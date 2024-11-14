122 مليون راكب في مطارات المملكة بزيادة 26%

(MENAFN
- Al Watan)
بلغ عدد الركاب في مطارات المملكة للعام المنصرم ما يقارب 112 مليون راكبا بزيادة قدرها 26 % عن العام الذي قبله، وذلك وفق نتائج إحصاءات النقل الجوي، كما بلغ عدد ركاب
الرحلات الدولية في مطارات المملكة 61 مليون راكب بمعدل زيادة 46 % عن عام 2022. وفي المقابل كان عدد ركاب الرحلات الداخلية في مطارات المملكة 51 مليون راكب بزيادة 9 % عن العام الذي قبله. الطاقة الاستيعابية
وتشير النتائج إلى أن إجمالي الطاقة الاستيعابية لعام 2023 في جميع مطارات المملكة بلغ 116 مليون راكب سنوياً، وكان مطار الملك عبد العزيز الدولي الأعلى بمعدل 45 مليون راكب سنوياً، يليه مطار الملك خالد الدولي بمعدل 37 مليون راكب سنوياً، وجاء في المرتبة الثالثة مطار الملك فهد الدولي بمعدل 13 مليون راكب سنويا.
المسارات الدولية
أظهرت النتائج أن أعلى عدد للمسارات الدولية كان لمطار الملك عبد العزيز الدولي؛ حيث بلغ 365 مسارا بارتفاع قدرة 20 % عن العام الذي قبله، يليه مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بعدد 258 مسارا بارتفاع 21 % عن العام الذي قبله، ثم مطار الملك خالد الدولي بـ 176 مساراً بزيادة 21 % عن العام الذي قبله، يليه مطار الملك فهد الدولي بعدد 92 مسارا بنسبة زيادة 51 % عن العام الذي قبله، وتشير الإحصائية إلى أن المملكة حققت في معدل الربط الجوي الدولي لعام 2023 ارتفاعا بواقع 9 مراتب، لتصل بذلك إلى المرتبة 18 مقارنة بعام 2019، حيث بلغ عدد الوجهات التي تم الوصول إليها من جميع مطارات المملكة 148 وجهة بمعدل ارتفاع 47 % عن العام الذي قبله.
MENAFN14112024000089011017ID1108887713
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.