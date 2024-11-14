تباين أداء الأسهم الأمريكية مع تقييم بيانات أسعار المنتجين - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتبورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع أصول الصناديق المالية الأمريكية تتجاوز 7 تريليونات دولار للمرة الأولى على الإطلاق توتر فى“كوب 29”.. انسحاب مفاجئ للأرجنتين من قمة المناخ

تباينت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الخميس، عقب صدور بيانات كشفت عن أن سوق العمل لا يزال قويًا في مواجهة أسعار الفائدة المرتفعة، فضلًا عن تسارع ارتفاع أسعار المنتجين خلال الشهر الماضي.

وارتفع مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة طفيفة تبلغ 0.1% أو 27 نقطة إلى 43986 نقطة.

في حين استقر كل من مؤشري“إس آند بي 500′′ عند 5984 نقطة، و”ناسداك” المركب عند 19236 نقطة.

وارتفع سهم“ديزني” بنسبة 9.8% إلى 112.8 دولار، بعد أن أعلنت شركة الوسائط عن نتائج أعمال أفضل من التوقعات في الربع الثالث، مدعومة بالنمو القوي في إيرادات البث المباشر.

وكشفت البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل، عن تسارع معدل التضخم السنوي في أسعار المنتجين إلى 2.4% في أكتوبر من 1.9% في سبتمبر، ما قد يدفع البنك الفيدرالي للتفكير في بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

في حين أظهرت بيانات أخرى أن الطلبات المقدمة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة تراجعت بأكثر من التوقعات خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى أدنى مستوى منذ مايو.

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