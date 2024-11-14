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حسم 50 % من تكاليف الشحن الجوي للخضار

11/14/2024 2:38:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبدالله الربيحات






عمان - علمت " الغد" من مصادر مطلعة، أن الحكومة بصدد إصدار قرار لدعم وتشجيع تصدير الخضار والفواكه الأردنية عبر الشحن الجوي، حيث تم تخصيص دعم بقيمة مليوني دينار، يغطي ما بين 40 % - 50 % من تكاليف الشحن الجوي، ويتم دفعه مباشرة إلى شركة الخطوط الملكية الأردنية بعد تنفيذ عملية الشحن.
وبين المصدر أن هذا الدعم يشمل جميع المصدرين الذين يقومون بتصدير المنتجات الزراعية الأردنية جواً، دون تفضيل لأي جهة على حساب الأخرى.
من جهته بين رئيس الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه مازن حمارنة أن هذه الخطوة تأتي استجابة من الحكومة للتحركات التي قامت بها الجمعية، بدعم وتوجيه من وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، وبالتنسيق مع رئيس الفريق الاقتصادي، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة.
وأضاف حمارنة إن هذا القرار جاء "بعدما تواصلنا مع وزير الزراعة الذي كان متحمساً جداً لدعم هذا الموضوع، وكان معنا خطوة بخطوة وقمنا بمخاطبة الملكية الأردنية لترتيب عرض تقديمي يوضح فوائد وأسباب الدعم، كما تم الالتقاء مع غالبية المصدرين ومؤسسات الشحن لإجراء دراسة شاملة، وشاركت الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية في تقديم بيانات الأسواق الواعدة والكميات المطلوبة".
وأكد حمارنة "أن الدعم موجه إلى جميع المصدرين الأردنيين الذين يستخدمون الشحن الجوي لتصدير منتجاتهم الزراعية.

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