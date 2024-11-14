تربية الرصيفة تقيم يوما طبيا مجانيا بمدرسة أسماء بنت يزيد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أقامت مديرية التربية والتعليم للواء الرصيفة، الخميس، وجمعية خليل الرحمن الخيرية، يوما طبيا مجانيا شمل عددا من العيادات الطبية والفحوصات المخبرية إضافة إلى توزيع عدد من الأدوية والفيتامينات اللازمة والضرورية.
ويأتي اليوم الطبي المجاني، تحت رعاية محافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود، وبحضور متصرف لواء الرصيفة الدكتور عمر الحديد ومدير التربية والتعليم للواء الرصيفة الأستاذ أحمد الشديفات، حيث أقامته جمعية خليل الرحمن الخيرية فرع الرزرقاء في مدرسة أسماء بنت يزيد.
وقال محافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود، في كلمته الافتتاحية إن القيادة الهاشمية أولت الرعاية الطبية والصحية اهتماما خاصا، مشيدًا بالدور الملكي الذي يوليه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدالله حفظهما الله، في تعزيز المسيرة التي بناها جلالة المغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طلال طيّب الله ثراه، مشيرًا إلى أن هذه الفعالية تأتي بمرور ذكرى ميلاد الملك الراحل الحسين بن طلال طيّب الله ثراه.
وحضر الفعالية رئيس قسم التعليم العام الأستاذ أكرم أبو قطام، ورئيس قسم الإعلام الأستاذ داود خليفه، ورئيس شبكة مدارس الإسكان والتطوير الحضري الدكتور عدنان العلي، والدكتورة تهاني بوزية المشرف الإداري في المدرسة، كما حضرها رئيس مجالس التطوير التربوي الأستاذ محمود خاطر، ومسؤولة الصحة المدرسية الأستاذة وئام عميرة والصحفي عمر الزاغ.
بدوره، أكد رئيس جمعية خليل الرحمن الخيرية فرع الزرقاء الدكتور إيهاب الشريف، أهمية الأيام الطبية المجانية، مشيراً إلى أنها كانت سببا في الكشف المبكر عن بعض الأمراض، مما زاد نسبة الشفاء منها بنسبة عالية جداً، مشيرًا إلى أن جمعية خليل الرحمن، وفي مختلف المحافظات تسعى لإقامة المزيد من هذه الفعاليات، التي تخفف من الأعباء على المواطنين وتهتم بالجانب الصحي والطبي لهم.
وأشاد الشريف، بالتسهيلات التي تقدمها محافظة الزرقاء ومتصرفية لواء الرصيفة، مشيداً بالتعاون البنّاء الذي تقدمه مديرية تربية لواء الرصيفة.
بدروها، أكدت مديرة المدرسة، الأستاذة سمر أنطاكي، أن المدرسة، بكادرها التعليمي والإداري لم تتوان في تقديم التعاون لتقديم أفضل الخدمات الصحية في هذا اليوم الطبي.
بموازاة ذلك، كرّم محافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود راعي الحفل، بحضور متصرف لواء الرصيفة الدكتور عمر الحديد، ومدير التربية والتعليم للواء الرصيفة الأستاذ أحمد الشديفات، ومدير عام جمعية خليل الرحمن سعادة الدكتور إيهاب الشريف، المسؤولين عن الفعالية كما تم تكريم كوكبة من الأطباء المتميزين وعدد من المشاركين في اليوم الطبي المجاني
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