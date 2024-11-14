منتدى وسائل الإعلام ومراكز البحوث للجنوب العالمى يصدر إعلان ساو باولو - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أصدر منتدى وسائل الإعلام ومراكز البحوث للجنوب العالمى، إعلانًا يدعو إلى تمثيل أقوى وصوت أعلى للجنوب العالمى فى الحوكمة العالمية.
وفى معرض وصفه الجنوب العالمى بأنه“قوة دافعة رئيسية للتغييرات فى النظام الدولى” ذكر الإعلان أنه“يتعين على وسائل الإعلام ومراكز البحوث للجنوب العالمى أن تدافع بحزم عن المصالح المشتركة للمجموعة وأن تعزز صوتها وتأثيرها فى الشؤون العالمية على نحو مستمر”.
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وفى إشارته إلى التنمية والنهوض باعتبارهما تطلعات مشتركة للجنوب العالمى، حث الإعلان على تقوية أصواته والدفاع عن عالم متساوٍ ومنظم متعدد الأقطاب وتعزيز عولمة اقتصادية“شاملة تعود بالنفع على الجميع”.
وأضاف الإعلان أن“التعايش المتناغم والتبادلات والتعلم المتبادل بين الحضارات المختلفة محركات مهمة للتقدم البشرى والسلام العالمى”، داعيا إلى احترام التنوع الحضارى وتعزيز التبادلات الثقافية والحوار الثقافى، ودفع التقدم البشرى من خلال الشمول والتعلم المتبادل.
كما أشار الإعلان إلى أن الموجة الجديدة من الثورة التكنولوجية والتحول الصناعى تعيد تشكيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية العالمية فى حين تُفرض مخاطر وتحديات لا يمكن التنبؤ بها، وينبغى على وسائل الإعلام ومراكز البحوث أن تقتنص الفرص معًا، وتواجه التحديات، وتتمسك بالأخلاق المهنية، وتحتضن الابتكار التكنولوجي، وتتصدى للروايات الكاذبة، وتحافظ بشكل مشترك على سلطتها ومصداقيتها.
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