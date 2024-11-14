جامعة ESLSCA تطلق قمة التعليم التنفيذى - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت ESLSCA عن تنظيم قمة“التعليم التنفيذى: بوابتك نحو التميز فى القيادة”، على مدار يومى 23 و24 نوفمبر الجارى.

وقالت جامعة ESLSCA، فى بيان، إن التفوق فى عالم الأعمال المتسارع اليوم يتطلب أكثر من مجرد المهارات الفنية، حيث يتطلب قيادة رؤيوية، وتفكيرًا استراتيجيًا، وفهمًا عميقًا للاتجاهات الناشئة.

موضوعاتالوزير: خطة لزيادة فرص العمل بقطاع الصناعة من 3.5 مليون عامل إلى 7 ملايين “التنمية الحضرية” يتعاقد مع شركة عالمية بمشروع فندق الشوربجى تخصيص 97.1 فدان فى الإسكندرية لإنشاء محطات تحلية مياه البحر

وأضافت الجامعة:“تمنحك قمة التنفيذى، برعاية جامعة ESLSCA، فرصة فريدة لاكتساب رؤى ثمينة والتواصل مع قادة القطاع”.

وأشارت إلى أن القمة سوف تضم وزراء، ونواب وزراء، وكبار التنفيذيين، ومتحدثون دوليون من مختلف أنحاء العالم لمناقشة عدد من المحاور الأساسية، وستساهم خبراتهم ورؤاهم فى إثراء النقاش بعمق وجدية.

ووفقًا للبيان، تركز القمة هذا العام على ثلاثة مجالات حيوية تشكل مستقبل الأعمال:

. تطوير الموظفين وثقافة الشركات: اكتشف كيف تبنى ثقافة مؤسسية مزدهرة تعزز مشاركة الموظفين، الإنتاجية، والاحتفاظ بهم.

. التحليلات ورؤى الأعمال: تعلّم كيفية الاستفادة من القرارات القائمة على البيانات لكسب ميزة تنافسية.

. فرص التنمية الاقتصادية: استكشف الأسواق الناشئة والاتجاهات الاقتصادية لاكتشاف مسارات جديدة للنمو فى اقتصاد عالمى ديناميكى.

وقالت الجامعة، إن القمة ستشهد حوارات، ومقابلات، ومناقشات حوارية، وورش عمل، بمشاركة تنفيذيين ذوى خبرة تعاملوا مع تحديات معقدة وحققوا نجاحات ملحوظة.

وأضافت جامعة ESLSCA، أن القمة توفر فرصة التواصل مع مهنيين متميزين، ورواد فكر، ومبتكرين من صناعات متنوعة، من أجل تعزيز المهارات القيادية، وفهم ديناميكيات السوق، ولتحسين ثقافة المؤسسات، وذلك على مدار يومى 23 و24 نوفمبر فى فندق كيمبينسكى رويال ماكسيم، من خلال رابط التسجيل: