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جيش الإحتلال: مصرع 192 ضابطا منذ بدء الحرب ربعهم من القادة

11/14/2024 2:38:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، مقتل 192 ضابطا منذ بداية الحرب، مؤكدا أن واحدا من كل 4 قتلى في صفوف الجيش هو قائد.
كما أكد، مقتل 12 قائد كتيبة، بينهم 7 برتبة مقدم، و4 قادة ألوية منذ بداية الحرب.
وفي سياق متصل، أعلن جيش الإحتلال الخميس، مقتل ضابط في صفوفه، وإصابة آخر بجروح خطيرة، من لواء "غولاني"، خلال معارك في جنوب لبنان. -(بترا)

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