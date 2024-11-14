عوائد السندات الأمريكية تتحول للانخفاض قبل خطاب باول - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتأصول الصناديق المالية الأمريكية تتجاوز 7 تريليونات دولار للمرة الأولى على الإطلاق توتر فى“كوب 29”.. انسحاب مفاجئ للأرجنتين من قمة المناخ النفط يمحو مكاسبه بعد ارتفاع المخزونات الأمريكية

تحولت عوائد سندات الخزانة الأمريكية للانخفاض خلال تعاملات الخميس، مع ترقب الأسواق خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي“جيروم باول” في وقت لاحق اليوم.

وتراجع العائد على السندات لأجل عامين – الأكثر حساسية لتغيرات سعر الفائدة- بأكثر من نقطتي أساس عند 4.271%، وهبط العائد على السندات العشرية بنحو 5 نقاط أساس إلى 4.419%.

فيما انخفض العائد على الديون المستحقة بعد 30 عامًا بأكثر من 5 نقاط أساس عند 4.584%.

وقال“ستيفن براون”، نائب كبير خبراء الاقتصاد في أمريكا الشمالية لدى“كابيتال إيكونوميكس”:“مع إصرار إدارة ترامب القادمة على فرض تعريفات جمركية على الواردات بسرعة نسبية، فقد لا يتحقق مستهدف التضخم البالغ 2%”.

يأتي هذا بعدما أنهت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 أعوام و30 عامًا تداولات الأمس عند أعلى مستوياتها منذ أول يوليو، بحسب بيانات“داو جونز ماركت”.

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