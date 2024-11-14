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عسير للاستثمار تعلن تأسيس شركة قابضة بالتعاون مع القطاع الخاص

11/14/2024 2:31:49 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت شركة عسير للاستثمار -إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة - اليوم، عن تأسيس شركة قابضة جديدة بالشراكة مع شركة ركاز العقارية.
وتهدف هذه الشركة إلى تطوير مشاريع سياحية متميزة في منطقة عسير، بهدف تحويلها إلى وجهة سياحية عالمية تجمع بين التراث الأصيل والتنمية المستدامة.
وتسعى الشركة القابضة إلى الإسهام في تعزيز بيئة سياحية تُثري تجربة الزوار بتجارب فريدة، وتربطهم بعمق الثقافة المحلية وتقاليد المجتمع.
كما تلتزم الشركة الجديدة بتعزيز السياحة المستدامة من خلال حماية البيئة، وتنمية المجتمعات المحلية، وتعزيز التعاون مع الحرفيين والشركات المحلية للحفاظ على أصالة تراث عسير وجمال طبيعتها notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_241114_164257_434-->

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