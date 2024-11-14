بالإبادة والتهجير.. الاحتلال يسعى لتقويض حل الدولتين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نادية سعد الدين
عمان - يتقاطر الفلسطينيون بمختلف أنحاء الضفة الغربية، اليوم، في تظاهرات ومسيرات احتجاجية حاشدة لنصرة قطاع غزة وضد مخطط الضم الذي يُسارع الاحتلال في تطبيقه بالقدس المحتلة، عبر هدم ثماني منشآت سكنية في حي سلوان تمهيداً لهدمه بالكامل وتهجير زهاء 1500 مقدسي، في إطار سياسة التهويد.
ويخرج الفلسطينيون اليوم في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، وفلسطين المحتلة عام 1948 للمطالبة بوقف حرب الإبادة الجماعية الصهيونية ضد غزة ولتأكيد رفضه لجرائم الاحتلال المتواصلة، وخطورة مخططاته التهويدية العنصرية بحق الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعت القوى والفصائل الفلسطينية أبناء الشعب الفلسطيني للحشد والنفير، اليوم الجمعة، في كافة محافظات الضفة الغربية، ومناطق الاحتكاك مع الاحتلال، "لإسناد غزة ورفضاً للإبادة الجماعية، ولمخططات الضم وفرض السيادة الصهيونية على الضفة"، وفق القيادي في حركة "حماس" محمود مرداوي.
وقال مرداوي، في تصريح له أمس، "إن الواجب على كل فلسطيني ومن كل أحرار العالم في كافة أماكن تواجدهم أن ينصروا أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بكل ما يستطيعون، وأن لا تهدأ الجموع الغاضبة في الميادين والشوارع حتى تقف حرب الإبادة والتهجير".
وأضاف أن "خطر الاحتلال يلاحق كل فلسطيني، في غزة والضفة والقدس والأراضي المحتلة عام 1948، حيث وضع الاحتلال عينه على كل ما هو فلسطيني، إنساناً أو حجراً أو شجراً، ويريد رسم واقع جديد مبني على الأكاذيب والخداع وتزييف الواقع والتاريخ والجغرافيا".
وشدد مرداوي على خطورة مخططات الاحتلال والتي جاءت عملية "طوفان الأقصى" للتصدي لها، داعياً الكل الفلسطيني للنهوض والالتحام بالمعركة، والتصدي لعدوان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
وأكد ضرورة التصدي للمشروع الصهيوني في فلسطين، وإفشال مخططات التهجير في غزة والضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 1948.
ودعا إلى "أوسع حملة تضامن مع قطاع غرة والضفة الغربية، عبر الفعاليات اليومية وتصعيد العمل المقاوم والحملات الإعلامية، وإظهار جرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني".
وندد مرداوي بـ"الصمت الدولي المريب عن تنفيذ الاحتلال لجرائم الإبادة في قطاع غزة وشماله خصوصاً، ومخططات الضم والتهجير في الضفة التي عبر عنها قادة الاحتلال المجرمون في الأيام الماضية".
وكان الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال، "سموتريتش" الذي يرأس حزب "الصهيونية الدينية"، قد قال مؤخراً، إنه أصدر تعليمات للتحضير لبسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، موضحاً أنه يأمل تطبيق هذه الخطة العام المقبل.
جاء ذلك بالتزامن مع اقتحام مجموعات كبيرة من المستوطنين، أمس، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، وتنفيذ الجولات الاستفزازية وأداء الطقوس التلمودية المزعومة، بحماية قوات الاحتلال، في إطار محاولة فرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانياً ومكانياً.
في حين يواصل الاحتلال جرائمه الوحشية في قطاع غزة، وتنفيذ عمليات التهجير القسري الممُنهج والعنيف بحق المدنيين الفلسطينيين، والتي ترقى إلى "تطهير عرقي"، وفق منظمة "هيومن رايتس ووتش"، التي دعت حكومات العالم لإدانته باعتباره جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.
وقالت المنظمة، في تقرير صدر عنها أمس بعنوان "يائسون، جائعون، ومحاصرون"، إن الاحتلال ينفذ عمليات التهجير القسري للمدنيين بقطاع غزة ومنعهم من العودة إلى مناطقهم واستهداف المناطق التي يزعم جيش الاحتلال أنها "آمنة".
وطالبت، "المحكمة الجنائية الدولية" بالتحقيق في تهجير الاحتلال للفلسطينيين ومنعهم من العودة لمناطقهم باعتباره "جريمة ضد الإنسانية"، كما طالبت الولايات المتحدة وألمانيا ودول أخرى بالتوقف فوراً عن نقل الأسلحة والمساعدات العسكرية للكيان المُحتل، بما "يعرضها لخطر التواطؤ في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان"، وفق التقرير.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن الفشل الدولي في وقف حرب الإبادة والتهجير واحترام وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية يشجع حكومة اليمين المتطرف في الكيان المُحتل على التفاخر العلني بمواقفها الداعية إلى ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية والمطالبة باعتراف العالم بها.
وأكدت "الخارجية الفلسطينية"، في تصريح لها أمس، أن الشعب الفلسطيني سيُفشل مخططات الضم والتهجير كما أفشل سابقاتها.
وشددت الوزارة على أنها ستواصل حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي لحشد جبهة دولية حقيقية ضاغطة على الاحتلال لوقف حرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني، والبدء بمسار سياسي متعدد الأطراف يفضي إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، تنفيذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
وأشارت إلى مواقف وتصريحات حكومة الاحتلال بشأن طموحاتها ومشاريعها الاستعمارية التوسعية الداعية إلى ضم الضفة الغربية أو أجزاء منها، في محاولة لخلق المناخات المواتية لارتكاب الجريمة وإزالة الضرورة السياسية والقانونية والإنسانية لوقف حرب الإبادة والتهجير عن سلم الاهتمامات الدولية.
ورأت أن حكومة الاحتلال تسعى لإعادة ترتيب أولويات المنطقة والعالم وفقاً لخريطة مصالحها في استمرار حرب الإبادة والتهجير وتصفية القضية الفلسطينية، وتقويض أي فرصة لتطبيق حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.
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