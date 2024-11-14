أدريانو: تخليّت عن المجد لـ أسكر في الأحياء الفقيرة

كسر أسطورة البرازيلية أدريانو صمته بعد إثارة الخوف بين معجبيه عندما ظهر مقطع فيديو له وهو في حالة سكر على وسائل التواصل الاجتماعي.



اشتهر أدريانو باللعب مع أندية إنتر ميلان وفلامنغو خلال مسيرته، كما تألق أيضا مع البرازيل، حيث شارك في 48 مع بلاده.

واعتزل عام 2016 عن عمر "34 عاما"، بعد أن فاز بـ 14 لقبا في مسيرته، بما في ذلك 4 ألقاب في الإيطالي مع إنتر، ومع ذلك، وعلى الرغم من نجاحه، فشل المهاجم السابق في الوصول إلى المستويات التي توقعها الكثيرون عندما ظهر على الساحة.



عانى النجم السابق من إدمان الكحول والاكتئاب خلال فترة وجوده في إيطاليا، ويزعم الآن أنه أكبر موهبة ضائعة في تاريخ كرة القدم.



بدأت مسيرة أدريانو في الانهيار بعد وفاة والده، الذي عانى من نوبات صرع طوال طفولة لاعب كرة القدم بعد أن وقع في مرمى نيران حرب العصابات.



وقال أدريانو في مقابلة مع "Players' Tribune": هل تعرف شعورك عندما تكون واعدا؟ أنا أعرف، بما في ذلك الطموح الذي لم يتحقق، أنا أكبر موهبة ضائعة في تاريخ كرة القدم.



وأضاف: أحب هذه الكلمة، الهدر، ليس فقط بسبب نطقها، بل لأنني مهووس بإهدار حياتي، أنا لا أتعاطى المخدرات، لست من هواة الجريمة، ولكن بالطبع كان بإمكاني أن أفعل ذلك، أنا لا أحب الذهاب إلى النوادي الليلية.

وزاد: أشرب كل يوم تقريبا، ولا أحب أن أقدم تفسيرات للآخرين.



وانخفض سجل أدريانو التهديفي مع إنتر ميلان بشكل كبير خلال موسم 006-2007، ولم يلعب سوى دور بسيط في الموسم التالي حيث كان يكافح مع إدمانه، وتم إعارته بعد ذلك إلى نادي ساو باولو وقضى أغلب أيامه المتبقية في اللعب بالبرازيل.



وقال عن فترة وجوده في إيطاليا: كنت محطما، أشرب الخمر وأبكي طوال الليل، في ليلية ما فقدت الوعي على الأريكة لأنني شربت كثيرا وبكيت.

وتابع: لقد منحني الله الفرصة لأصبح لاعب كرة قدم في أوروبا، لقد تحسنت حياة عائلتي بفضل ربي وكل ما فعله من أجلي، وعائلتي فعلت الكثير أيضا.

وقد أثار ظهور مقطع فيديو مؤخرا يزعم أنه يظهر فيه وهو يشرب نهارا في الحي الفريق الذي نشأ فيه، مخاوف من أنه لن يتمكن أبدا من التخلص من آثار إدمان الكحول.

وقد شوهد وهو يتعثر في الشوارع حافي القدمين في وضح النهار، ويخرج لسانه ويشير إلى من حوله بابتسامة فوضوية مرسومة على وجهه.

وشوهد الأسطورة البرازيلية لاحقا وهو يجلس على عمود إنارة وينظر إلى الأعلى، بينما يتأرجح برفق ذهابا وإيابا في لقطات غير مريحة أشعلت جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي.