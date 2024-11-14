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توافق إقليمي لتبني إعلان القمة العالمية للإعاقة

11/14/2024 2:38:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هديل غبون






عمّان- توافق المشاركون في المؤتمر متعدد الأقاليم التحضيري للقمة العالمية للإعاقة 2024، الذي استضافته عمّان على مدار يومين، على حشد التأييد خلال الأشهر المقبلة لدفع حكومات المنطقة والعالم لتبني الالتزامات التي سيخرج بها المؤتمر في نسخته الثالثة المقرر انعقاده في برلين مطلع نيسان (إبريل) المقبل برئاسة مشتركة بين الأردن وألمانيا.
وشهد اليوم الثاني والأخير من أعمال المؤتمر التحضيري الإقليمي جلسات مكثفة ومتوازية بمشاركة واسعة من دول أميركا اللاتينية وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية، تناولت قضايا محورية في مقدمتها السياحة الدامجة، والعمل والمشاركة السياسية، ودور القطاع الخاص في دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
واختتمت أعمال المؤتمر بالتوافق على مجموعة من التوصيات لعرضها على القمة العالمية للإعاقة، بحضور راعي المؤتمر الأمير مرعد بن رعد بن زيد رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والأمينة العامة المساعد في جامعة الدول العربية، رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية الدكتورة هيفاء أبو غزالة، وكذلك ممثلة الوزارة الاتحادية للعمل والشؤون الاجتماعية في ألمانيا أنيت تبارة، فيما أعلنت أبو غزالة عن نتائج اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023-2032.
وأكدت أبوغزالة في استعراضها نتائج الاجتماع، مبدأ تنحية الصراعات والنزاعات، لضمان وصول الدعم الإنساني، لاسيما كبار السن والأطفال والنساء والمرأة، والالتزام بتنفيذ العقد العربي الثاني الذي أقرته القمة العربية في 2023 لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت ضرورة مواصلة العقد العربي تنفيذ مبادرة العيش باستقلالية وعقدها في إطار تعاون عربي دولي، مبينة أن هناك توجها لعرض هذه الالتزامات على أعمال مؤتمر القمة العالمية الثالث للإعاقة في برلين، وأن المكتب التنفيذي لقطاع الشؤون الاجتماعية في الجامعة سيقدم التزامات تفصيلية في التعليم والحماية الاجتماعية والريادة لذوي الإعاقة.
من جهتها، قالت الدكتورة آنيت تبارة رئيسة المديرين الخاصة بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة والتكافل الاجتماعي، في الوزارة الاتحادية للعمل والشؤون الاجتماعية الألمانية، إن المناقشات على مدار يومين أظهرت إلحاحا أكبر لأبرز الإشكاليات التي تواجه ذوي الإعاقة.
وبينت تبارة بأن هناك ملايين الناس في المنطقة من ذوي الإعاقة يواجهون تحديات المعيشة، مؤكدة أن هذا يستدعي اتخاذ خطوات حاسمة للأمام من أجل خلق الحلول ورصف الطريق لتحقيق مستقبل أكثر شمولية.
وأشارت إلى أن حديثا دار مع أبوغزالة، للانخراط بشكل فعال ومؤثر في أعمال القمة المقبلة باسم الجامعة العربية، وتعزيز القرارات المتخذة في مجال حقوق ذوي الإعاقة.
وأكدت تبارة، بأن قضية الإدماج أكثر من مجرد التزام سياسي، بل هي خلق الفرص الكاملة للجميع، والنظر إلى ذوي الإعاقة كجزء من المجتمع، مشددة على أن التعاون لا بد أن ينسحب على كل المستويات من خلال الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني.
وفي الإطار ذاته، قال المدير التنفيذي بالوكالة للتحالف الدولي للإعاقة، خوسيه فير، إن القمة المقبلة ستضع ذوي الإعاقة في مركز العالم، مؤكدا، وفي ضوء انعقاد المؤتمر التحضيري في عمّان، أن المنطقة هنا قادرة على“تحويل حياة الأشخاص وكل الجهات ذات العلاقة، وتحويل المجتمعات إلى مجتمعات خالية من المعيقات”.
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للأشخاص ذوي الاعاقة الدكتور مهند العزة، إن الجهود تبذل لكي تخرج قمة برلين بـ”نتائج مبهرة”، مؤكدا أن تأثير هذا المؤتمر خطوة رئيسة في هذا الاتجاه، مشددا على أن تشجيع الحكومات في البلدان المختلفة على تبني إعلان قمة برلين وبيانها الختامي في 2025، سيشكل علامة فارقة في مسيرة الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
إلى ذلك، عرض مديرو الجلسات المتوازية في نهاية المؤتمر، لأبرز التوافقات، ومن أهمها اعتماد معايير موحدة للسياحة الدامجة على مستوى العالم، واعتماد إصدار شهادات اعتماد للشركات السياحية والخدمات السياحية، وتعزيز التدريب والتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة للانخراط في سوق العمل وتهيئة البيئة الدائمة في بيئة العمل ودعم المبادرات الريادية المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن تعزيز دور القطاع الخاص من حيث منح التسهيلات المالية والإعفاءات الضريبية.
وفيما يخص قطاع النساء ذوات الإعاقة والصحة الجنسية، أوصى المشاركون بتوفير بيئة تشريعية وسياسية ملائمة والتركيز على إنفاذ القوانين والسياسات وإيجاد بيئة مواتية.
كما أوصوا بتوفير بيانات، والتشبيك والتنسيق بين المبادرات، وخصوصا إشراك المجتمع المدني والمنظمات الخاصة بالنساء في موضوعات الصحة الإنجابية وقضايا العنف، عدا توفير خدمات في المنطقة العربية مراعية لحاجات النساء وإشراكهن بالتخطيط وصناعة القرارات، وتكثيف جهود التوعية المجتمعية وإشراك الأسر فيما يخص الصحة الجنسية والإنجابية لذوات الإعاقة.
وأوصى المشاركون في موضوع المشاركة السياسية، بضرورة توفير المعلومات ومصادرها الخاصة بهذه المشاركة للأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة الصم أو ضعاف السمع، والتأكيد بأن تكون الالتزامات واقعية وفعالة، مع تخصيص محور خاص بالقوانين والسياسات والتشريعات، على أن تخلو من التمييز التام ضد ذوي الاعاقة، وأن تتوفر مرجعيات لدى الأحزاب والبرلمان ملزمة حقوقيا وتكفل وصول ذوي الإعاقة للبرلمانات.
ومن أهم التوصيات المتعلقة بمأسسة الالتزامات، تم التوافق على ضرورة التركيز على الآليات الدولية من خلال المقررين الخواص وغيرهم، لتقديم الالتزامات بالسرعة الممكنة واعتمادها دوليا.

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