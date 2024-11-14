حسم 50 % من تكاليف الشحن الجوي للخضار

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عبدالله الربيحات
عمان - علمت " الغد" من مصادر مطلعة، أن الحكومة بصدد إصدار قرار لدعم وتشجيع تصدير الخضار والفواكه الأردنية عبر الشحن الجوي، حيث تم تخصيص دعم بقيمة مليوني دينار، يغطي ما بين 40 % - 50 % من تكاليف الشحن الجوي، ويتم دفعه مباشرة إلى شركة الخطوط الملكية الأردنية بعد تنفيذ عملية الشحن.
وبين المصدر أن هذا الدعم يشمل جميع المصدرين الذين يقومون بتصدير المنتجات الزراعية الأردنية جواً، دون تفضيل لأي جهة على حساب الأخرى.
من جهته بين رئيس الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه مازن حمارنة أن هذه الخطوة تأتي استجابة من الحكومة للتحركات التي قامت بها الجمعية، بدعم وتوجيه من وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، وبالتنسيق مع رئيس الفريق الاقتصادي، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة.
وأضاف حمارنة إن هذا القرار جاء "بعدما تواصلنا مع وزير الزراعة الذي كان متحمساً جداً لدعم هذا الموضوع، وكان معنا خطوة بخطوة وقمنا بمخاطبة الملكية الأردنية لترتيب عرض تقديمي يوضح فوائد وأسباب الدعم، كما تم الالتقاء مع غالبية المصدرين ومؤسسات الشحن لإجراء دراسة شاملة، وشاركت الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية في تقديم بيانات الأسواق الواعدة والكميات المطلوبة".
وأكد حمارنة "أن الدعم موجه إلى جميع المصدرين الأردنيين الذين يستخدمون الشحن الجوي لتصدير منتجاتهم الزراعية.
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