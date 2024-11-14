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الرعاية الصحية أبرز العقبات أمام اللاجئين السوريين خارج المخيمات

11/14/2024 2:38:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
سماح بيبرس






عمان – سلطت دراسة صادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الضوء على الصعوبات والعقبات التي تواجه الأسر السورية في المناطق الحضرية خارج المخيمات، وخاصة فيما يتعلق بمستوى الوعي بشأن الحصول على الرعاية الصحية، والحواجز التي تحول دون الحصول عليها، والظروف الاجتماعية والاقتصادية.
وأكدت الدراسة أنّه على الرغم من الوعي العالي بخدمات الرعاية الصحية، وخاصة الرعاية المدعومة، فإن العقبات التي تحول دون الوصول إليها ما تزال كبيرة، حيث لا يمتلك عدد كبير منها بطاقة بيضاء، ويرجع ذلك أساسًا إلى الافتقار إلى المعرفة بالإجراءات المطلوبة، ما يعيق قدرتها على الوصول إلى الخدمات الصحية الضرورية.
وذكرت الدراسة أنّ العبء المالي الذي تتحمله هذه الأسر مقابل الخدمات الصحية، يصل إلى 150 دينارًا شهريًا، وغالبًا ما تنطوي إستراتيجيات التكيف على تقليل زيارات الرعاية الصحية أو الاعتماد على المدخرات.
وجاءت الدراسة في الوقت الذي يعيش 80 % من اللاجئين السوريين خارج المخيمات، فيما تعيش الأقلية تعيش في المخيمات، وتحديداً في مخيمات الزعتري والأزرق والإماراتي الأردني، والحديقة.
وأشارت إلى الطلب القوي على خدمات التطعيم والرعاية قبل الولادة بين الأمهات، لكن ما تزال هناك تحديات فيما يتعلق بالوعي بتنظيم الأسرة والوصول إليه، كما أن هناك حاجة ماسة إلى تحسين قنوات الاتصال والمبادرات التعليمية لتعزيز المعرفة بخدمات الرعاية الصحية وموارد تنظيم الأسرة.
وأكدت أن الأمراض المزمنة منتشرة، وخاصة ارتفاع ضغط الدم والسكري، على نطاق واسع بين السكان، ما يؤكد أهمية الوصول إلى الرعاية الصحية وإدارتها بشكل مستمر. ومع ذلك، يبلغ العديد من الأفراد عن وجود عقبات أمام العلاج، بما في ذلك التكاليف المرتفعة وعدم توفر الأدوية بشكل كاف.
وكشفت الدراسة أن الأفراد ذوي الإعاقة يواجهون تحديات كبيرة، حيث يفتقر العديد منهم إلى الدعم الأساسي بسبب التكاليف المرتفعة وعدم توفر الخدمات، وهذا ما يسلط الضوء على ضرورة التدخلات المستهدفة لتوفير الدعم والموارد الكافية للأفراد ذوي الإعاقة داخل مجتمعاتهم.
وبشكل عام، تتطلب النتائج اتباع نهج شامل لمعالجة تحديات الوصول إلى الرعاية الصحية والتحديات الاقتصادية التي تواجه الأسر السورية، وضمان حصولها على الدعم اللازم لتحسين نوعية حياتها في المناطق الحضرية.
وتعتبر التدابير السياسية المعززة والمبادرات المجتمعية حاسمة لسد الفجوات التي تم تحديدها في هذه الدراسة، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى تعزيز صحة السكان وزيادة معرفتهم.
وبحسب نتائج الدراسة التي بنيت على مسح، فإن متوسط الأسرة السورية (خارج المخيمات) يقدر بـ5.5 فردًا، مع وجود نسبة متساوية بين الذكور والإناث، وما يقرب من نصف أفراد الأسرة هم دون سن 18 عامًا.
ومن حيث المستويات التعليمية، أكمل 21 % من المستجيبين تعليمهم الثانوي، و65 % تلقوا تعليماً من الابتدائي إلى الأساسي، و5 % فقط يحملون شهادة جامعية.
وعلى مستوى الأسرة، يرأس الذكور 71 % من الأسر، و63 % منهم في سن 36 سنة أو أكثر، و19% فقط من أرباب الأسر أكملوا التعليم الثانوي أو درجة جامعية (13 % و6 % على التوالي).
