النفقات الاستهلاكية ترفع قروض بطاقات الائتمان إلى 30.2 مليارا

النفقات الاستهلاكية ترفع قروض بطاقات الائتمان إلى 30.2 مليارا
التاريخ
11/14/2024 2:35:37 PM
| بلغت مطلوبات بطاقات الائتمان خلال العام الماضي 30.2 مليار ريال وبزيادة سنوية فاقت 14% وبقيمة 3.7 مليارات ريال مرتفعة من 26.4 مليار ريال في الربع الثالث 2023 متزامنة مع الزيادة السنوية في مشتريات نقاط البيع ما يعكس تزايد النفقات الاستهلاكية قصيرة المدى.
وأظهرت أحدث بيانات البنك المركزي السعودي بأن القروض الاستهلاكية سجلت نموًا متفاوتًا بين الربعين الثالث 2023-2024 مدفوعًا بقروض السيارات، والقروض الأخرى حيث سجل مجموع القروض الممنوحة من قبل البنوك وشركات التمويل نموًا بنسبة 4% وبزيادة عن العام السابق بحوالي 17.8 مليار ريال وذلك بعد أن ارتفعت قيمة القروض الممنوحة من 444.4 مليار ريال الى 462.2 مليار ريال.
أبرز الارتفاعات
وارتفعت قروض قطاع السيارات ووسائل النقل الشخصية بنسبة 7.8%، إذ بلغت 11.9 مليار ريال في الربع الثالث 2024، مقارنةً بـ 11.06 مليار ريال في الربع الثالث 2023، ما يمثل زيادة بمقدار 865 مليون ريال، كما شهدت قروض الأثاث والسلع المعمرة زيادة طفيفة بنسبة 3.7%، حيث بلغت 8.266 مليون ريال في الربع الثالث 2024 مقارنةً بـ 7.967 مليون ريال في نفس الفترة من العام السابق، بفارق 299 مليون ريال، أما قطاع التعليم فحقق نموًا لافتًا بنسبة 16.5%، إذ ارتفعت القروض من 7.051 مليون ريال في الربع الثالث 2023 إلى 8.204 مليون ريال في الربع الثالث 2024، بزيادة 1.153 مليون ريال، وارتفعت القروض المخصصة للسياحة والسفر بنسبة 13.2%، لتصل إلى 1.015 مليون ريال في الربع الثالث 2024 مقارنةً بـ 897 مليون ريال في نفس الفترة من العام السابق، بزيادة قدرها 118 مليون ريال، أما القروض الأخرى
شهدت فئة القروض الأخرى نموًا بنسبة 4.3%، حيث ارتفعت القروض من 405.685 مليون ريال في الربع الثالث 2023 إلى 422.926 مليون ريال في الربع الثالث 2024، بزيادة قدرها 17.241 مليون ريال.
القطاعات المنخفضة
على عكس بعض القطاعات سجلت قروض ترميم وتحسين العقار انخفاضًا كبيرًا بنسبة 16%، حيث تراجعت من 11.262 مليون ريال في الربع الثالث 2023 إلى 9.466 مليون ريال في الربع الثالث 2024، ما يعادل تراجعًا بقيمة 1.796 مليون ريال، وشهدت قروض الرعاية الصحية تراجعًا بنسبة 7.5%، حيث انخفضت من 521 مليون ريال في الربع الثالث 2023 إلى 482 مليون ريال في الربع الثالث 2024، بفارق 39 مليون ريال.
القروض الاستهلاكية خلال الربع الثالث 2024 ((بالمليون ريال)):
ترميم وتحسين عقار=- 1796 = - 16%
الربع الثالث 2023= 11.262
الربع الثالث 2024= 9.466
سيارات ووسائل نقل شخصية= =865 7.8%
الربع الثالث 2023= 11.064
الربع الثالث 2024= 11.929
أثاث وسلع معمرة= 299 = 3.7%
الربع الثالث 2023= 7.967
الربع الثالث 2024= 8.266
تعليم= =1.153 16.5%
الربع الثالث 2023= 7.051
الربع الثالث 2024= 8.204
الرعاية الصحية= - 39= - 7.5%
الربع الثالث 2023= 521
الربع الثالث 2024= 482
سياحة وسفر= 118= 13.2%
الربع الثالث 2023= 897
الربع الثالث 2024= 1.015
أخرى= =17.241 4.3%
الربع الثالث 2023= 405.685
الربع الثالث 2024= 422.926
المجموع= 17.840= 4%
الربع الثالث 2023= 444.448
الربع الثالث 2024= 462.288
قروض بطاقات الائتمان= 3.773= 14.2%
الربع الثالث 2023= 26.494
الربع الثالث 2024= 30.267
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