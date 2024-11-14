جرش.. مزارع الدواجن في مأزق التقييد الزمني لنقل المخلفات والزراعة توضح

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
صابرين الطعيمات
جرش- يشتكي مزارعو الدواجن في محافظة جرش، من قرار منح ناقلي مخلفات الدواجن تراخيص لمدة 24 ساعة فقط من وزارة الزراعة، مؤكدين "أن هذه المدة غير كافية لنقل مخلفات المزارع وتنظيفها ولا تغطي حاجة المزارعين
مما ينذر بكارثة بيئية نتيجة تراكم المخلفات وصعوبة إجراءات نقلها من المزارع".
وفي محافظة جرش، ما لا يقل عن 120 مزرعة، ويعتبر أصحابها "أن القرار مجحف بحقهم، خصوصا أن هذه المدة قصيرة لا تغطي احتياجات المزارع، إذ تحتاج كل مزرعة إلى فترة تنظيف تتراوح بين 3 إلى 5 أيام على الأقل، ويعتمد ذلك على مساحة المزرعة وكميات الدواجن الموجودة فيها".
ووفق المزارع حتمل الزبون، "فإن قرار التراخيص الذي اتخذ مؤخرا مجحف بحق المزارع، ومدة 24 ساعة فقط هي غير كافية ومتواضعة مقارنة مع حجم المخلفات ومساحة المزارع التي تحتاج إلى تنظيف كل 6 أسابيع، إذ إن عمليات التنظيف مهمة ويجب أن تتم بشكل دوري، لا سيما أن ترك النفايات يسبب في تكاثر الذباب والبعوض المنزلي ويسبب مكاره صحية وينشر الروائح الكريهة والأمراض والأوبئة والفيروسات بين الدواجن".
وطالب الزبون، الجهات المعنية "بأن تقوم بدراسة احتياجات المزارعين على أرض الواقع قبل إصدار القرارات، كون هذه المدة غير كافية وربما تتعرض فيها المركبات الناقلة للعطل والضرر أو التأخر لأي سبب وتنتهي مدة الترخيص دون جمع المخلفات، فضلا عن أن مخالفة الترخيص مكلفة قانونيا ويترتب عليها غرامة مالية وحبس، وكل سائق شاحنة يتم ضبط مخالفته يتعرض للمساءلة القانونية".
بدوره، قال المزارع معاذ القادري، "إن مزارعي الدواجن يعانون من تحديات كبيرة خلال الأعوام الأخيرة في مجال تربية الدواجن، ومن هذه التحديات ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج، وقلة اليد العاملة وصعوبة استقدام العمالة الوافدة، وارتفاع تكاليف تدفئة الدواجن، وارتفاع أثمان الصوص، والتغيرات المناخية التي تسببت في انتشار الفيروسات ونفوق آلاف الدواجن في كل دورة عمل لهم".
وأضاف، "أن هذه التحديات حولت المزارع إلى خرابات مهجورة، والعديد من المزارعين تركوا العمل إلا القليل منهم، لا سيما أن هذا العمل هو مهنتهم التي ورثوها من الأجداد وتعتبر فخرا لهم، وهي تميز في محافظة جرش بسبب طبيعة المنطقة المناخية والجغرافية التي تتناسب مع تربية الدواجن".
ويطالب القادري، "بأن يتم تمديد ترخيص نقل المخلفات لمدة لا تقل عن أسبوع، كون مدة 24 ساعة غير كافية نهائيا، ومساحات المزارع كبيرة وتجميع المخلفات ونقلها يحتاج إلى عمالة وعمل متواصل لضمان نظافة المزارع، خصوصا أن نظافة المزارع من أولويات العمل في قطاع الدواجن بشكل خاص للحفاظ عليه".
من جانبه، قال المزارع إبراهيم عقيل، "إن المزارعين يتحملون جزءا من تكاليف جمع ونقل مخلفات الدواجن، وكانت تُؤخذ لغايات استخدامها في السماد العضوي في مزارع الغور والمفرق قبل قرار الحصول على تراخيص ولمدة لا تزيد على 24 ساعة، وحاليا يواجه المزارعون مشكلة في التخلص من هذه المخلفات التي تقدر بعشرات الأطنان في كل دورة إنتاج ولا يمكن التخلص منها إلا بالتعاون مع المزارعين ومصانع الأسمدة لضمان حماية الدواجن من الأمراض والنفايات والفيروسات والتخلص من الروائح الكريهة".
وأشار العقيل، إلى "أن هذا القرار حرم المزارعين من هذه المخلفات التي تستخدم في قطاع الزراعة، وسبب مشكلة كبيرة للمزارعين نظرًا لخطورة ترك هذه المخلفات وعدم التخلص منها بالطرق الصحيحة وتنظيفها على مدار الساعة، وربما يخلق هذا القرار مشكلة بيئية أكبر تتمثل في أن المزارعين يلجأون إلى التخلص من المخلفات بطرق غير بيئية، مثل رمي هذه المخلفات في الوديان وبين الغابات، وكل هذه تبعات القرار غير آمنة ومخالفة وضارة ولا تصب في مصلحة المزارع أو البيئة".
