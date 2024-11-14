ارتفاع مخزونات الغاز فى الولايات المتحدة للأسبوع الـ13 على التوالى - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 42 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع المنتهي في الثامن من نوفمبر.
وتعد هذه الزيادة الأسبوعية الثالثة عشرة على التوالي لمخزونات الغاز الطبيعي، ولكنها أقل قليلًا من توقعات المحللين التي أشارت إلى ارتفاعها بمقدار 44 مليار قدم مكعبة.
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وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الخميس، عن أن إجمالي مخزونات الغاز الطبيعي بلغ 3.974 تريليون قدم مكعبة، ما يزيد بنسبة 4.1% أو نحو 158 مليار قدم مكعبة عن نفس الفترة من العام الماضي.
كما تعتبر المخزونات الحالية أعلى بنسبة 6.1% أو نحو 228 مليار قدم مكعبة فوق متوسط الخمس سنوات (2019-2023)، والبالغ 3746 تريليون قدم مكعبة.
المصدر:
MENAFN14112024000202011048ID1108887659
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