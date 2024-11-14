تباين أداء الأسهم الأمريكية مع تقييم بيانات أسعار المنتجين - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة
بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع أصول الصناديق المالية الأمريكية تتجاوز 7 تريليونات دولار للمرة الأولى على الإطلاق توتر فى“كوب 29”.. انسحاب مفاجئ للأرجنتين من قمة المناخ
تباينت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الخميس، عقب صدور بيانات كشفت عن أن سوق العمل لا يزال قويًا في مواجهة أسعار الفائدة المرتفعة، فضلًا عن تسارع ارتفاع أسعار المنتجين خلال الشهر الماضي.
وارتفع مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة طفيفة تبلغ 0.1% أو 27 نقطة إلى 43986 نقطة.
في حين استقر كل من مؤشري“إس آند بي 500′′ عند 5984 نقطة، و”ناسداك” المركب عند 19236 نقطة.
وارتفع سهم“ديزني” بنسبة 9.8% إلى 112.8 دولار، بعد أن أعلنت شركة الوسائط عن نتائج أعمال أفضل من التوقعات في الربع الثالث، مدعومة بالنمو القوي في إيرادات البث المباشر.
وكشفت البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل، عن تسارع معدل التضخم السنوي في أسعار المنتجين إلى 2.4% في أكتوبر من 1.9% في سبتمبر، ما قد يدفع البنك الفيدرالي للتفكير في بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
في حين أظهرت بيانات أخرى أن الطلبات المقدمة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة تراجعت بأكثر من التوقعات خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى أدنى مستوى منذ مايو.
المصدر:
MENAFN14112024000202011048ID1108887662
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.