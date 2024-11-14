شينخوا تصدر تقريرًا بعنوان صحوة الجنوب العالمى - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أصدرت وكالة أنباء“شينخوا” تقريرًا بعنوان“صحوة الجنوب العالمى” باللغات الصينية والإنجليزية والإسبانية والبرتغالية خلال منتدى وسائل الإعلام ومراكز البحوث للجنوب العالمى الذى عقد فى البرازيل.
ويستعرض التقرير المكون من 65 ألف كلمة سلسلة نتائج بحوث“صحوة الجنوب العالمى” لهذا العام من جانب الوكالة ويشرح تجارب دول الجنوب العالمى فى ظل الاستغلال الاستعمارى الغربى ونضالها من أجل الاستقلال وجهودها المستمرة نحو التنمية والنهوض.
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كما يروى قصة سعيها نحو التحديث ويوضح الاتجاه العام للعصر عندما كان الجنوب العالمى ينهض كمجموعة.
وقال الحاضرون فى المنتدى إنه من خلال السرد الثاقب والبصيرة النظرية، يفسر التقرير ويقدم للعالم“عصر الصحوة” لدول الجنوب العالمى، ما يوضح اتجاهات عصرنا واتجاه التقدم البشرى.
وتشير الإحصاءات إلى أن دول الجنوب العالمى، كتجمع للأسواق الناشئة والدول النامية، تمثل أكثر من 40% من الاقتصاد العالمى، وبالتالى فهى قوة للاستقرار والخير والتقدم فى عالم اليوم.
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