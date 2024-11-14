تربية الرصيفة تقيم يوما طبيا مجانيا بمدرسة أسماء بنت يزيد

أقامت مديرية والتعليم للواء الرصيفة، الخميس، وجمعية خليل الرحمن الخيرية، يوما طبيا مجانيا شمل عددا من العيادات الطبية والفحوصات المخبرية إضافة إلى توزيع عدد من الأدوية والفيتامينات اللازمة والضرورية.

ويأتي اليوم الطبي المجاني، تحت رعاية محافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود، وبحضور متصرف لواء الرصيفة الدكتور عمر الحديد ومدير التربية والتعليم للواء الرصيفة الأستاذ أحمد الشديفات، حيث أقامته جمعية خليل الرحمن الخيرية فرع الرزرقاء في مدرسة أسماء بنت يزيد.



وقال محافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود، في كلمته الافتتاحية إن القيادة الهاشمية أولت الرعاية الطبية والصحية اهتماما خاصا، مشيدًا بالدور الملكي الذي يوليه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدالله حفظهما الله، في تعزيز المسيرة التي بناها جلالة المغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طلال طيّب الله ثراه، مشيرًا إلى أن هذه الفعالية تأتي بمرور ذكرى ميلاد الملك الراحل الحسين بن طلال طيّب الله ثراه.



وحضر الفعالية رئيس قسم التعليم العام الأستاذ أكرم أبو قطام، ورئيس قسم الإعلام الأستاذ داود خليفه، ورئيس شبكة مدارس الإسكان والتطوير الحضري الدكتور عدنان العلي، والدكتورة تهاني بوزية المشرف الإداري في المدرسة، كما حضرها رئيس مجالس التطوير التربوي الأستاذ محمود خاطر، ومسؤولة الصحة المدرسية الأستاذة وئام عميرة والصحفي عمر الزاغ.



بدوره، أكد رئيس جمعية خليل الرحمن الخيرية فرع الزرقاء الدكتور إيهاب الشريف، أهمية الأيام الطبية المجانية، مشيراً إلى أنها كانت سببا في الكشف المبكر عن بعض الأمراض، مما زاد نسبة الشفاء منها بنسبة عالية جداً، مشيرًا إلى أن جمعية خليل الرحمن، وفي مختلف المحافظات تسعى لإقامة المزيد من هذه الفعاليات، التي تخفف من الأعباء على المواطنين وتهتم بالجانب الصحي والطبي لهم.



وأشاد الشريف، بالتسهيلات التي تقدمها محافظة الزرقاء ومتصرفية لواء الرصيفة، مشيداً بالتعاون البنّاء الذي تقدمه مديرية تربية لواء الرصيفة.



بدروها، أكدت مديرة المدرسة، الأستاذة سمر أنطاكي، أن المدرسة، بكادرها التعليمي والإداري لم تتوان في تقديم التعاون لتقديم أفضل الخدمات الصحية في هذا اليوم الطبي.



بموازاة ذلك، كرّم محافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود راعي الحفل، بحضور متصرف لواء الرصيفة الدكتور عمر الحديد، ومدير التربية والتعليم للواء الرصيفة الأستاذ أحمد الشديفات، ومدير عام جمعية خليل الرحمن سعادة الدكتور إيهاب الشريف، المسؤولين عن الفعالية كما تم تكريم كوكبة من الأطباء المتميزين وعدد من المشاركين في اليوم الطبي المجاني