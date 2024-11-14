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ملتقى للاستثمار بصحة نجران

11/14/2024 2:31:49 PM
(MENAFN- Al Watan) نجران: إلهام الحمود
يستضيف فرع وزارة الصحة بمنطقة نجران يوم الأربعاء المقبل الموافق 20 نوفمبر ملتقى ''استثمر في الصحة".
وأوضح فرع وزارة الصحة بمنطقة نحران ان الملتقى يهدف إلى تعزيز الاستثمار، وشرح الفرص الاستثمارية واستدامة الخدمات الصحية بالمنطقة وتمكين القطاع الصحي الخاص، والتعريف باستراتيجيات واستدامة الخدمات الصحية في مجال الاستثمار.
ولفت إلى أن الملتقى سيشهد مشاركة عدد من القيادات والمسؤولين بوزارة الصحة، بالإضافة إلى مشاركة واسعة للمستثمرين بالمنطقة ورجال الاعمال.
ويهدف الملتقى إلى الخروج بتوصيات ومقترحات تساهم في تنمية القطاع الصحي في مختلف المجالات.

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