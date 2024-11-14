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مؤتمر لتعزيز الجودة عبر التقنيات المتقدمة

11/14/2024 2:31:49 PM
(MENAFN- Al Watan) يترقب المختصون والمهتمون في مجالات الجودة بالمملكة انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني التاسع للجودة خلال الفترة 17 – 19 نوفمبر 2024، برعاية من وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور ماجد القصبي، وبحضور نخبة من الخبراء وصنّاع القرار على المستوين المحلي والدولي في المؤتمر الذي تنظمه الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على مدى ثلاثة أيام في فندق الريتز كارلتون بالعاصمة الرياض، ويركز المؤتمر على تعزيز الجودة في مختلف المجالات عبر التكنلوجيا الحديثة، حيث سيكون شعار النسخة التاسعة: "الجودة في عصر التقنيات المتقدمة".
وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي أنّ المؤتمر يأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتعزيز ريادة المملكة في مجال الجودة ودعم التنمية المستدامة، من خلال تبنّي أحدث الممارسات العالمية في مجال الجودة والاستفادة من التقنيات المتقدمة في هذا الصدد، مضيفاً بأنّ الهيئة تسعى عبر المؤتمر إلى تسليط الضوء على الأهمية المتزايدة للجودة في ظل التطور التقني المتسارع، وذلك لتعزيز مستوى الأداء والابتكار، وتبنّي أحدث الممارسات العالمية والتقنيات المتقدمة لضمان أفضل جودة للمنتجات والخدمات، مؤكداً أنّ الجودة ركيزة أساسية لزيادة القدرة التنافسية الاقتصادية.
ورحب محافظ الهيئة بضيف المؤتمر جمهورية الصين الشعبية، لافتاً إلى أنّ مشاركتها تمثل إضافة نوعية تعكس عمق العلاقات بين البلدين، وتوفر فرصة للاستفادة من التجربة الصينية الرائدة في مجال التقنيات المتقدمة، وتسهم في تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة والخبرات.
ويناقش أكثر من 60 متحدثًا في المؤتمر 8 محاور رئيسة، عبر جلسات حوارية وورش تدريبية تركّز على التجارب الرائدة في جودة التقنيات المتقدمة، وتأثير التطورات في التقنيات المتقدمة على وضع المواصفات القياسية، ودور الجيل الرابع للجودة في تعزيز كفاءة المؤسسات وتحقيق الاستدامة، وأهمية التقنيات المتقدمة في رفع جودة الخدمات والمنتجات، واستشراف مستقبل الجودة.

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