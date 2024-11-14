جامعة ESLSCA تطلق قمة التعليم التنفيذى - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت جامعة
ESLSCA عن تنظيم قمة“التعليم التنفيذى: بوابتك نحو التميز فى القيادة”، على مدار يومى 23 و24 نوفمبر الجارى.
وقالت جامعة ESLSCA، فى بيان، إن التفوق فى عالم الأعمال المتسارع اليوم يتطلب أكثر من مجرد المهارات الفنية، حيث يتطلب قيادة رؤيوية، وتفكيرًا استراتيجيًا، وفهمًا عميقًا للاتجاهات الناشئة.
موضوعات متعلقة
الوزير: خطة لزيادة فرص العمل بقطاع الصناعة من 3.5 مليون عامل إلى 7 ملايين “التنمية الحضرية” يتعاقد مع شركة عالمية بمشروع فندق الشوربجى تخصيص 97.1 فدان فى الإسكندرية لإنشاء محطات تحلية مياه البحر
وأضافت الجامعة:“تمنحك قمة التعليم التنفيذى، برعاية جامعة ESLSCA، فرصة فريدة لاكتساب رؤى ثمينة والتواصل مع قادة القطاع”.
وأشارت إلى أن القمة سوف تضم وزراء، ونواب وزراء، وكبار التنفيذيين، ومتحدثون دوليون من مختلف أنحاء العالم لمناقشة عدد من المحاور الأساسية، وستساهم خبراتهم ورؤاهم فى إثراء النقاش بعمق وجدية.
ووفقًا للبيان، تركز القمة هذا العام على ثلاثة مجالات حيوية تشكل مستقبل الأعمال:
. تطوير الموظفين وثقافة الشركات: اكتشف كيف تبنى ثقافة مؤسسية مزدهرة تعزز مشاركة الموظفين، الإنتاجية، والاحتفاظ بهم.
. التحليلات ورؤى الأعمال: تعلّم كيفية الاستفادة من القرارات القائمة على البيانات لكسب ميزة تنافسية.
. فرص التنمية الاقتصادية: استكشف الأسواق الناشئة والاتجاهات الاقتصادية لاكتشاف مسارات جديدة للنمو فى اقتصاد عالمى ديناميكى.
وقالت الجامعة، إن القمة ستشهد حوارات، ومقابلات، ومناقشات حوارية، وورش عمل، بمشاركة تنفيذيين ذوى خبرة تعاملوا مع تحديات معقدة وحققوا نجاحات ملحوظة.
وأضافت جامعة ESLSCA، أن القمة توفر فرصة التواصل مع مهنيين متميزين، ورواد فكر، ومبتكرين من صناعات متنوعة، من أجل تعزيز المهارات القيادية، وفهم ديناميكيات السوق، ولتحسين ثقافة المؤسسات، وذلك على مدار يومى 23 و24 نوفمبر فى فندق كيمبينسكى رويال ماكسيم، من خلال رابط التسجيل: .
MENAFN14112024000202011048ID1108887660
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.