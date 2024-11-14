النفقات الاستهلاكية ترفع قروض بطاقات الائتمان إلى 30.2 مليارا

بلغت مطلوبات بطاقات الائتمان خلال العام الماضي 30.2 مليار ريال وبزيادة سنوية فاقت 14% وبقيمة 3.7 مليارات ريال مرتفعة من 26.4 مليار ريال في الربع الثالث 2023 متزامنة مع الزيادة السنوية في مشتريات نقاط البيع ما يعكس تزايد النفقات الاستهلاكية قصيرة المدى.

وأظهرت أحدث بيانات السعودي بأن القروض الاستهلاكية سجلت نموًا متفاوتًا بين الربعين الثالث 2023-2024 مدفوعًا بقروض السيارات، والقروض الأخرى حيث سجل مجموع القروض الممنوحة من قبل البنوك وشركات التمويل نموًا بنسبة 4% وبزيادة عن العام السابق بحوالي 17.8 مليار ريال وذلك بعد أن ارتفعت قيمة القروض الممنوحة من 444.4 مليار ريال الى 462.2 مليار ريال.

أبرز الارتفاعات

وارتفعت قروض قطاع السيارات ووسائل النقل الشخصية بنسبة 7.8%، إذ بلغت 11.9 مليار ريال في الربع الثالث 2024، مقارنةً بـ 11.06 مليار ريال في الربع الثالث 2023، ما يمثل زيادة بمقدار 865 مليون ريال، كما شهدت قروض الأثاث والسلع المعمرة زيادة طفيفة بنسبة 3.7%، حيث بلغت 8.266 مليون ريال في الربع الثالث 2024 مقارنةً بـ 7.967 مليون ريال في نفس الفترة من العام السابق، بفارق 299 مليون ريال، أما قطاع التعليم فحقق نموًا لافتًا بنسبة 16.5%، إذ ارتفعت القروض من 7.051 مليون ريال في الربع الثالث 2023 إلى 8.204 مليون ريال في الربع الثالث 2024، بزيادة 1.153 مليون ريال، وارتفعت القروض المخصصة للسياحة والسفر بنسبة 13.2%، لتصل إلى 1.015 مليون ريال في الربع الثالث 2024 مقارنةً بـ 897 مليون ريال في نفس الفترة من العام السابق، بزيادة قدرها 118 مليون ريال، أما القروض الأخرى

شهدت فئة القروض الأخرى نموًا بنسبة 4.3%، حيث ارتفعت القروض من 405.685 مليون ريال في الربع الثالث 2023 إلى 422.926 مليون ريال في الربع الثالث 2024، بزيادة قدرها 17.241 مليون ريال.

القطاعات المنخفضة

على عكس بعض القطاعات سجلت قروض ترميم وتحسين العقار انخفاضًا كبيرًا بنسبة 16%، حيث تراجعت من 11.262 مليون ريال في الربع الثالث 2023 إلى 9.466 مليون ريال في الربع الثالث 2024، ما يعادل تراجعًا بقيمة 1.796 مليون ريال، وشهدت قروض الرعاية الصحية تراجعًا بنسبة 7.5%، حيث انخفضت من 521 مليون ريال في الربع الثالث 2023 إلى 482 مليون ريال في الربع الثالث 2024، بفارق 39 مليون ريال.

القروض الاستهلاكية خلال الربع الثالث 2024 ((بالمليون ريال)):

ترميم وتحسين عقار=- 1796 = - 16%

الربع الثالث 2023= 11.262

الربع الثالث 2024= 9.466

سيارات ووسائل نقل شخصية= =865 7.8%

الربع الثالث 2023= 11.064

الربع الثالث 2024= 11.929

أثاث وسلع معمرة= 299 = 3.7%

الربع الثالث 2023= 7.967

الربع الثالث 2024= 8.266

تعليم= =1.153 16.5%

الربع الثالث 2023= 7.051

الربع الثالث 2024= 8.204

الرعاية الصحية= - 39= - 7.5%

الربع الثالث 2023= 521

الربع الثالث 2024= 482

سياحة وسفر= 118= 13.2%

الربع الثالث 2023= 897

الربع الثالث 2024= 1.015

أخرى= =17.241 4.3%

الربع الثالث 2023= 405.685

الربع الثالث 2024= 422.926

المجموع= 17.840= 4%

الربع الثالث 2023= 444.448

الربع الثالث 2024= 462.288

قروض بطاقات الائتمان= 3.773= 14.2%

الربع الثالث 2023= 26.494

الربع الثالث 2024= 30.267