحاصرون"، إن الاحتلال ينفذ عمليات التهجير القسري للمدنيين بقطاع غزة ومنعهم من العودة إلى مناطقهم واستهداف المناطق التي يزعم جيش الاحتلال أنها "آمنة".
وطالبت، "المحكمة الجنائية الدولية" بالتحقيق في تهجير الاحتلال للفلسطينيين ومنعهم من العودة لمناطقهم باعتباره "جريمة ضد الإنسانية"، كما طالبت الولايات المتحدة وألمانيا ودول أخرى بالتوقف فوراً عن نقل الأسلحة والمساعدات العسكرية للكيان المُحتل، بما "يعرضها لخطر التواطؤ في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان"، وفق التقرير.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن الفشل الدولي في وقف حرب الإبادة والتهجير واحترام وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية يشجع حكومة اليمين المتطرف في الكيان المُحتل على التفاخر العلني بمواقفها الداعية إلى ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية والمطالبة باعتراف العالم بها.
وأكدت "الخارجية الفلسطينية"، في تصريح لها أمس، أن الشعب الفلسطيني سيُفشل مخططات الضم والتهجير كما أفشل سابقاتها.
وشددت الوزارة على أنها ستواصل حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي لحشد جبهة دولية حقيقية ضاغطة على الاحتلال لوقف حرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني، والبدء بمسار سياسي متعدد الأطراف يفضي إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، تنفيذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
وأشارت إلى مواقف وتصريحات حكومة الاحتلال بشأن طموحاتها ومشاريعها الاستعمارية التوسعية الداعية إلى ضم الضفة الغربية أو أجزاء منها، في محاولة لخلق المناخات المواتية لارتكاب الجريمة وإزالة الضرورة السياسية والقانونية والإنسانية لوقف حرب الإبادة والتهجير عن سلم الاهتمامات الدولية.
ورأت أن حكومة الاحتلال تسعى لإعادة ترتيب أولويات المنطقة والعالم وفقاً لخريطة مصالحها في استمرار حرب الإبادة والتهجير وتصفية القضية الفلسطينية، وتقويض أي فرصة لتطبيق حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.

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