بدورها، قالت مدير بيئة المهندسة دلال فريحات، "إن تراخيص نقل مخلفات الدواجن تم تحويلها من وزارة البيئة إلى وزارة الزراعة قبل عام، ووزارة الزراعة هي المسؤولة عن التراخيص".
وأوضحت فريحات، "أن طرق نقل المخلفات يجب أن تكون بطريقة آمنة بيئيا ومراقبة للحفاظ على البيئة، وتنقل إلى مصانع معالجة هذه المخلفات وتحويلها إلى سماد عضوي بهدف استخدامه في الزراعة".
وبحسب مدير قسم الثروة الحيوانية في زراعة جرش الدكتورة غدير حتاملة، "فإن مدة التراخيص لنقل المخلفات من المزارع إلى المصانع التي تعالج السماد العضوي هي 4 ساعات فقط، وهذه المدة للمركبات التي تنقل إلى الأغوار وإلى المصانع بهدف ضبط عمليات النقل والحد من بيع المخلفات غير المعالجة للمزارعين مباشرة قبل معالجتها، فيما مدة الترخيص لنقل هذه المخلفات إلى المحافظات الأخرى أطول من هذه المدة، وتحديد المدة يهدف إلى الحد من بيع المخلفات للمزارعين مباشرة قبل معالجتها".
وأوضحت حتاملة، "أن كل نقلة تحتاج إلى تصريح منفصل، وهو تصريح لمرة واحدة فقط، وإذا كانت كميات المخلفات كبيرة تُعطى تراخيص لأكثر من سيارة للنقل، والحصول على التراخيص من مديرية الزراعة متاح وعلى مدار الساعة وبكل سهولة، ويتم تجميع المخلفات وتجهيزها في المزارع قبل النقل لتسريع النقل والتحميل والإيصال إلى المصانع المخصصة خلال المدة المحددة والحد من البيع المباشر للمزارعين لأنه مخالف وممنوع، وهذه الإجراءات لضبط عمليات نقل وبيع المخلفات بطرق غير قانونية".
وقبل نحو شهر ونصف الشهر، واجه مربو الدواجن في محافظة جرش، مأزقا، نظرا لارتفاع أسعار صوص التفريخ بنسبة 50 % وبدء الشركات الكبرى بتصديره، فضلا عن زيادة تكاليف الإنتاج بسبب حاجة المزارع حاليا لتدفئة الصيصان لضمان نجاحها وعدم تعرضها للأمراض والنفوق في المراحل المتقدمة بسبب التغيرات المناخية.
وحينها، تجاوز سعر الصوص الواحد 45 قرشا، بعد أن كان في أشهر سابقة لا يتجاوز 28 قرشا، إذ إن هذه الفروقات يتحملها المزارع وتنعكس على أسعار الدجاج بعد انتهاء الدورة، فضلا عن ارتفاع تكاليف الإنتاج واستخدام التدفئة في ساعات الليل بسبب تغير درجات الحرارة وحاجة الإنتاج للتدفئة لحمايته من التغيرات المناخية في هذه الفترة والأشهر المقبلة.
إلا أن مساعد الأمين العام لشؤون التسويق في وزارة الزراعة خليل عمرو، اعتبر في حديث سابق مع "الغد"، "أن مزارعي الدواجن على مستوى المملكة يعانون من عدم وجود خطط عمل منظمة وممنهجة للمزارعين، إذ إنهم حتى الآن لا يقومون بحجز البيض قبل الموعد المناسب من إنتاج الدورة، ولا يقومون بالتعاقد مع الشركات التي تنتج الصوص لحجز الكميات وتحديد الأسعار وضمان توفر الصوص في المواعيد اللازمة، وما يزال عملهم غير منظم، بينما تعمل الشركات الكبرى التي تنتج الصوص وفق عقود ومواعيد عمل للإنتاج لضمان توفر المنتج في الأسواق".
وناشد عمرو، المزارعين في جميع المحافظات، بضرورة التواصل مع قسم الثروة الحيوانية في مديرية الزراعة ووضعهم في صورة أي مشكلة أو خلل أو نقص يعانون منه، أو التواصل مباشرة مع قسم الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة لحل المشكلة بعد دراستها ومتابعتها، لا سيما أن الوزارة تحرص كل الحرص على حماية المزارعين ومنتجاتهم.
وخلال أشهر عدة سابقة، شهد قطاع مزارع الدواجن في جرش خسائر فادحة، نتيجة إصابة الدواجن بالفيروسات وارتفاع حالات النفوق وسط ارتفاع كبير في درجات الحرارة، والتي وصلت بالآلاف يوميا، الأمر الذي أدى لارتفاع كبير بأسعار الدواجن، قابله انخفاض في الإنتاج وخسائر للمزارعين الذين يواجهون أيضا ارتفاع كلف التشغيل من أجور عمال وأسعار كهرباء وتدفئة وشراء علاجات للدواجن.
ويصل الإنتاج اليومي في مزارع جرش إلى لا يقل عن 6 آلاف دجاجة، وهذه الكمية تغطي حاجة المحافظة والمحافظات القريبة، فيما سبق أن توقفت عشرات المزارع عن العمل مع دخول فصل الشتاء، لتفادي أي خسائر نتيجة ارتفاع كلف تربية الدجاج اللاحم خلال الشتاء، ليس أقلها كلف توفير الدفء بالمزارع.
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