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جرش.. مزارع الدواجن في مأزق التقييد الزمني لنقل المخلفات والزراعة توضح

11/14/2024 2:37:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
صابرين الطعيمات






جرش- يشتكي مزارعو الدواجن في محافظة جرش، من قرار منح ناقلي مخلفات الدواجن تراخيص لمدة 24 ساعة فقط من وزارة الزراعة، مؤكدين "أن هذه المدة غير كافية لنقل مخلفات المزارع وتنظيفها ولا تغطي حاجة المزارعين مما ينذر بكارثة بيئية نتيجة تراكم المخلفات وصعوبة إجراءات نقلها من المزارع".
وفي محافظة جرش، ما لا يقل عن 120 مزرعة، ويعتبر أصحابها "أن القرار مجحف بحقهم، خصوصا أن هذه المدة قصيرة لا تغطي احتياجات المزارع، إذ تحتاج كل مزرعة إلى فترة تنظيف تتراوح بين 3 إلى 5 أيام على الأقل، ويعتمد ذلك على مساحة المزرعة وكميات الدواجن الموجودة فيها".
ووفق المزارع حتمل الزبون، "فإن قرار التراخيص الذي اتخذ مؤخرا مجحف بحق المزارع، ومدة 24 ساعة فقط هي غير كافية ومتواضعة مقارنة مع حجم المخلفات ومساحة المزارع التي تحتاج إلى تنظيف كل 6 أسابيع، إذ إن عمليات التنظيف مهمة ويجب أن تتم بشكل دوري، لا سيما أن ترك النفايات يسبب في تكاثر الذباب والبعوض المنزلي ويسبب مكاره صحية وينشر الروائح الكريهة والأمراض والأوبئة والفيروسات بين الدواجن".
وطالب الزبون، الجهات المعنية "بأن تقوم بدراسة احتياجات المزارعين على أرض الواقع قبل إصدار القرارات، كون هذه المدة غير كافية وربما تتعرض فيها المركبات الناقلة للعطل والضرر أو التأخر لأي سبب وتنتهي مدة الترخيص دون جمع المخلفات، فضلا عن أن مخالفة الترخيص مكلفة قانونيا ويترتب عليها غرامة مالية وحبس، وكل سائق شاحنة يتم ضبط مخالفته يتعرض للمساءلة القانونية".
بدوره، قال المزارع معاذ القادري، "إن مزارعي الدواجن يعانون من تحديات كبيرة خلال الأعوام الأخيرة في مجال تربية الدواجن، ومن هذه التحديات ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج، وقلة اليد العاملة وصعوبة استقدام العمالة الوافدة، وارتفاع تكاليف تدفئة الدواجن، وارتفاع أثمان الصوص، والتغيرات المناخية التي تسببت في انتشار الفيروسات ونفوق آلاف الدواجن في كل دورة عمل لهم".
وأضاف، "أن هذه التحديات حولت المزارع إلى خرابات مهجورة، والعديد من المزارعين تركوا العمل إلا القليل منهم، لا سيما أن هذا العمل هو مهنتهم التي ورثوها من الأجداد وتعتبر فخرا لهم، وهي تميز في محافظة جرش بسبب طبيعة المنطقة المناخية والجغرافية التي تتناسب مع تربية الدواجن".
ويطالب القادري، "بأن يتم تمديد ترخيص نقل المخلفات لمدة لا تقل عن أسبوع، كون مدة 24 ساعة غير كافية نهائيا، ومساحات المزارع كبيرة وتجميع المخلفات ونقلها يحتاج إلى عمالة وعمل متواصل لضمان نظافة المزارع، خصوصا أن نظافة المزارع من أولويات العمل في قطاع الدواجن بشكل خاص للحفاظ عليه".
من جانبه، قال المزارع إبراهيم عقيل، "إن المزارعين يتحملون جزءا من تكاليف جمع ونقل مخلفات الدواجن، وكانت تُؤخذ لغايات استخدامها في السماد العضوي في مزارع الغور والمفرق قبل قرار الحصول على تراخيص ولمدة لا تزيد على 24 ساعة، وحاليا يواجه المزارعون مشكلة في التخلص من هذه المخلفات التي تقدر بعشرات الأطنان في كل دورة إنتاج ولا يمكن التخلص منها إلا بالتعاون مع المزارعين ومصانع الأسمدة لضمان حماية الدواجن من الأمراض والنفايات والفيروسات والتخلص من الروائح الكريهة".
وأشار العقيل، إلى "أن هذا القرار حرم المزارعين من هذه المخلفات التي تستخدم في قطاع الزراعة، وسبب مشكلة كبيرة للمزارعين نظرًا لخطورة ترك هذه المخلفات وعدم التخلص منها بالطرق الصحيحة وتنظيفها على مدار الساعة، وربما يخلق هذا القرار مشكلة بيئية أكبر تتمثل في أن المزارعين يلجأون إلى التخلص من المخلفات بطرق غير بيئية، مثل رمي هذه المخلفات في الوديان وبين الغابات، وكل هذه تبعات القرار غير آمنة ومخالفة وضارة ولا تصب في مصلحة المزارع أو البيئة".
