البنوك اليابانية تزيد توقعات أرباحها لمستوى قياسى بسبب رفع الفائدة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) رفعت كبرى البنوك اليابانية توقعاتها للأرباح السنوية لتصل إلى مستوى قياسي جديد، في دلالة على أن المصارف تستفيد من قدوم على رفع الفائدة.

وتتوقع مصارف“ميتسوبيشي يو إف جيه” و”سوميتومو ميتسوي” و”ميزوهو” أرباحًا مجمعة قدرها 3.7 تريليون ين (24 مليار دولار) في السنة المالية الحالية، بعدما تفوقت على التوقعات خلال النصف الأول بسبب الفوائد المرتفع.

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بشكل مفصل، يتوقع بنك“ميتسوبيشي يو إف جي” – أكبر مصرف في اليابان – تحقيق صافي دخل يبلغ 1.75 تريليون ين في العام المالي المنتهي في الواحد والثلاثين من مارس، ارتفاعًا من توقعاته السابقة والبالغة 1.5 تريليون ين.

وعدل مصرف“سوميتومو ميتسوي” توقعاته لصافي الأرباح بالرفع إلى 1.16 تريليون ين خلال السنة المالية بأكملها، من 1.06 تريليون ين في السابق.

ورفعت مجموعة“ميزوهو” المالية توقعاتها للربح إلى 820 مليار ين من 750 مليار ين، بعدما شهدت نموًا في صافي دخلها بنسبة 36% في النصف الأول إلى 566.1 مليار ين.

ونتيجة لذلك، تسعتد تلك المصارف لعمليات إعادة شراء الأسهم، حيث تخطط مجموعة“ميزوهو” لإعادة شراء ما يصل إلى 100 مليار ين من الأسهم حتى منتصف مارس، مقابل 150 مليار ين سوف يضخها بنك“سوميتومو ميتسوي” في عمليات إعادة شراء الأسهم.

وبعد أن تعرضت كبرى المصارف اليابانية لضغوط جراء أسعار الفائدة المنخفضة لأكثر من عقد من الزمن، تستعد في الوقت الحالي لزيادة إيراداتها من القروض مع رفع الفائدة من قبل بنك اليابان المركزي، فضلًا عن أن ضعف الين يساعد على زيادة أرباحها في الخارج.