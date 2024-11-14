منتدى وسائل الإعلام ومراكز البحوث للجنوب العالمى يصدر إعلان ساو باولو - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أصدر منتدى وسائل الإعلام ومراكز البحوث للجنوب العالمى، إعلانًا يدعو إلى تمثيل أقوى وصوت أعلى للجنوب العالمى فى الحوكمة العالمية.

وفى وصفه الجنوب العالمى بأنه“قوة دافعة رئيسية للتغييرات فى النظام الدولى” ذكر الإعلان أنه“يتعين على وسائل الإعلام ومراكز البحوث للجنوب العالمى أن تدافع بحزم عن المصالح المشتركة للمجموعة وأن تعزز صوتها وتأثيرها فى الشؤون العالمية على نحو مستمر”.

موضوعاتبورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع أصول الصناديق المالية الأمريكية تتجاوز 7 تريليونات دولار للمرة الأولى على الإطلاق توتر فى“كوب 29”.. انسحاب مفاجئ للأرجنتين من قمة المناخ

وفى إشارته إلى التنمية والنهوض باعتبارهما تطلعات مشتركة للجنوب العالمى، حث الإعلان على تقوية أصواته والدفاع عن عالم متساوٍ ومنظم متعدد الأقطاب وتعزيز عولمة اقتصادية“شاملة تعود بالنفع على الجميع”.

وأضاف الإعلان أن“التعايش المتناغم والتبادلات والتعلم المتبادل بين الحضارات المختلفة محركات مهمة للتقدم البشرى والسلام العالمى”، داعيا إلى احترام التنوع الحضارى وتعزيز التبادلات الثقافية والحوار الثقافى، ودفع التقدم البشرى من خلال الشمول والتعلم المتبادل.

كما أشار الإعلان إلى أن الموجة الجديدة من الثورة التكنولوجية والتحول الصناعى تعيد تشكيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية العالمية فى حين تُفرض مخاطر وتحديات لا يمكن التنبؤ بها، وينبغى على وسائل الإعلام ومراكز البحوث أن تقتنص الفرص معًا، وتواجه التحديات، وتتمسك بالأخلاق المهنية، وتحتضن الابتكار التكنولوجي، وتتصدى للروايات الكاذبة، وتحافظ بشكل مشترك على سلطتها ومصداقيتها.