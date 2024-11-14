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البريد الأردني يحذر من رسائل احتيالية تدعي نقص معلومات التسليم

11/14/2024 2:38:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- حذرت شركة البريد الأردني، من رسائل نصية تدعي أنها صادرة عنها، وتفيد بوجود نقص في معلومات التسليم.
وأكدت الشركة في بيان اليوم الخميس، أن البريد الأردني لا يرسل مثل هذه الرسائل ولا يطلب أي معلومات مالية عبر الرسائل النصية.
وشدد البريد الأردني على ضرورة تجاهل وحذف أي رسالة من هذا النوع، وعدم التفاعل معها بأي شكل من الأشكال.
كما دعا إلى التأكد من صحة الرسائل عن طريق الاتصال بخدمة العملاء على الرقم 062005777 -(بترا)

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