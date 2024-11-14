عسير للاستثمار تعلن تأسيس شركة قابضة بالتعاون مع القطاع الخاص

(MENAFN
- Al Watan)
أعلنت شركة عسير للاستثمار -إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة - اليوم، عن تأسيس شركة قابضة جديدة بالشراكة مع شركة ركاز العقارية.
وتهدف هذه الشركة إلى تطوير مشاريع
سياحية متميزة في منطقة عسير، بهدف تحويلها إلى وجهة سياحية عالمية تجمع بين التراث الأصيل والتنمية المستدامة.
وتسعى الشركة القابضة إلى الإسهام في تعزيز بيئة سياحية تُثري تجربة الزوار بتجارب فريدة، وتربطهم بعمق الثقافة المحلية وتقاليد المجتمع.
كما تلتزم الشركة الجديدة بتعزيز السياحة المستدامة من خلال حماية البيئة، وتنمية المجتمعات المحلية، وتعزيز التعاون مع الحرفيين والشركات المحلية للحفاظ على أصالة تراث عسير وجمال طبيعتها notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_241114_164257_434-->
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