وبلغ متوسط دخل الأسرة حوالي 220 دينارًا، فيما ذكر حوالي 97 % من أرباب الأسر أنهم يمتلكون بطاقة تأمين، وحصل 92 % منهم على البطاقة في مكان إقامتهم الحالي، ومع ذلك، فإن 76 % منهم يحملون بطاقة أمنية سارية المفعول.
وتوصل المسح إلى أنه وفيما يتعلق بالحصول على الرعاية الصحية، فإن 63 % على دراية بالرعاية الصحية المدعومة في مرافق وزارة الصحة، حيث علمت الأغلبية بهذه المعلومات من مرفق رعاية صحية عام أو من الجيران، ويعتقد 90 % أنهم يفهمون جميع المعلومات حول هذا الموضوع، وكان 43 % على دراية بإمكانية الحصول على البطاقة البيضاء من أقرب مركز رعاية صحية أولية تابع لوزارة الصحة للحصول على السعر الأردني لغير المؤمن عليهم.
ومع ذلك، ذكر 25 % فقط امتلاك البطاقة البيضاء، وكان السبب الرئيسي لعدم امتلاكها بالنسبة للـ75% المتبقية هو عدم معرفة إجراءات الحصول عليها (73 %)، أو عدم امتلاك الوثائق المطلوبة (7 %).
وأفاد 95 % من أفراد الأسر المحتاجين إلى خدمات الرعاية الصحية أنهم تلقوا الرعاية اللازمة بزيادة قدرها 3 % عن عام 2023، وزيادة بنسبة 6 % عن مسوحات عام 2021.
وسعى ما يقرب من نصفهم للحصول على خدمات الرعاية الصحية من عيادة خاصة أو مستشفى، مع زيادة متسارعة منذ عام 2021، كما سعى 27 % للحصول على الرعاية من خلال منشأة تابعة لوزارة الصحة، مقارنة بـ 33 % في مسح عام 2023، بينما استخدم 22 % الصيدليات الخاصة، ومن بين 90 % الذين دفعوا مقابل الخدمات، أفادوا بمتوسط 37 دينارًا كرسوم للرعاية التي تلقوها.
ومن بين 5 % (34 فردًا) غير القادرين على الوصول إلى الرعاية الصحية، لم يتمكن 59 % من تحمل تكلفة الخدمة، وأفاد 9 % أن المنشأة رفضت تقديم خدمات الرعاية الصحية.
ومن حيث الإنفاق على الرعاية الصحية، تنفق الأسرة المتوسطة 76 دينارًا شهريًا علها، حيث تنفق 90 أسرة 150 دينارًا أو أقل.
وشهد ما يقرب من نصف الأسر زيادة في تكاليف الرعاية الصحية على مدار العام الماضي، ما أدى إلى تحديات في تحمل تكاليف الأدوية الضرورية والزيارات الطبية والرعاية الصحية الأساسية.
وفي حين لم تتطلب 29 % من الأسر إستراتيجية للتكيف لتلبية احتياجات الرعاية الصحية مقارنة بـ38 % في استطلاع عام 2023، فإن الإستراتيجيات الأكثر شيوعًا بين أولئك الذين فعلوا ذلك تضمنت تقليل الزيارات لمقدمي الرعاية الصحية، والإنفاق من المدخرات أو اقتراض المال، والتخفيف من استخدام الأدوية، والسعي إلى خدمات أكثر بأسعار معقولة تقدمها المنظمات غير الحكومية.
وكانت قنوات الاتصال المفضلة للحصول على معلومات الرعاية الصحية بين اللاجئين هي المكالمات الهاتفية والرسائل النصية وواتساب (48 % و40 % و32 % على التوالي).
وفيما يتعلق بتطعيمات الأطفال في مرافق وزارة الصحة، فإن 87 % من الأسر لديها علم بإمكانية الحصول على التطعيمات الروتينية المجانية للأطفال، و98 % تمتلك بطاقة جدول التطعيم لأطفالها، و96 % على دراية بالتفاصيل الموجودة في البطاقة، ما يمثل زيادة بنسبة 11 % في الوعي مقارنة بمسح عام 2023.
وعلاوة على ذلك، تلقى 97 % من الأطفال لقاح MMR، و96 % تلقوا لقاحات شلل الأطفال في المقام الأول من المرافق الحكومية.
واعتبر التقرير الأزمة السوريّة أكبر أزمة نزوح في العالم، حيث فر أكثر من 13 مليون شخص من البلاد أو نزحوا داخل حدودها.
ووفقًا لأحدث الأرقام عن اللاجئين السوريين وطالبي اللجوء الصادرة عن المفوضية فإنّه يوجد حوالي 5 ملايين سوري مسجلين كلاجئين، ويوجد أعلى عدد من اللاجئين المسجلين في تركيا بحوالي 3 ملايين لاجئ، يليه لبنان بحوالي 800 ألف، والأردن بأكثر من 620 ألف لاجئ، والعراق بأكثر من ربع مليون، ومصر ودول شمال أفريقيا الأخرى بأكثر من 180 ألف لاجئ.

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