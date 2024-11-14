عوائد السندات الأمريكية تتحول للانخفاض قبل خطاب باول - جريدة البورصة

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تحولت عوائد سندات الخزانة الأمريكية للانخفاض خلال تعاملات الخميس، مع ترقب الأسواق خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي“جيروم باول” في وقت لاحق اليوم.
وتراجع العائد على السندات لأجل عامين – الأكثر حساسية لتغيرات سعر الفائدة- بأكثر من نقطتي أساس عند 4.271%، وهبط العائد على السندات العشرية بنحو 5 نقاط أساس إلى 4.419%.
فيما انخفض العائد على الديون المستحقة بعد 30 عامًا بأكثر من 5 نقاط أساس عند 4.584%.
وقال“ستيفن براون”، نائب كبير خبراء الاقتصاد في أمريكا الشمالية لدى“كابيتال إيكونوميكس”:“مع إصرار إدارة ترامب القادمة على فرض تعريفات جمركية على الواردات بسرعة نسبية، فقد لا يتحقق مستهدف التضخم البالغ 2%”.
يأتي هذا بعدما أنهت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 أعوام و30 عامًا تداولات الأمس عند أعلى مستوياتها منذ أول يوليو، بحسب بيانات“داو جونز ماركت”.
المصدر:
MENAFN14112024000202011048ID1108887658
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