بدورها، قالت مدير بيئة المهندسة دلال فريحات، "إن تراخيص نقل مخلفات الدواجن تم تحويلها من وزارة البيئة إلى وزارة الزراعة قبل عام، ووزارة الزراعة هي المسؤولة عن التراخيص".
وأوضحت فريحات، "أن طرق نقل المخلفات يجب أن تكون بطريقة آمنة بيئيا ومراقبة للحفاظ على البيئة، وتنقل إلى مصانع معالجة هذه المخلفات وتحويلها إلى سماد عضوي بهدف استخدامه في الزراعة".
وبحسب مدير قسم الثروة الحيوانية في زراعة جرش الدكتورة غدير حتاملة، "فإن مدة التراخيص لنقل المخلفات من المزارع إلى المصانع التي تعالج السماد العضوي هي 4 ساعات فقط، وهذه المدة للمركبات التي تنقل إلى الأغوار وإلى المصانع بهدف ضبط عمليات النقل والحد من بيع المخلفات غير المعالجة للمزارعين مباشرة قبل معالجتها، فيما مدة الترخيص لنقل هذه المخلفات إلى المحافظات الأخرى أطول من هذه المدة، وتحديد المدة يهدف إلى الحد من بيع المخلفات للمزارعين مباشرة قبل معالجتها".
وأوضحت حتاملة، "أن كل نقلة تحتاج إلى تصريح منفصل، وهو تصريح لمرة واحدة فقط، وإذا كانت كميات المخلفات كبيرة تُعطى تراخيص لأكثر من سيارة للنقل، والحصول على التراخيص من مديرية الزراعة متاح وعلى مدار الساعة وبكل سهولة، ويتم تجميع المخلفات وتجهيزها في المزارع قبل النقل لتسريع النقل والتحميل والإيصال إلى المصانع المخصصة خلال المدة المحددة والحد من البيع المباشر للمزارعين لأنه مخالف وممنوع، وهذه الإجراءات لضبط عمليات نقل وبيع المخلفات بطرق غير قانونية".
وقبل نحو شهر ونصف الشهر، واجه مربو الدواجن في محافظة جرش، مأزقا، نظرا لارتفاع أسعار صوص التفريخ بنسبة 50 % وبدء الشركات الكبرى بتصديره، فضلا عن زيادة تكاليف الإنتاج بسبب حاجة المزارع حاليا لتدفئة الصيصان لضمان نجاحها وعدم تعرضها للأمراض والنفوق في المراحل المتقدمة بسبب التغيرات المناخية.
وحينها، تجاوز سعر الصوص الواحد 45 قرشا، بعد أن كان في أشهر سابقة لا يتجاوز 28 قرشا، إذ إن هذه الفروقات يتحملها المزارع وتنعكس على أسعار الدجاج بعد انتهاء الدورة، فضلا عن ارتفاع تكاليف الإنتاج واستخدام التدفئة في ساعات الليل بسبب تغير درجات الحرارة وحاجة الإنتاج للتدفئة لحمايته من التغيرات المناخية في هذه الفترة والأشهر المقبلة.
إلا أن مساعد الأمين العام لشؤون التسويق في وزارة الزراعة خليل عمرو، اعتبر في حديث سابق مع "الغد"، "أن مزارعي الدواجن على مستوى المملكة يعانون من عدم وجود خطط عمل منظمة وممنهجة للمزارعين، إذ إنهم حتى الآن لا يقومون بحجز البيض قبل الموعد المناسب من إنتاج الدورة، ولا يقومون بالتعاقد مع الشركات التي تنتج الصوص لحجز الكميات وتحديد الأسعار وضمان توفر الصوص في المواعيد اللازمة، وما يزال عملهم غير منظم، بينما تعمل الشركات الكبرى التي تنتج الصوص وفق عقود ومواعيد عمل للإنتاج لضمان توفر المنتج في الأسواق".
وناشد عمرو، المزارعين في جميع المحافظات، بضرورة التواصل مع قسم الثروة الحيوانية في مديرية الزراعة ووضعهم في صورة أي مشكلة أو خلل أو نقص يعانون منه، أو التواصل مباشرة مع قسم الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة لحل المشكلة بعد دراستها ومتابعتها، لا سيما أن الوزارة تحرص كل الحرص على حماية المزارعين ومنتجاتهم.
وخلال أشهر عدة سابقة، شهد قطاع مزارع الدواجن في جرش خسائر فادحة، نتيجة إصابة الدواجن بالفيروسات وارتفاع حالات النفوق وسط ارتفاع كبير في درجات الحرارة، والتي وصلت بالآلاف يوميا، الأمر الذي أدى لارتفاع كبير بأسعار الدواجن، قابله انخفاض في الإنتاج وخسائر للمزارعين الذين يواجهون أيضا ارتفاع كلف التشغيل من أجور عمال وأسعار كهرباء وتدفئة وشراء علاجات للدواجن.
ويصل الإنتاج اليومي في مزارع جرش إلى لا يقل عن 6 آلاف دجاجة، وهذه الكمية تغطي حاجة المحافظة والمحافظات القريبة، فيما سبق أن توقفت عشرات المزارع عن العمل مع دخول فصل الشتاء، لتفادي أي خسائر نتيجة ارتفاع كلف تربية الدجاج اللاحم خلال الشتاء، ليس أقلها كلف توفير الدفء بالمزارع.

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