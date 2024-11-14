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شينخوا تصدر تقريرًا بعنوان صحوة الجنوب العالمى - جريدة البورصة

11/14/2024 2:31:38 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أصدرت وكالة أنباء“شينخوا” تقريرًا بعنوان“صحوة الجنوب العالمى” باللغات الصينية والإنجليزية والإسبانية والبرتغالية خلال منتدى وسائل الإعلام ومراكز البحوث للجنوب العالمى الذى عقد فى البرازيل.

ويستعرض التقرير المكون من 65 ألف كلمة سلسلة نتائج بحوث“صحوة الجنوب العالمى” لهذا العام من جانب الوكالة ويشرح تجارب دول الجنوب العالمى فى ظل الاستغلال الاستعمارى الغربى ونضالها من أجل الاستقلال وجهودها المستمرة نحو التنمية والنهوض.

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كما يروى قصة سعيها نحو التحديث ويوضح الاتجاه العام للعصر عندما كان الجنوب العالمى ينهض كمجموعة.

وقال الحاضرون فى المنتدى إنه من خلال السرد الثاقب والبصيرة النظرية، يفسر التقرير ويقدم للعالم“عصر الصحوة” لدول الجنوب العالمى، ما يوضح اتجاهات عصرنا واتجاه التقدم البشرى.

وتشير الإحصاءات إلى أن دول الجنوب العالمى، كتجمع للأسواق الناشئة والدول النامية، تمثل أكثر من 40% من الاقتصاد العالمى، وبالتالى فهى قوة للاستقرار والخير والتقدم فى عالم اليوم.

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